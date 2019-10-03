В Тунисе начинается кампания перед решающим туром президентских выборов

Агитация на президентских выборах в Тунисе. Архивное фото

Агитация на президентских выборах в Тунисе

© AP Photo / Hassene Dridi Агитация на президентских выборах в Тунисе

КАИР, 3 окт - РИА Новости. Предвыборная кампания перед решающим вторым туром выборов президента Туниса стартует в четверг, голосование состоится в воскресенье, 13 октября.

Согласно заявлению Высшей независимой комиссии по выборам Туниса, предвыборная кампания второго тура завершится в четверг, 10 октября, а 11 и 12 октября объявлены "днями тишины".

Первый тур выборов президента Туниса прошел 15 сентября. По его итогам ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов. При этом во второй тур прошли профессор конституционного права Каис Саид, набравший 18,4% голосов, и находящийся в тюрьме бизнесмен Набиль Каруи, получивший 15,58%.

Главным сюрпризом первого тура стал проигрыш кандидатов от власти - действующего премьера Юсефа аш-Шахеда и главы минобороны Абдель Карима аз-Збиди, а также относительно слабый результат представителя влиятельной исламистской партии "Ан-Нахда" Абдельфаттаха Муру.

Примечательно, что один из кандидатов - основатель популярного частного телеканала Набиль Каруи не может полноценно участвовать в избирательной кампании, поскольку попал в тюрьму по обвинениям в финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов. Ранее он проходил свидетелем по этому делу, но незадолго до начала избирательной кампании его поместили под стражу.

В минувший вторник апелляционный суд Туниса отказал Каруи в освобождении из тюрьмы, несмотря на призывы его сторонников и избирательной комиссии.

Ранее адвокат кандидата в президенты выражал надежду на освобождение Каруи в связи с многочисленными обращениями обеспечить равные условия избирательной кампании обоим претендентам на президентское кресло.