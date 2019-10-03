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РИА Новости

Власти США намерены брать пробы ДНК у нелегальных иммигрантов, сообщают СМИ

01:30 03.10.2019
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© AP Photo / Jason Redmond Центр временного размещения нелегальных иммигрантов в штате Вашингтон
Центр временного размещения нелегальных иммигрантов в штате Вашингтон
© AP Photo / Jason Redmond
Центр временного размещения нелегальных иммигрантов в штате Вашингтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США разрабатывает нормативный акт, согласно которому у нелегальных мигрантов будут брать пробу ДНК, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.
Если эта мера будет принята, под обязательный забор ДНК будут подпадать иммигранты, находящиеся в заключении в федеральных тюрьмах, в том числе и за незаконный переход границы. Сейчас это более 40 тысяч человек.
Пробы ДНК будут вноситься в общую базу данных преступников ФБР, которая тем самым будет существенно расширена, пишет газета. Сейчас генетический анализ берут у людей, которые были задержаны, обвинены или осуждены по обвинению в серьезных преступлениях. Новое распоряжение позволит собирать пробы ДНК в том числе и у детей и тех иностранцев, кто просит убежища в США.
Если нормативный акт будет введен в действие, его почти наверняка оспорят неправительственные организации и общественные активисты, выступающие в поддержку прав мигрантов.
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