Власти США намерены брать пробы ДНК у нелегальных иммигрантов, сообщают СМИ

ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США разрабатывает нормативный акт, согласно которому у нелегальных мигрантов будут брать пробу ДНК, сообщила газета Министерство внутренней безопасности США разрабатывает нормативный акт, согласно которому у нелегальных мигрантов будут брать пробу ДНК, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.

Если эта мера будет принята, под обязательный забор ДНК будут подпадать иммигранты, находящиеся в заключении в федеральных тюрьмах, в том числе и за незаконный переход границы. Сейчас это более 40 тысяч человек.

Пробы ДНК будут вноситься в общую базу данных преступников ФБР, которая тем самым будет существенно расширена, пишет газета. Сейчас генетический анализ берут у людей, которые были задержаны, обвинены или осуждены по обвинению в серьезных преступлениях. Новое распоряжение позволит собирать пробы ДНК в том числе и у детей и тех иностранцев, кто просит убежища в США.