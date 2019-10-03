Международный конгресс рыбаков открывается во Владивостоке

Рыбаки ловят рыбу на реке Умба в Мурманской области. Архивное фото

Рыбаки ловят рыбу на реке Умба в Мурманской области

ВЛАДИВОСТОК, 3 окт — РИА Новости. Четырнадцатый Международный конгресс рыбаков, который пройдет во Владивостоке 3-4 октября, соберет почти 500 участников из России и десятка других стран.

"Зарегистрировались 480 участников из 12 регионов России, а также из Вьетнама, Германии, Исландии, Китая, Норвегии, Республики Корея, США, Франции, Японии, Польши и Никарагуа", – отмечают организаторы.

Главная тема ХIV Международного конгресса рыбаков – "Рыбная индустрия 2020: образ будущего". На пленарном заседании основными вопросами станут перспективы развития отрасли на ближайшие годы. В программе конгресса запланированы три круглых стола - "Техническая модернизация рыбной отрасли: тенденции, новации, мировой опыт", "Экспорт рыбопродукции: новые возможности" и "Аквакультура: создание условий для устойчивого роста".