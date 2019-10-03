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РИА Новости

Международный конгресс рыбаков открывается во Владивостоке

01:23 03.10.2019
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкРыбаки ловят рыбу на реке Умба в Мурманской области
Рыбаки ловят рыбу на реке Умба в Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
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Рыбаки ловят рыбу на реке Умба в Мурманской области. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 окт — РИА Новости. Четырнадцатый Международный конгресс рыбаков, который пройдет во Владивостоке 3-4 октября, соберет почти 500 участников из России и десятка других стран.
"Зарегистрировались 480 участников из 12 регионов России, а также из Вьетнама, Германии, Исландии, Китая, Норвегии, Республики Корея, США, Франции, Японии, Польши и Никарагуа", – отмечают организаторы.
Главная тема ХIV Международного конгресса рыбаков – "Рыбная индустрия 2020: образ будущего". На пленарном заседании основными вопросами станут перспективы развития отрасли на ближайшие годы. В программе конгресса запланированы три круглых стола - "Техническая модернизация рыбной отрасли: тенденции, новации, мировой опыт", "Экспорт рыбопродукции: новые возможности" и "Аквакультура: создание условий для устойчивого роста".
Организаторами конгресса выступили администрация Приморского края, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП), Ассоциация добытчиков минтая (АДМ), Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока, Дальневосточная ассоциация "Аквакультура", медиахолдинг Fishnews, IKRA Group. Основные положения итоговых резолюций Международного конгресса рыбаков будут учтены при формировании государственной политики России в области рыболовства, охраны водных биоресурсов, судостроения, судоходства, развития береговой инфраструктуры.
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