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РИА Новости

В Петербурге откроют три новые станции метро

01:19 03.10.2019
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© Depositphotos / ToshketСтанция Петербургского метрополитена
Станция Петербургского метрополитена
© Depositphotos / Toshket
Станция Петербургского метрополитена. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт - РИА Новости. Три новые станции Фрунзенского радиуса метро в Санкт-Петербурге - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - откроют в четверг для пассажиров.
Сроки ввода этих станций переносились несколько раз. Объекты Фрунзенского радиуса планировали открыть до конца 2018 года, затем перенесли на май 2019 года. Позже сообщалось, что станции планировалось открыть к 1 сентября, затем - 5 сентября. Александр Беглов, занимавший тогда должность врио губернатора Санкт-Петербурга, после посещения станций сообщил, что в настоящее время нет уверенности по их работе во внештатных ситуациях и безопасность пассажиров важнее, поэтому станции пока будут работать в тестовом режиме, без пассажиров.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, в ходе тестового режима эксплуатации участка Фрунзенского радиуса метрополитена от станции "Международная" до станции "Шушары" все замечания контролирующих органов были устранены. По результатам обследования выдано заключение Ростехнадзора о соответствии построенного объекта проектной документации. Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод этого участка в эксплуатацию.
"Церемония открытия южного участка Фрунзенского радиуса и запуска движения состоится 3 октября", - говорится в сообщении.
Подготовка к открытию станции метро Адмиралтейская
1 октября, 11:39РИА Недвижимость
Новые станции метро Петербурга получили положительное заключение технадзора
Фрунзенский радиус является южным участком Фрунзенско-Приморской линии метрополитена. Предполагается, что три новые станции значительно улучшат транспортную доступность юга города, а также создадут дополнительную связь с южными пригородами Петербурга. Строительство этого участка велось с 2013 года. Стоимость строительства составила 33,99 миллиарда рублей. Пропускная способность этого участка Фрунзенско-Приморской линии метрополитена - 40 пар поездов в час. Суточный объем пассажирских перевозок в первый период эксплуатации предположительно составит 997 тысяч пассажиров.

Панно героям-пожарным и города Европы

Станция "Проспект Славы" является станцией глубокого заложения пилонного типа с двумя подземными вестибюлями. Вестибюли совмещены с подземными переходами, имеющими по два лестничных спуска и павильона каждый. Вестибюль 1 расположен в районе пересечения Бухарестской улицы и проспекта Славы, вестибюль 2 - на пересечении Альпийского переулка, Бухарестской улицы и Южного шоссе.
Один из вестибюлей станции украшен декоративно-мозаичным панно, которое посвящено воинам - участникам боевых действий в Афганистане, а второй вестибюль - панно, посвященном героям-пожарным. В одном из переходов представлена экспозиция: здесь установлены пожарные машины трех поколений, стены украшены исторической фотохроникой, отражающей развитие пожарной службы в Петербурге.
Станция "Дунайская" мелкого заложения расположена между Дунайским проспектом и улицей Олеко Дундича. Проектом предусмотрены два вестибюля, выход пассажиров будет осуществляться через подземные пешеходные переходы: на улицу Ярослава Гашека и на Дунайский проспект. Архитектурное оформление связано с названием станции и раскрывается в виде волнообразных декоративных потолков синего цвета, что вызывает ассоциации с рекой Дунай. Особенностью станции стала стена, разделяющая пути. Она украшена 13 художественно-декоративными витражами из цветного стекла с видами городов Европы, расположенных на Дунае.
Строительство станций метро Международная и Бухарестская
19 сентября, 15:35РИА Недвижимость
В Петербурге нашли проектировщика четырех новых станций метро
Станция "Шушары" наземная с выездом в депо, станет конечной станцией Фрунзенско-Приморской линии метрополитена. Стены и колонны станции облицованы мрамором. Металлические элементы станции выполнены в фиолетовом цвете - цвете Фрунзенско-Приморской линии метрополитена. Станция соединена с электродепо "Южное" галереей.
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РостехнадзорАлександр БегловРоссияОбщество
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