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РИА Новости

США намерены начать переговоры с ЕС для решения вопроса вокруг ВТО

01:16 03.10.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. США намерены начать переговоры с ЕС для решения вопроса вокруг ВТО, основная часть новых американских пошлин коснется Франции, Германии, Испании и Великобритании, заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.
В среду арбитр ВТО из-за субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus разрешил США ввести ответные торговые меры по отношению к ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год.
"В течение многих лет Европа предоставляла огромные субсидии Airbus, которые нанесли серьезный ущерб авиакосмической промышленности США и нашим работникам. Наконец, после 15 лет судебных разбирательств, ВТО подтвердила, что Соединенные Штаты имеют право на введение контрмер в ответ на незаконные субсидии ЕС. Мы ожидаем вступить в переговоры с Европейским союзом, направленные на решение этого вопроса таким образом, чтобы это было выгодно американским работникам", - говорится в опубликованном заявлении Лайтхайзера.
Он объявил о введение новых пошлин в размере 10% на воздушные суда, и в размере 25% - на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС. Торгпред уточнил, что решение вступит в силу 18 октября. "Пошлины будут введены на ряд импортируемых товаров из стран-членов ЕС, при этом основная часть пошлин будет применяться к импорту из Франции, Германии, Испании и Великобритании - четырех стран, ответственных за незаконные субсидии", - подчеркнул Лайтхайзер.
Штаб-квартира ВТО в Женеве
2 сентября, 17:05РИА Новости
Китай инициировал в ВТО разбирательство против США из-за новых пошлин
США также запросили у ВТО встречи 14 октября для одобрения вводимых американских пошлин. "Торговое представительство США продолжит переоценку этих пошлин в зависимости от переговоров с ЕС", - следует из комментария.
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