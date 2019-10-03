Суд рассмотрит иск к скульптору Церетели на 55 миллионов рублей

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в четверг проведет основные слушания по иску столичного департамента городского имущества к скульптору Зурабу Церетели о взыскании более 55 миллионов рублей.
Департамент городского имущества в своем иске требует взыскать долг по договору аренды земельного участка от 29 сентября 2003 года. А именно - задолженность по арендной плате за период со второго квартала 2014 года по 30 сентября 2017 года в размере около 21,6 миллиона рублей, а также пени за период со второго квартала 2009 года по 30 сентября 2017 года в размере более 33,5 миллиона рублей.
В пресс-службе департамента в июле, комментируя подачу иска, сообщили РИА Недвижимость, что он связан с задолженностью по оплате аренды земельного участка площадью 26,9 тысячи квадратных метров на Авиамоторной улице, владение 73а. Помощник Церетели тогда сказал РИА Новости, что ситуацию они пока не комментируют.
Министр культуры РФ Владимир Мединский в январе по случаю 85-летия Церетели, являющегося президентом Российской академии художеств, наградил его высшей наградой ведомства - серебряным знаком "За вклад в российскую культуру". В мае министерство культуры сообщало, что Церетели, задекларировав 20,6 миллиона рублей, стал третьим по величине доходов в 2018 году директором музея.