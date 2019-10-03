Суд рассмотрит иск к скульптору Церетели на 55 миллионов рублей

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в четверг проведет основные слушания по иску столичного департамента городского имущества к скульптору Зурабу Церетели о взыскании более 55 миллионов рублей.

Департамент городского имущества в своем иске требует взыскать долг по договору аренды земельного участка от 29 сентября 2003 года. А именно - задолженность по арендной плате за период со второго квартала 2014 года по 30 сентября 2017 года в размере около 21,6 миллиона рублей, а также пени за период со второго квартала 2009 года по 30 сентября 2017 года в размере более 33,5 миллиона рублей.

В пресс-службе департамента в июле, комментируя подачу иска, сообщили РИА Недвижимость, что он связан с задолженностью по оплате аренды земельного участка площадью 26,9 тысячи квадратных метров на Авиамоторной улице, владение 73а. Помощник Церетели тогда сказал РИА Новости, что ситуацию они пока не комментируют.