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РИА Новости
Культура

В Москве фестиваль Comic Con Russia посетят Мадс Миккельсен и Эндрю Скотт

01:11 03.10.2019
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© Фото : предоставлено WDSSPRКинорежиссер и сценарист М. Найт Шьямалан не фестивале Comic Con Russia
Кинорежиссер и сценарист М. Найт Шьямалан не фестивале Comic Con Russia
© Фото : предоставлено WDSSPR
Кинорежиссер и сценарист М. Найт Шьямалан не фестивале Comic Con Russia. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Исполнитель роли Мориарти в сериале "Шерлок" Эндрю Скотт, известный датский актер Мадс Миккельсен и автор идеи мультфильма "Черный плащ" Тэд Стоунс приедут на фестиваль популярной культуры Comic Con Russia, который начнет работу в четверг и продлится до 6 октября, сообщает пресс-служба проекта.
Фестиваль популярных фильмов, сериалов, комиксов, компьютерных игр Comic Con Russia откроется для журналистов 3 октября в павильоне №1 выставочного комплекса "Крокус Экспо", на следующий день и вплоть до воскресенья посетить его смогут все желающие. Традиционно на площадке смотра свои новые проекты представят кинокомпании, издатели, разработчики игр, а поклонники получат возможность встретиться со своими кумирами.
Специальным гостем мероприятия станет британский актер Эндрю Скотт, известный по роли Джима Мориарти в сериале "Шерлок". Он выступит на сцене конвента, примет участие в фотосессиях и раздаст автографы поклонникам. Также в столицу приедут известный датский актер, лауреат Каннского кинофестиваля Мадс Миккельсен, режиссер, аниматор и продюсер Тэд Стоунс – автор идей культовых американских анимационных сериалов "Чип и Дейл спешат на помощь" и "Черный Плащ".
В рамках выставки состоятся показ screenlife-сериала Dead of Night от Тимура Бекмамбетова и Snapchat, презентации фантастического фильма "Вторжение" Федора Бондарчука, картины в жанре альтернативной истории "Карамора" Данилы Козловского, блокбастера "Аванпост" Егора Баранова, комедии "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2" Ильи Куликова и многих других.
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Параллельно с Comic Con Russia будет проходить выставка компьютерных игр, игр для консолей, мобильных телефонов и других платформ ИгроМир. Главным событием этой площадки станет визит японского разработчика видеоигр Хидео Кодзимы, который представит в Москве одну из самых ожидаемых игр года Death Stranding.
Встреча, на которой Кодзима представит проект, состоится 5 октября. Сюжет игры разворачивается в мире будущего, где человечеству в результате таинственных и сверхъестественных явлений грозит вымирание. В ней использованы образы таких известных актеров, как Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду, режиссеров Николаса Виндинга Рефна, Гильермо дель Торо и других.
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КультураМадс МиккельсенДанила КозловскийТимур БекмамбетовМоскваРоссия
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