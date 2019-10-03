В Москве фестиваль Comic Con Russia посетят Мадс Миккельсен и Эндрю Скотт

Кинорежиссер и сценарист М. Найт Шьямалан не фестивале Comic Con Russia. Архивное фото

Кинорежиссер и сценарист М. Найт Шьямалан не фестивале Comic Con Russia

© Фото : предоставлено WDSSPR Кинорежиссер и сценарист М. Найт Шьямалан не фестивале Comic Con Russia

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Исполнитель роли Мориарти в сериале "Шерлок" Эндрю Скотт, известный датский актер Мадс Миккельсен и автор идеи мультфильма "Черный плащ" Тэд Стоунс приедут на фестиваль популярной культуры Comic Con Russia, который начнет работу в четверг и продлится до 6 октября, сообщает пресс-служба проекта.

Фестиваль популярных фильмов, сериалов, комиксов, компьютерных игр Comic Con Russia откроется для журналистов 3 октября в павильоне №1 выставочного комплекса "Крокус Экспо", на следующий день и вплоть до воскресенья посетить его смогут все желающие. Традиционно на площадке смотра свои новые проекты представят кинокомпании, издатели, разработчики игр, а поклонники получат возможность встретиться со своими кумирами.

Специальным гостем мероприятия станет британский актер Эндрю Скотт, известный по роли Джима Мориарти в сериале "Шерлок". Он выступит на сцене конвента, примет участие в фотосессиях и раздаст автографы поклонникам. Также в столицу приедут известный датский актер, лауреат Каннского кинофестиваля Мадс Миккельсен, режиссер, аниматор и продюсер Тэд Стоунс – автор идей культовых американских анимационных сериалов "Чип и Дейл спешат на помощь" и "Черный Плащ".

В рамках выставки состоятся показ screenlife-сериала Dead of Night от Тимура Бекмамбетова и Snapchat, презентации фантастического фильма "Вторжение" Федора Бондарчука, картины в жанре альтернативной истории "Карамора" Данилы Козловского, блокбастера "Аванпост" Егора Баранова, комедии "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2" Ильи Куликова и многих других.

Параллельно с Comic Con Russia будет проходить выставка компьютерных игр, игр для консолей, мобильных телефонов и других платформ ИгроМир. Главным событием этой площадки станет визит японского разработчика видеоигр Хидео Кодзимы, который представит в Москве одну из самых ожидаемых игр года Death Stranding.