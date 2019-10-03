Отреставрированная версия драмы "Калина красная" выйдет в повторный прокат

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Отреставрированную версию драмы "Калина красная" режиссера Василия Шукшина выпустят в повторный прокат с четверга, об этом сообщается на сайте журнала "Искусство кино".

Показ фильма запланирован в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани, Калининграде, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Самаре, Саратове, Тюмени, Ярославле, Томске, Ростове-на-Дону, Уфе и городе Заводоуковске.

Премьерный показ отреставрированной "Калины красной" состоялся на Венецианском кинофестивале в этом году. Фильм Шукшина показали в программе классического кино. Реставрацию драмы осуществила студия "Мосфильм".

"Искусство кино" и "Мосфильм" с 3 октября 2019 года выпускают в повторный прокат легендарную картину Василия Шукшина "Калина красная", - говорится в сообщении.

Картина "Калина красная" вышла на советских экранах в 1974 году, став последней режиссерской работой Шукшина. По сюжету вор-рецидивист Егор Прокудин выходит из колонии и решает отправиться в деревню, где живет женщина по имени Люба, с которой он переписывался, находясь в заключении. Надежды на то, что он сможет начать новую жизнь, рушатся с появлением его бывших друзей. Роли в драме исполнили сам Шукшин и его супруга Лидия Федосеева-Шукшина.