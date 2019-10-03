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РИА Новости
Культура

Отреставрированная версия драмы "Калина красная" выйдет в повторный прокат

01:08 03.10.2019
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© предоставлено "Искусством кино"Кадр из фильма "Калина красная"
Кадр из фильма Калина красная
© предоставлено "Искусством кино"
Кадр из фильма "Калина красная" . Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Отреставрированную версию драмы "Калина красная" режиссера Василия Шукшина выпустят в повторный прокат с четверга, об этом сообщается на сайте журнала "Искусство кино".
Показ фильма запланирован в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани, Калининграде, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Самаре, Саратове, Тюмени, Ярославле, Томске, Ростове-на-Дону, Уфе и городе Заводоуковске.
Премьерный показ отреставрированной "Калины красной" состоялся на Венецианском кинофестивале в этом году. Фильм Шукшина показали в программе классического кино. Реставрацию драмы осуществила студия "Мосфильм".
"Искусство кино" и "Мосфильм" с 3 октября 2019 года выпускают в повторный прокат легендарную картину Василия Шукшина "Калина красная", - говорится в сообщении.
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Биография Василия Шукшина
Картина "Калина красная" вышла на советских экранах в 1974 году, став последней режиссерской работой Шукшина. По сюжету вор-рецидивист Егор Прокудин выходит из колонии и решает отправиться в деревню, где живет женщина по имени Люба, с которой он переписывался, находясь в заключении. Надежды на то, что он сможет начать новую жизнь, рушатся с появлением его бывших друзей. Роли в драме исполнили сам Шукшин и его супруга Лидия Федосеева-Шукшина.
В этом году исполняется 90 лет со дня рождения режиссера, актера и литератора Василия Шукшина. Он умер в 1974 году.
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КультураВасилий ШукшинУфаТюменьРостов-на-ДонуМосфильмРоссия
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