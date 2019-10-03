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РИА Новости

В США экс-сотрудница полиции получила десять лет за убийство афроамериканца

01:00 03.10.2019 (обновлено: 01:06 03.10.2019)
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© AP Photo / John MinchilloПолиция на месте преступления
Полиция на месте преступления
© AP Photo / John Minchillo
Полиция на месте преступления . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Белая экс-сотрудница полиции Амбер Гайгер получила 10 лет тюрьмы за убийство соседа-афроамериканца в Техасе, сообщил телеканал NBC.
Ранее присяжные признали Гайгер виновной в предумышленном убийстве. Ей грозило от 5 до 99 лет тюрьмы.
В сентябре 2018 года Гайгер, возвращаясь домой с рабочей смены, вошла в чужую квартиру, приняла находившегося внутри мужчину за преступника и застрелила его. Погибшим оказался 26-летний выходец из Сент-Люсии афроамериканец Ботам Жан. Гайнер заявила, что перепутала этаж и будучи уверенной, что вошла в свою квартиру, приняла Жана за грабителя. После инцидента ее уволили из полиции. Дело приобрело широкий резонанс в обществе на фоне ряда других громких случаев, когда белые полицейские убивали афроамериканцев.
Прокуроры заявляли, что Гайгер проявила преступную халатность, применив оружие без попыток разобраться в ситуации. Обвинение просило приговорить подсудимую к 20 годам тюрьмы.
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Защита доказывала, что большинство людей, проживающих в многоквартирных домах, когда-либо ошибались дверью. Адвокаты заявляли, что речь идет о трагическом недоразумении. Однако прокуроры на это отвечали, что подобные ошибки не являются оправданием убийства. Прокуроры также заявили, что Гайгер допускала оскорбительные высказывания и предрассудки относительно афроамериканцев.
Сама Гайгер заявила, что в совершенном ей преступлении не было места ненависти, речь шла о непреднамеренном убийстве под воздействием страха.
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