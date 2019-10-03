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РИА Новости

Медведев поручил удвоить финансирование госпрограммы по развитию села

00:51 03.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Премьер Дмитрий Медведев поручил Минфину удвоить расходы на госпрограмму по комплексному развитию сельских территорий, сообщил спикер Госдумы Володин по итогам встречи с премьер-министром.
Согласно проекту федерального бюджета, на госпрограмму комплексного развития сельских территорий в 2020 году предполагалось выделить 35,824 миллиарда рублей, в 2021 году - 34,357 миллиарда, в 2022 году - 34,939 миллиарда рублей.
В среду состоялось дополнительное заседание совета Госдумы, по итогам которого Володин сообщил журналистам, что Дума рассмотрит в первом чтении проект бюджета 23 октября. Позже состоялась рабочая встреча Володина с Медведевым.
"Председатель правительства дал поручение министерству финансов об изыскании дополнительных средств на госпрограмму по комплексному развитию сельских территорий в двукратном объеме от изначально запланированного", - сообщил Володин журналистам.
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