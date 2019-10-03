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РИА Новости

Россия готова помочь Кубе при создании собственной атомной энергетики

00:48 03.10.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПолная копия щита управления энергоблока БН-800 в учебно-тренировочном центре Белоярской АЭС
Полная копия щита управления энергоблока БН-800 в учебно-тренировочном центре Белоярской АЭС
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Полная копия щита управления энергоблока БН-800 в учебно-тренировочном центре Белоярской АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия будет готова стать стратегическим партнером Кубы, если та примет решение о создании собственной атомной энергетики, сообщил журналистам первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько в преддверии визита российского премьера на Кубу.
Он напомнил, что сейчас действует рамочное межправсоглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, которое позволяет обсуждать любые вопросы, представляющие взаимный интерес.
"Как информируют кубинские коллеги, они не планируют создание в стране атомной энергетики. Если это решение будет пересмотрено, то, конечно, Россия будет готова стать стратегическим партнером Кубы на этом направлении. Предпосылки для этого имеются, включая кадровый корпус высокопрофессиональных кубинских физиков и инженеров-атомщиков, прошедших обучение в советских и российских вузах", - сказал Приходько.
"В настоящее время обсуждается целый ряд интересных проектов по линии так называемых неэнергетических применений мирного атома. Конкретно речь идёт об использовании ядерных технологий в медицине и сельском хозяйстве", - добавил он.
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