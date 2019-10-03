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РИА Новости

Пережившие аварию ракеты Овчинин, Хейг и аль-Мансури вернутся на Землю

00:21 03.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБрифинг для специалистов перед посадкой пилотируемого корабля "Союз МС-12"
Брифинг для специалистов перед посадкой пилотируемого корабля Союз МС-12
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Брифинг для специалистов перед посадкой пилотируемого корабля "Союз МС-12". Архивное фото
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Космический корабль "Союз МС-12" с российским космонавтом Алексеем Овчининым, американским астронавтом Ником Хейгом и первым астронавтом ОАЭ Хаззой аль-Мансури отстыкуется от Международной космической станции и приземлится в степи Казахстана 3 октября.
Закрытие люков планируется в 7.15 мск, отделение корабля от станции – в 10.37 мск. Посадка в 145 километрах от Жезказгана ожидается в 14.00 мск.
Овчинин с Хейгом попали на МКС не с первой попытки. 11 октября 2018 года они в корабле "Союз МС-10" стартовали к станции, но орбиту выйти не смогли из-за аварии ракеты "Союз-ФГ" на третьей минуте полета. Корабль поднялся на высоту около 80 километров и смог благополучно приземлиться примерно в 400 километрах от места старта.
Через некоторое время стало известно, что Роскосмос и НАСА договорились организовать полет Овчинина и Хейга в максимально короткие сроки. Они оправились на станцию 14 марта 2019 года, прихватив с собой еще одну американку Кристину Кук. Утром 15 марта корабль пристыковался к МКС.
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На станции их ждали космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавт НАСА Энн Макклейн и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак. Они вернулись на Землю 25 июня. Через некоторое время их сменил экипаж "Союза МС-13" - россиянин Александр Скворцов, американец Эндрю Морган и астронавт Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.

Интенсивное движение на орбите

27 августа после некоторых неполадок с системой сближения и стыковки к станции причалил "Союз МС-14". Единственным пассажиром на его борту был антропоморфный робот "Фёдор". Корабль отправили без экипажа, чтобы не рисковать, так как это был первый пуск пилотируемого аппарата на новой версии ракеты "Союз-2.1а" с российской системой управления (до этого использовались украинские). Робот вернулся на Землю 7 сентября.
26 сентября 2019 года к станции причалил корабль "Союз МС-15" с россиянином Олег Скрипочкой, американкой Джессикой Меир и первым астронавтом ОАЭ Хаззой аль-Мансури. Программа первого эмиратского космонавта была короткой и уже 3 октября он вернется на Землю.
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Американка Кук при этом останется на станции и установит мировой рекорд длительности космического полета среди женщин. Планируется, что она в феврале 2020 года вернется вместе с прибывшими со Скворцовым и Пармитано. Таким образом, Кук проведет на станции почти год. Сейчас рекорд принадлежит её соотечественнице Пегги Уитсон, пробывшей в 2016-2017 годах на станции 289 дней.
Для того, чтобы аль-Мансури мог вернуться на "Союзе МС-12", на станции пришлось на короткое время разместить экипажи трех кораблей, то есть девять человек. Такого не было с 2015 года. Обычно на станции не бывает больше шести членов экипажа.
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Александр СкворцовКристина КукСоюз-ФГОлег КононенкоМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаРоскосмосНАСАРоссияКазахстан
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