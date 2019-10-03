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РИА Новости

Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"

00:15 03.10.2019 (обновлено: 00:16 03.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкЭмблема Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Эмблема Международного дискуссионного клуба Валдай
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Эмблема Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг ответит на вопросы экспертов международного дискуссионного клуба "Валдай" на пленарном заседании, пообщается с участниками "на ногах", а также проведет ряд встреч с зарубежными коллегами.
XVI ежегодное заседание "Валдая" проходит с 30 сентября по 3 октября в Сочи. Тема этого года - "Заря Востока и мировое политическое устройство".
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что "модальность" присутствия Путина на заседании в этом году изменится. В этот раз как такого не будет вводного выступления президента. Вместо этого вводную часть будет модерировать директор по научной работе клуба, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.
Затем президент ответит на вопросы участников клуба. После этого общение Путина с участниками мероприятия продолжится в менее формальной обстановке. Как рассказал Песков, это будет небольшой прием "на ногах", в ходе которого будут обсуждаться вопросы, не затронутые во время пленарного заседания.
Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай»
30 сентября, 02:30РИА Новости
Ежегодные заседания дискуссионного клуба "Валдай"
Одной из важных частей заседания станут международные встречи Путина. Президент России на полях заседания клуба проведет переговоры с президентами Казахстана и Филиппин Касым-Жомартом Токаевым и Родриго Дутерте.
Филиппинский лидер прибыл в Россию 2 октября. Отмечалось, что Дутерте планирует выступить перед валдайцами, а также прочитать лекцию перед начинающими российскими дипломатами. Также сообщалось, что представители России и Филиппин подпишут ряд двусторонних соглашений в области культуры, здравоохранения и науки в ходе визита Дутерте. В России филиппинский лидер пробудет до 5 октября.

Темы этого года

Международный дискуссионный клуб "Валдай" - периодическое собрание известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.
Предстоящий форум станет кульминацией годовой программы работы клуба, которая включала в себя серию выездных сессий, новых диалоговых форматов и мероприятий, посвященных восточному направлению. Основными темами станут вопросы о влиянии Востока на мировой порядок, и как меняется мир, в котором растет роль Азии.
Президент РФ Владимир Путин выступает на итоговой сессии Международного дискуссионного клуба Валдай. 19 октября 2017
30 сентября, 02:12РИА Новости
Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Организаторы указали, что выбор темы ежегодного заседания объясняется укреплением позиций России на этом геополитическом пространстве, стремлением придать больший вес восточному вектору внешней политики, обострением конкуренции и необходимостью наращивать собственную конкурентоспособность. На форуме предполагается обсудить достижения и проблемы сирийского урегулирования и его влияние на весь регион.

Валдайские заседания

Год от года растет число участников форума, в том числе иностранных. В его работе приняли участие более 1000 представителей международного научного сообщества из 71 страны. В их число входят профессора крупнейших мировых "фабрик мысли" и университетов - Гарвардского, Колумбийского, Джорджтаунского, Стэнфордского, Карлтонского, Лондонского, Каирского, Тегеранского, Восточнокитайского, Токийского, Тель-Авивского, Мессинского, а также Университета имени Джонса Хопкинса, Лондонской школы экономики, Королевского колледжа Лондона, Сьянс По и Сорбонны.
"Валдай" посетили действующие и бывшие главы государств, министры, политики. Среди них президент Афганистана Хамид Карзай, президент Финляндии Тарья Халонен, федеральный президент Австрии Хайнц Фишер, президент ЮАР Табо Мбеки, президент Чехии Вацлав Клаус, премьер-министр Франции Франсуа Фийон, премьер-министр Италии Романо Проди, премьер-министр Франции Доминик де Вильпен.
Россию на "Валдае" представляли Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Игорь Шувалов, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин и другие.
LIVE: Сергей Лавров на 16-й конференции международного дискуссионного клуба Валдай
2 октября, 12:44РИА Новости
Сергей Лавров принимает участие в конференции клуба "Валдай"

От гуманизма до войны

Первое заседание "Валдая" прошло в начале сентября 2004 года в Великом Новгороде. Место проведения - недалеко от озера Валдай - дало название клубу. В последующие годы заседание проходило в Твери, Ханты-Мансийке, Казани, Ростове-на-Дону, Сочи, в Санкт-Петербурге, Москве и других городах. Обсуждались самые разные вопросы - от внутренней политики РФ, до глобальных международных кризисов.
Эксперты поднимали вопросы многоконфессиональности и многонациональности России, проблематику парламентских и президентских выборов, международную безопасность, попытались по-новому осмыслить историю России ХХ века, представляли сценарии развития страны в ближайшие годы.
Участники анализировали, насколько часто и в каких формах может применяться военная сила в предстоящие десятилетия, насколько вероятна "большая" война, обсуждали роль дипломатии, а также общались на тему конфликтов богатых и бедных, человека и природы, прогресса и гуманизма.
Рабочий на газовой станции на Украине
2 октября, 23:30РИА Новости
Путин сообщил о готовности России продлить газовый контракт с Украиной
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Доминик де ВильпенДмитрий МедведевВячеслав ВолодинВладимир ПутинВалдайРоссияВ мире
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