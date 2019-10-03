Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг ответит на вопросы экспертов международного дискуссионного клуба "Валдай" на пленарном заседании, пообщается с участниками "на ногах", а также проведет ряд встреч с зарубежными коллегами.

XVI ежегодное заседание "Валдая" проходит с 30 сентября по 3 октября в Сочи. Тема этого года - "Заря Востока и мировое политическое устройство".

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что "модальность" присутствия Путина на заседании в этом году изменится. В этот раз как такого не будет вводного выступления президента. Вместо этого вводную часть будет модерировать директор по научной работе клуба, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

Затем президент ответит на вопросы участников клуба. После этого общение Путина с участниками мероприятия продолжится в менее формальной обстановке. Как рассказал Песков, это будет небольшой прием "на ногах", в ходе которого будут обсуждаться вопросы, не затронутые во время пленарного заседания.

Одной из важных частей заседания станут международные встречи Путина. Президент России на полях заседания клуба проведет переговоры с президентами Казахстана и Филиппин Касым-Жомартом Токаевым и Родриго Дутерте.

Филиппинский лидер прибыл в Россию 2 октября. Отмечалось, что Дутерте планирует выступить перед валдайцами, а также прочитать лекцию перед начинающими российскими дипломатами. Также сообщалось, что представители России и Филиппин подпишут ряд двусторонних соглашений в области культуры, здравоохранения и науки в ходе визита Дутерте. В России филиппинский лидер пробудет до 5 октября.

Темы этого года

Международный дискуссионный клуб "Валдай" - периодическое собрание известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.

Предстоящий форум станет кульминацией годовой программы работы клуба, которая включала в себя серию выездных сессий, новых диалоговых форматов и мероприятий, посвященных восточному направлению. Основными темами станут вопросы о влиянии Востока на мировой порядок, и как меняется мир, в котором растет роль Азии.

Организаторы указали, что выбор темы ежегодного заседания объясняется укреплением позиций России на этом геополитическом пространстве, стремлением придать больший вес восточному вектору внешней политики, обострением конкуренции и необходимостью наращивать собственную конкурентоспособность. На форуме предполагается обсудить достижения и проблемы сирийского урегулирования и его влияние на весь регион.

Валдайские заседания

Год от года растет число участников форума, в том числе иностранных. В его работе приняли участие более 1000 представителей международного научного сообщества из 71 страны. В их число входят профессора крупнейших мировых "фабрик мысли" и университетов - Гарвардского, Колумбийского, Джорджтаунского, Стэнфордского, Карлтонского, Лондонского, Каирского, Тегеранского, Восточнокитайского, Токийского, Тель-Авивского, Мессинского, а также Университета имени Джонса Хопкинса, Лондонской школы экономики, Королевского колледжа Лондона, Сьянс По и Сорбонны.

"Валдай" посетили действующие и бывшие главы государств, министры, политики. Среди них президент Афганистана Хамид Карзай, президент Финляндии Тарья Халонен, федеральный президент Австрии Хайнц Фишер, президент ЮАР Табо Мбеки, президент Чехии Вацлав Клаус, премьер-министр Франции Франсуа Фийон, премьер-министр Италии Романо Проди, премьер-министр Франции Доминик де Вильпен.

Россию на "Валдае" представляли Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Игорь Шувалов, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин и другие.

От гуманизма до войны

Первое заседание "Валдая" прошло в начале сентября 2004 года в Великом Новгороде. Место проведения - недалеко от озера Валдай - дало название клубу. В последующие годы заседание проходило в Твери, Ханты-Мансийке, Казани, Ростове-на-Дону, Сочи, в Санкт-Петербурге, Москве и других городах. Обсуждались самые разные вопросы - от внутренней политики РФ, до глобальных международных кризисов.

Эксперты поднимали вопросы многоконфессиональности и многонациональности России, проблематику парламентских и президентских выборов, международную безопасность, попытались по-новому осмыслить историю России ХХ века, представляли сценарии развития страны в ближайшие годы.