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РИА Новости

Apple выступила в верховном суде против депортации "мечтателей"-иммигрантов

00:12 03.10.2019
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Верховного суда в Вашингтоне
Здание Верховного суда в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Верховного суда в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Корпорация Apple выступила в верховном суде США против депортации иммигрантов, привезенных в США нелегально в детском возрасте.
Суд решает вопрос о законности возможной отмены программы DACA, которая позволяет этой категории иммигрантов ("мечтателям") получать защиту от депортации из США. Многие из них всю свою жизнь прожили в Америке и не владеют языком родителей, при этом они не вправе легально находиться в США. Программу неопределенно долгой отсрочки депортации "мечтателей" ввела администрация Барака Обамы. Дональд Трамп допустил возможность отмены DACA.
"Наш интерес в этом деле простой: мы в ужасе от перспективы того, что наших коллег, подпадающих под программу DACA, нужно будет буквально вырвать из структуры нашей компании", - написали в верховный суд генеральный директор Apple Тим Кук и старший вице-президент компании Дейрдре О'Брайен.
Apple не является стороной процесса, и документ приложен к разбирательству в виде экспертного заключения.
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Руководство компании отметило, что в Apple работают 443 "мечтателя" из 36 штатов. Эти люди необходимы компании для ее процветания, а без них Apple станет "более слабой и менее конкурентной", пишут Кук и О'Брайен.
"Мы приняли решение нанять их не из доброты или альтруизма. Мы сделали это потому, что "мечтатели" воплощают собой инновационнную стратегию Apple", - пояснило руководство компании. По их заявлению, "мечтатели" отличаются богатством культурного бэкграунда, уникальной компетенцией и деловыми качествами.
Тем не менее, в Apple подчеркивают, что руководствуются в этом деле прежде всего моральными, а не меркантильными соображениями. "Это вопрос морального плана. Наша страна заключила сделку с очень уязвимой частью общества, которая заинтересована в светлом будущем, и мы должны сохранить эту сделку", - пишут Кук и О'Брайен.
На программу защиты от депортации DACA подали заявления около 700 тысяч человек.
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В августе 2018 года федеральный суд постановил, что программа может противоречить конституции, хотя и позволил ей действовать до окончания разбирательства в высших инстанциях. Верховный суд, как ожидается, выскажется по этому вопросу не ранее 2020 года.
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