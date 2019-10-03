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РИА Новости

Как Калмыкия превратилась в пустыню

08:00 03.10.2019 (обновлено: 09:46 03.10.2019)
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© РИА Новости / Вячеслав БобковПустыня в Калмыкии
Пустыня в Калмыкии
© РИА Новости / Вячеслав Бобков
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Ученые прогнозируют на юге России частые, продолжительные засухи и новую волну опустынивания. Обширные территории Калмыкии и севера Дагестана более тридцати лет назад объявили зоной экологического бедствия. Что сейчас происходит с единственной антропогенной пустыней Европы — в материале РИА Новости.

Песочные часы пустыни

Барханы начали расти на востоке Калмыкии в 1970-х. Эту территорию называют Черными землями: из-за сильнейших ветров здесь зимой никогда не бывает снега.
В 1980-е годы ученые обнаружили в регионе более трехсот тысяч гектаров быстро распространяющихся песков. Сильно пострадала треть пастбищ республики, поселок Комсомольский в Черноземельском районе оказался под угрозой исчезновения. Люди вынуждены были покинуть родные места.
В 1986 году пески захватили почти все хозяйственные земли. Наступлением пустыни в Калмыкии озадачились даже в кабинетах ООН, а региональные власти объявили Черные земли зоной экологического бедствия. Аналогичное решение приняли в отношении Кизлярских пастбищ в северной части Дагестана, где пустыня заняла двести пятьдесят тысяч гектаров.
Территорию Калмыкии еще пять тысяч лет назад облюбовали племена скотоводов. Население было малочисленным, вело кочевой образ жизни, пастбища были сезонными. К примеру, на Черные земли стада отгоняли только зимой. Этот способ хозяйствования сохранялся до середины XX века. Затем появились колхозы, резко выросло поголовье скота, пастбища стали распахивать. Все это привело к быстрой деградации земли. Так в Калмыкии образовалась антропогенная пустыня. Свою лепту внесли даже браконьеры, подкосившие поголовье сайгаков.
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Человек усиливает нагрузку на степь

Для борьбы с песками в 1990-м создали заповедник "Черные земли". На большей части пострадавших территорий запретили хозяйственную деятельность, ученые начали высаживать кустарники и ценные кормовые травы, хорошо закреплявшие почву.
"В России очень большой опыт борьбы с опустыниванием. У нас разработаны уникальные технологии рекультивации почв, возвращения их в нормальное состояние. Были закреплены сотни тысяч гектар песков. Пустыню удалось стабилизировать", — рассказывает РИА Новости Мерген Цембелев, старший научный сотрудник Калмыцкого филиала ФНЦ агроэкологии.
© Источник: Глобальный климат и почвенный покров России: опустынивание и деградация земель, институциональные, инфраструктурные, технологические меры адаптации (сельское и лесное хозяйство) Национальный доклад Том 2 Москва, 2019 ( в печати)80% земель в Калмыкии затронуто опустыниванием.
Карта деградации земель Республики Калмыкия, 2018 г.
© Источник: Глобальный климат и почвенный покров России: опустынивание и деградация земель, институциональные, инфраструктурные, технологические меры адаптации (сельское и лесное хозяйство) Национальный доклад Том 2 Москва, 2019 ( в печати)
80% земель в Калмыкии затронуто опустыниванием.
Сейчас открытые пески в Калмыкии занимают чуть менее ста тысяч гектаров. В то же время восемьдесят процентов земель подвержено опустыниванию.
"Многое зависит от погодных условий. Наступит череда засушливых лет, и пастбища начнут резко деградировать. Однако решающий вклад вносит человек своей нерациональной хозяйственной деятельностью", — продолжает ученый.
Ежегодно по десять тысяч гектаров земли отдают под пастбища, и уже сейчас сотни тысяч сильно повреждены.
"Опустынивание начнет усиливаться не только в Калмыкии, но и в соседних районах Астраханской области, на Кизлярских пастбищах, части Ставропольского края, где сходные экологические проблемы", — подчеркивает Цембелев.
Эксперты сходятся во мнении, что антропогенный прессинг будет усиливаться: население растет, расширяются частные хозяйства. Настоящее бедствие для степи — пожары, распространяющиеся на сотни километров. После них экосистемы восстанавливаются десятки лет. Огромная проблема — дефицит пресной воды.
© Фото : Калмыцкая НИАГЛОС филиал ФНЦ агроэкологии РАН/М.А. Цембелев

Новый участок пустыни возник на Черных землях

Новый участок пустыни возник в пределах заповедника Черные земли
1 из 9

Новый участок пустыни возник на Черных землях

© Фото : Калмыцкая НИАГЛОС филиал ФНЦ агроэкологии РАН/М.А. Цембелев
© Фото : Калмыцкая НИАГЛОС филиал ФНЦ агроэкологии РАН/М.А. Цембелев

Растительность и почвы восстанавливаются после выгорания десятки лет

Последствия пожара в пределах заповедника Черные земли
2 из 9

Растительность и почвы восстанавливаются после выгорания десятки лет

© Фото : Калмыцкая НИАГЛОС филиал ФНЦ агроэкологии РАН/М.А. Цембелев
© Фото : М.А. Цембелев, Калмыцкая НИАГЛОС филиал ФНЦ агроэкологии РАН

Последствие пожара в степи

Последствие пожара в Черных землях
3 из 9

Последствие пожара в степи

© Фото : М.А. Цембелев, Калмыцкая НИАГЛОС филиал ФНЦ агроэкологии РАН
© Фото : из архива Кулика К.Н., Юферева В.Г / ФНЦ агроэкологии РАН

Закрепленный бархан

Закрепленный бархан в Калмыкии
4 из 9

Закрепленный бархан

© Фото : из архива Кулика К.Н., Юферева В.Г / ФНЦ агроэкологии РАН
© из архива Кулика К.Н., Юферева В.Г / ФНЦ агроэкологии РАН

Посадки для борьбы с пустыней

Посадки для борьбы с пустыней в Черных землях
5 из 9

Посадки для борьбы с пустыней

© из архива Кулика К.Н., Юферева В.Г / ФНЦ агроэкологии РАН
© Из архива Кулика К.Н., Юферева В.Г / ФНЦ агроэкологии РАН

Борьба с песками

Борьба с песками, Черные земли
6 из 9

Борьба с песками

© Из архива Кулика К.Н., Юферева В.Г / ФНЦ агроэкологии РАН
© Фото : из архива Кулика К.Н., Юферева В.Г / ФНЦ агроэкологии РАН

Песчаная буря в Черных землях

Песчаная буря, Черные земли
7 из 9

Песчаная буря в Черных землях

© Фото : из архива Кулика К.Н., Юферева В.Г / ФНЦ агроэкологии РАН
© Фото : из архива Кулика К.Н., Юферева В.Г / ФНЦ агроэкологии РАН Занесенный песком дом в Черных землях
 Занесенный песком дом в Черных землях
8 из 9
Занесенный песком дом в Черных землях
© Фото : из архива Кулика К.Н., Юферева В.Г / ФНЦ агроэкологии РАН
© Из архива Кулика К.Н., Юферева В.Г / ФНЦ агроэкологии РАННаступление песков на поселок, Черные земли
Наступление песков на поселок, Черные земли
9 из 9
Наступление песков на поселок, Черные земли
© Из архива Кулика К.Н., Юферева В.Г / ФНЦ агроэкологии РАН
1 из 9

Новый участок пустыни возник на Черных землях

© Фото : Калмыцкая НИАГЛОС филиал ФНЦ агроэкологии РАН/М.А. Цембелев
2 из 9

Растительность и почвы восстанавливаются после выгорания десятки лет

© Фото : Калмыцкая НИАГЛОС филиал ФНЦ агроэкологии РАН/М.А. Цембелев
3 из 9

Последствие пожара в степи

© Фото : М.А. Цембелев, Калмыцкая НИАГЛОС филиал ФНЦ агроэкологии РАН
4 из 9

Закрепленный бархан

© Фото : из архива Кулика К.Н., Юферева В.Г / ФНЦ агроэкологии РАН
5 из 9

Посадки для борьбы с пустыней

© из архива Кулика К.Н., Юферева В.Г / ФНЦ агроэкологии РАН
6 из 9

Борьба с песками

© Из архива Кулика К.Н., Юферева В.Г / ФНЦ агроэкологии РАН
7 из 9

Песчаная буря в Черных землях

© Фото : из архива Кулика К.Н., Юферева В.Г / ФНЦ агроэкологии РАН
8 из 9
Занесенный песком дом в Черных землях
© Фото : из архива Кулика К.Н., Юферева В.Г / ФНЦ агроэкологии РАН
9 из 9
Наступление песков на поселок, Черные земли
© Из архива Кулика К.Н., Юферева В.Г / ФНЦ агроэкологии РАН

Следы древней катастрофы

В начале 2000-х ученые из Института географии РАН выдвинули гипотезу, что экологические проблемы Калмыкии возникли гораздо раньше — тысячу лет назад.
На самом юге республики в оврагах они обнаружили почвы возрастом несколько тысяч лет. По сравнению с современными они были явно более плодородными: там произрастали луговые и степные виды растений, не было признаков засоления, деградации, характерных для наших дней.
Радиоуглеродное датирование показало, что накопление плодородных почв прекратилось в X веке. Над ними образовался слой солончака.
Ученые предположили, что обстановка резко сменилась после того, как эти земли вошли в состав Хазарского каганата. Кочевники слишком активно выпасали здесь лошадей и овец, почвы не успевали восстанавливаться, началось их засоление.
С тех пор волны опустынивания накрывают юг Евразии раз в сто-двести лет. Та, что случилась в Калмыкии, — самая сильная.
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