Как Калмыкия превратилась в пустыню

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Ученые прогнозируют на юге России частые, продолжительные засухи и новую волну опустынивания. Обширные территории Калмыкии и севера Дагестана более тридцати лет назад объявили зоной экологического бедствия. Что сейчас происходит с единственной антропогенной пустыней Европы — в материале РИА Новости.

Песочные часы пустыни

Барханы начали расти на востоке Калмыкии в 1970-х. Эту территорию называют Черными землями: из-за сильнейших ветров здесь зимой никогда не бывает снега.

В 1980-е годы ученые обнаружили в регионе более трехсот тысяч гектаров быстро распространяющихся песков. Сильно пострадала треть пастбищ республики, поселок Комсомольский в Черноземельском районе оказался под угрозой исчезновения. Люди вынуждены были покинуть родные места.

В 1986 году пески захватили почти все хозяйственные земли. Наступлением пустыни в Калмыкии озадачились даже в кабинетах ООН, а региональные власти объявили Черные земли зоной экологического бедствия. Аналогичное решение приняли в отношении Кизлярских пастбищ в северной части Дагестана, где пустыня заняла двести пятьдесят тысяч гектаров.

Территорию Калмыкии еще пять тысяч лет назад облюбовали племена скотоводов. Население было малочисленным, вело кочевой образ жизни, пастбища были сезонными. К примеру, на Черные земли стада отгоняли только зимой. Этот способ хозяйствования сохранялся до середины XX века. Затем появились колхозы, резко выросло поголовье скота, пастбища стали распахивать. Все это привело к быстрой деградации земли. Так в Калмыкии образовалась антропогенная пустыня. Свою лепту внесли даже браконьеры, подкосившие поголовье сайгаков.

Человек усиливает нагрузку на степь

Для борьбы с песками в 1990-м создали заповедник "Черные земли". На большей части пострадавших территорий запретили хозяйственную деятельность, ученые начали высаживать кустарники и ценные кормовые травы, хорошо закреплявшие почву.

"В России очень большой опыт борьбы с опустыниванием. У нас разработаны уникальные технологии рекультивации почв, возвращения их в нормальное состояние. Были закреплены сотни тысяч гектар песков. Пустыню удалось стабилизировать", — рассказывает РИА Новости Мерген Цембелев, старший научный сотрудник Калмыцкого филиала ФНЦ агроэкологии.

© Источник: Глобальный климат и почвенный покров России: опустынивание и деградация земель, институциональные, инфраструктурные, технологические меры адаптации (сельское и лесное хозяйство) Национальный доклад Том 2 Москва, 2019 ( в печати) 80% земель в Калмыкии затронуто опустыниванием. © Источник: Глобальный климат и почвенный покров России: опустынивание и деградация земель, институциональные, инфраструктурные, технологические меры адаптации (сельское и лесное хозяйство) Национальный доклад Том 2 Москва, 2019 ( в печати) 80% земель в Калмыкии затронуто опустыниванием.

Сейчас открытые пески в Калмыкии занимают чуть менее ста тысяч гектаров. В то же время восемьдесят процентов земель подвержено опустыниванию.

"Многое зависит от погодных условий. Наступит череда засушливых лет, и пастбища начнут резко деградировать. Однако решающий вклад вносит человек своей нерациональной хозяйственной деятельностью", — продолжает ученый.

Ежегодно по десять тысяч гектаров земли отдают под пастбища, и уже сейчас сотни тысяч сильно повреждены.

"Опустынивание начнет усиливаться не только в Калмыкии, но и в соседних районах Астраханской области, на Кизлярских пастбищах, части Ставропольского края, где сходные экологические проблемы", — подчеркивает Цембелев.

Эксперты сходятся во мнении, что антропогенный прессинг будет усиливаться: население растет, расширяются частные хозяйства. Настоящее бедствие для степи — пожары , распространяющиеся на сотни километров. После них экосистемы восстанавливаются десятки лет. Огромная проблема — дефицит пресной воды.

© Фото : Калмыцкая НИАГЛОС филиал ФНЦ агроэкологии РАН/М.А. Цембелев Новый участок пустыни возник на Черных землях 1 из 9 Новый участок пустыни возник на Черных землях © Фото : Калмыцкая НИАГЛОС филиал ФНЦ агроэкологии РАН/М.А. Цембелев © Фото : Калмыцкая НИАГЛОС филиал ФНЦ агроэкологии РАН/М.А. Цембелев Растительность и почвы восстанавливаются после выгорания десятки лет 2 из 9 Растительность и почвы восстанавливаются после выгорания десятки лет © Фото : Калмыцкая НИАГЛОС филиал ФНЦ агроэкологии РАН/М.А. Цембелев © Фото : М.А. Цембелев, Калмыцкая НИАГЛОС филиал ФНЦ агроэкологии РАН Последствие пожара в степи 3 из 9 Последствие пожара в степи © Фото : М.А. Цембелев, Калмыцкая НИАГЛОС филиал ФНЦ агроэкологии РАН © Фото : из архива Кулика К.Н., Юферева В.Г / ФНЦ агроэкологии РАН Закрепленный бархан 4 из 9 Закрепленный бархан © Фото : из архива Кулика К.Н., Юферева В.Г / ФНЦ агроэкологии РАН © из архива Кулика К.Н., Юферева В.Г / ФНЦ агроэкологии РАН Посадки для борьбы с пустыней 5 из 9 Посадки для борьбы с пустыней © из архива Кулика К.Н., Юферева В.Г / ФНЦ агроэкологии РАН © Из архива Кулика К.Н., Юферева В.Г / ФНЦ агроэкологии РАН Борьба с песками 6 из 9 Борьба с песками © Из архива Кулика К.Н., Юферева В.Г / ФНЦ агроэкологии РАН © Фото : из архива Кулика К.Н., Юферева В.Г / ФНЦ агроэкологии РАН Песчаная буря в Черных землях 7 из 9 Песчаная буря в Черных землях © Фото : из архива Кулика К.Н., Юферева В.Г / ФНЦ агроэкологии РАН © Фото : из архива Кулика К.Н., Юферева В.Г / ФНЦ агроэкологии РАН Занесенный песком дом в Черных землях 8 из 9 Занесенный песком дом в Черных землях © Фото : из архива Кулика К.Н., Юферева В.Г / ФНЦ агроэкологии РАН © Из архива Кулика К.Н., Юферева В.Г / ФНЦ агроэкологии РАН Наступление песков на поселок, Черные земли 9 из 9 Наступление песков на поселок, Черные земли © Из архива Кулика К.Н., Юферева В.Г / ФНЦ агроэкологии РАН 1 из 9 Новый участок пустыни возник на Черных землях © Фото : Калмыцкая НИАГЛОС филиал ФНЦ агроэкологии РАН/М.А. Цембелев 2 из 9 Растительность и почвы восстанавливаются после выгорания десятки лет © Фото : Калмыцкая НИАГЛОС филиал ФНЦ агроэкологии РАН/М.А. Цембелев 3 из 9 Последствие пожара в степи © Фото : М.А. Цембелев, Калмыцкая НИАГЛОС филиал ФНЦ агроэкологии РАН 4 из 9 Закрепленный бархан © Фото : из архива Кулика К.Н., Юферева В.Г / ФНЦ агроэкологии РАН 5 из 9 Посадки для борьбы с пустыней © из архива Кулика К.Н., Юферева В.Г / ФНЦ агроэкологии РАН 6 из 9 Борьба с песками © Из архива Кулика К.Н., Юферева В.Г / ФНЦ агроэкологии РАН 7 из 9 Песчаная буря в Черных землях © Фото : из архива Кулика К.Н., Юферева В.Г / ФНЦ агроэкологии РАН 8 из 9 Занесенный песком дом в Черных землях © Фото : из архива Кулика К.Н., Юферева В.Г / ФНЦ агроэкологии РАН 9 из 9 Наступление песков на поселок, Черные земли © Из архива Кулика К.Н., Юферева В.Г / ФНЦ агроэкологии РАН

Следы древней катастрофы

выдвинули гипотезу, что экологические проблемы Калмыкии возникли гораздо раньше — тысячу лет назад. В начале 2000-х ученые из Института географии РАНгипотезу, что экологические проблемы Калмыкии возникли гораздо раньше — тысячу лет назад.

На самом юге республики в оврагах они обнаружили почвы возрастом несколько тысяч лет. По сравнению с современными они были явно более плодородными: там произрастали луговые и степные виды растений, не было признаков засоления, деградации, характерных для наших дней.

Радиоуглеродное датирование показало, что накопление плодородных почв прекратилось в X веке. Над ними образовался слой солончака.

Ученые предположили, что обстановка резко сменилась после того, как эти земли вошли в состав Хазарского каганата. Кочевники слишком активно выпасали здесь лошадей и овец, почвы не успевали восстанавливаться, началось их засоление.