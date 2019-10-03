Откуда пришла царица Савская: ученые нашли ответ

АДДИС-АБЕБА, 3 окт — РИА Новости, Антон Скрипунов. Об одной из самых знаменитых женщин Библии, царице Савской, мало что известно. Какова природа ее богатства, откуда и зачем пришла к царю Соломону — все это вызывает ожесточенные споры ученых и богословов. Где находится родина загадочной библейской правительницы — в материале РИА Новости.

"Приехала не ради Соломона"

Вопреки широко распространенному мнению, в Библии ничего не сказано о неземной красоте царицы Савской. Не описано там и местоположение ее царства, а это нетипично для изобилующего географическими подробностями Писания.

Зато прибывший с ней к царю Соломону караван описан подробно. "И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством: верблюды навьючены были благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями; и пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей", — говорится в Книге Царств.

CC0 / Public domain / "Соломон и царица Савская", Джованни Демин, XIX век CC0 / Public domain / "Соломон и царица Савская", Джованни Демин, XIX век

Вот только непонятно, зачем нужно было снаряжать столь большую и представительную делегацию. Библейское повествование объясняет мотивы царицы туманной фразой: пришла, чтобы испытать Соломона загадками, так как была наслышана о премудрости царя иудеев.

"Согласно Масоретскому (древнееврейскому. — Прим. ред.) тексту, царица явилась в Иерусалим, услышав о славе Соломона во имя Господа. По Септуагинте же (переведенной на древнегреческий версии Библии. — Прим.ред.) — услышав имя Соломона и имя Господа. Таким образом, по одной версии, причиной визита была "слава Соломона", что может указывать и на любознательность, и на дипломатическую подоплеку. А по другой — царица поехала в Иерусалим из интереса к иудаизму и, скорее всего, там вместе со свитой его приняла", — отмечает в беседе с РИА Новости старший преподаватель философского факультета МГУ религиовед Илья Вевюрко.

В пользу второй гипотезы свидетельствует фраза царицы Савской в адрес царя Соломона: "Да будет благословен Господь Бог твой, Который благоволил посадить тебя на престол Израилев! Господь, по вечной любви Своей к Израилю, поставил тебя царем, творить суд и правду".

Эта история настолько сильно запечатлелась в памяти еврейского народа, что ее можно встретить и в более поздних фрагментах Библии. Например, в книге Паралипоменон, написанной на несколько столетий позже Книги Царств, приводится точная сумма, которую царица оставила на прощание Соломону, — 666 кусков золота весом по 60 килограммов каждый.

Царство на "пути благовоний"

В то же время о родине царицы Савской древнееврейские источники молчат. Наиболее явный намек на ее происхождение ученые нашли в книгах Нового Завета. В Евангелии от Луки Иисус Христос во время одной из проповедей указывает примерные географические координаты ее государства.

"Царица южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой", — приводит слова Спасителя евангелист.

Южными пределами земли во времена Христа считались удаленные от границ Римской империи территории вдоль Красного моря и вверх по течению Нила. С учетом того что царица привезла с собой не только золото, но и благовония, Савское государство находилось на одном из важнейших торговых путей древности — трансарабском "пути ароматов". Он пролегал из юго-восточной части Аравийского полуострова к берегам Красного моря, а уже оттуда — в Палестину.

"Скорее всего, речь идет о Сабейском государстве, находившемся на юго-западе Аравии, на территории современного Йемена", — полагает Илья Вевюрко.

Эту гипотезу подтверждают и археологи. На территории Йемена они нашли не только развалины дворцов эпохи Соломона, но и следы присутствия иудейской общины.

"Она родила сына от Соломона"

Однако куда удивительнее археологам было обнаружить следы сабейской цивилизации в… Эфиопии. Именно там память о царице Савской жива до сих пор. Практически в каждой церкви, в каждой сувенирной лавке в Эфиопии висят красочные религиозные комиксы, рассказывающие о визите правительницы в Иерусалим.

© РИА Новости / Антон Скрипунов Гравюра с историей происхождения Соломоновой династии в одной из лавок в Аксуме. Эфиопия © РИА Новости / Антон Скрипунов Гравюра с историей происхождения Соломоновой династии в одной из лавок в Аксуме. Эфиопия

"Об этом путешествии мы знаем не только из Библии, но и из книги "Кебра Нагаст" — сборника преданий об эфиопских государях. И там написано, что она "возлегла вместе с Соломоном". А спустя девять месяцев и пять дней царицу "объяли детородные муки, и она родила дитя мужского пола", — рассказывает РИА Новости историк Эфиопской церкви Сисэй Энар.

У царицы Савской в Эфиопии есть собственное имя — Македа. А ее сына звали Менелик. Он, как верят эфиопы, привез в их страну Ковчег Завета — ныне главную святыню местных христиан, которая сейчас хранится в Аксуме.

Менелик считается основателем Соломоновой династии, правившей Эфиопией вплоть до второй половины XX века. Последний представитель этого монаршего дома — отрекшийся от престола в 1974 году Хайле Селассие — признан в стране потомком царя Соломона и царицы Савской в 225-м поколении.

Цариц могло быть несколько

Сложность для современной науки заключается в том, что это красивое предание не вяжется с некоторыми данными историков. Они говорят, в частности, что находившееся прямо через Баб-эль-Мандебский пролив Сабейское царство установило связи с Эфиопией лишь спустя столетия после эпохи Соломона, колонизировав эти земли. То есть Македа и царица Савская — разные личности. Либо никакого покорения Африканского Рога не было.

"Языком Аксумского царства, которое образовано две тысячи лет назад и которым правила Соломонова династия, был геэз — на нем сегодня служат в Эфиопской церкви. По структуре и прочим показателям он тесно связан с сабейским. Эфиопские богословы, которые знают оба языка, вовсе утверждают, что они идентичны, хотя алфавит у них разный. На это указывают и последние данные исторической науки. Поэтому если говорить о X веке до нашей эры, эпохе царя Соломона, то можно с большим основанием предполагать, что люди по обе стороны Красного моря говорили на одном языке", — объясняет РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

Тем самым Сабейское царство могло представлять собой союз более мелких государств вдоль южной части Красного моря. И всеми вполне могла править одна женщина.

"В оригинальном еврейском тексте царица Савская именуется "мелька Шеба", что полностью соответствует ее прозвищу в Эфиопии и в Аравии. Наличие у нее имени собственного — Македа — говорит о том, что, возможно, были и другие царицы Савские", — предполагает Игумнов.

Грандиозная постройка

В 2008 году немецкие археологи нашли в Аксуме дворец X века до нашей эры. Планировкой он очень похож на здание в йеменском городе Мариб, который еще пару десятилетий назад считался единственным пристанищем знаменитой царицы.

"Строение в Аксуме было поистине грандиозным: большой зал приемов, несколько колодцев внутри здания, комнаты для прислуги. То есть правитель, живший здесь, был очень богатым. А это полностью совпадает с описанным в Библии богатством Македы", — говорит историк Сисэй Энар.

И судя по тому, что делегация царицы Савской к Соломону была очень большой, вряд ли ее путь лежал из Йемена через Аравийскую пустыню, населенную в то время кочевниками. По мнению историка, царица направилась в Иерусалим именно из эфиопского Аксума по Нилу через Египет.

"С древних времен в Аксуме пересекались торговые пути из разных стран — здесь ведь не только Нил близок, но и Красное море. Торговля велась настолько активно, что аксумские монеты находят даже в Индии", — подчеркивает эфиопский историк.