Юньфань: работа над мультфильмом "Вишневый переулок, 7" напомнила медитацию

Известный китайский режиссер Юньфань на Международном Венецианском кинофестивале осенью этого года представил свой первый анимационный фильм "Вишневый переулок, 7". По сюжету студент университета Ци Минь подрабатывает репетитором у миссис Ю из Тайваня. Он учит ее дочь-подростка английскому языку и литературе и постепенно влюбляется в обеих героинь. Жюри смотра присудило режиссеру награду за лучший сценарий. Российская премьера фильма состоится 5 октября. В интервью РИА Новости Юньфань рассказал о том, чем создание анимации напоминает ему медитацию, почему он пустился в авантюру, приступая к проекту, и как современная обстановка в Гонконге перекликается со временем, изображенным в картине. Беседовала Валерия Высокосова.

— Вы более 30 лет снимали художественные фильмы, а сегодня смогли удивить своих поклонников, представив фильм анимационный. Прежде всего расскажите, хорошо ли вы провели время, создавая "Вишневый переулок, 7"?

— Да. Работа над анимационным проектом очень отличается от съемок художественных картин. Для создания фильма нужен правильный антураж, актеры, техническая команда, это очень шумное дело. Анимация создается в тишине, этот процесс для меня сродни медитации. Весь процесс занял у меня около пяти лет, я никуда не торопился. Это прекрасный опыт.

— У вас получился очень необычный проект, который нисколько не похож на обычный мультфильм, и более того, раньше вы никогда не занимались анимацией. Волновались ли вы, приступая к работе?

— Нет, я всегда был большим авантюристом. Я хочу обратить внимание на то, что я независимый режиссер и продюсер. Это значит, что надо мной не стоит большой босс, требующий снять нечто такое, что обязательно понравится зрителю. И как вы могли заметить, в моем фильме встречаются моменты, которые нравятся не всем. Но я делаю кино так, как нравится мне, и если найдутся люди, которые тоже получат удовольствие от просмотра, это прекрасно, если нет – ну что ж, бывает. Для рынка, возможно, это не очень хорошо, но я вкладываю свои деньги и даже если я потеряю все до последнего пенни, это исключительно моя проблема.

— Почему вы все же решили попробовать себя в этом жанре?

— Я, вообще-то, не очень люблю анимационное кино, я его не смотрю, поэтому я пошел на риск, когда решил сам взяться за мультфильм. И я знаю, что поклонникам анимации он вовсе не понравится, поскольку он не похож на то, к чему они привыкли. Но, возможно, он придется по вкусу синефилам. Для меня слово "анимация" лишь технический термин. Свою работу я бы назвал motion picture (в значении движущееся изображение – ред.), это картинки, которые движутся. При создании фильма мне часто хочется что-то переделать – переписать диалоги, переснять некоторые сцены, но это требует денег. В случае анимационной картины я не был ограничен во времени и мог довести ее до совершенства.

— При просмотре действительно чувствуется, с какой любовью вы создавали "Вишневый переулок, 7". Что для вас значит этот проект?

— Для меня "Вишневый переулок, 7" как драгоценная шкатулка, собравшая в себя все то, чем я занимался на протяжении тридцати лет. За это время у меня появилось множество замечательных друзей, я собрал вокруг себя звезд, некоторых из них я создал сам и каждому из них выделил строчку в этом фильме, даже если это одно слово или кошачье "Мяу!" (в мультфильме изображено много кошек – ред.).

© Far Sun Film Company Ltd. (2019) Кадр из анимационного фильма "Дом 7 по Черри Лейн" © Far Sun Film Company Ltd. (2019) Кадр из анимационного фильма "Дом 7 по Черри Лейн"

— Вы наполнили картину отсылками к фильмам, книгам, картинам, песням, которые, как мне кажется, вам действительно дороги. Это желание родилось в процессе работы или таковым было ваше намерение уже на уровне задумки?

— Мне повезло прожить очень плодотворную жизнь, мое существование вращалось и продолжает вращаться вокруг потрясающих фильмов, картин, музыкальных сочинений. Из всего этого я взял понемногу и создал кино, которое показывает мое восхищение и признательность искусству. Я сложил все ингредиенты и создал особенное блюдо – я даже могу привести сравнение. В Китае есть такое блюдо, которое называется Buddha Jumps Over the Wall – это означает, что запах угощения столь прекрасен, что даже Будда готов сойти со своего места и перелезть через стену, чтобы попробовать его.

— Одним из главных референсов у вас является книга "В поисках утраченного времени" Марселя Пруста, почему это произведение так важно для вас?

— На самом деле я обращаюсь и к сестрам Бронте, и к классическому китайскому роману "Сон в красном тереме". Я думаю, что литература для человека, в принципе, очень важна, она развивает воображение, именно поэтому в моем фильме часто звучит голос рассказчика.

— Действие разворачивается в период, когда в Гонконге царило неспокойное время. Думали ли вы, что картина получится такой актуальной для современности?

— Когда я писал сценарий и начинал делать фильм, ситуация в Гонконге была совсем иная (массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня 2019 года – ред.). Я всего лишь хотел создать картину о 1967 годе, периоде, когда народ бунтовал. Я переехал из Тайваня в Гонконг в 1964 году. В Тайване тогда не было свободы, а в Гонконге ее дух буквально витал в воздухе. Я пропитался им и с того момента всегда считал себя свободным человеком. В 1967 году в Гонконг пришла революция, все было неспокойно, но мир установился буквально шесть месяцев спустя (Юньфань уехал в США в 1968 году – ред.). Поразительно, но сейчас ситуация повторяется. Во имя свободы, защиты прав человека и демократии начались протесты, восстания, насилие. Сейчас Гонконг перевернулся с ног на голову. Когда я летел в Венецию, я открыл американскую газету и увидел, что целую полосу в ней посвятили ситуации в Гонконге. Заголовок гласил "Борьба за свободу", и меня это потрясло. Какая же свобода в том, что люди не могут воспользоваться общественным транспортом, боятся выйти на улицу или просто сказать лишнее слово, за которое их окрестят врагами? И все это во имя свободы. Я решил, что буду говорить об этом открыто, несмотря на предупреждения о том, что мои заявления могут помешать выходу фильма в прокат в моей стране. Но молчание будет означать лишь то, что я потерял свободу. Я чувствую, что должен говорить о Гонконге, который люблю всем сердцем.

— Насколько я знаю, помимо режиссуры вы еще занимаетесь фотографией. Вы скорее считаете себя кинематографистом или художником в целом?

— Я считаю себя современным художником. Это больше, чем просто режиссер. Режиссеры часто хотят потешить собственное эго — не хочу сказать, что мне удается избежать этого, ведь приехал же я в Венецию. Но я думаю, что художник это очень обширное понятие. Если ты считаешь себя художником, то ты должен иметь представление о человеческой природе, ты должен чем-то жертвовать. Да, я, может, и не выгляжу как человек, которым чем-то пожертвовал, но вы не знаете обо мне всего.

— Мы обсуждали ваш фильм с коллегами, и одна из теорий, которая прозвучала в ходе этой беседы, состояла в том, что все происходящее на самом деле разворачивается в воображении Книжного червя (один из героев). Правда ли это?