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РИА Новости
Бей. Беги!
Большой спорт – это не только борьба за очки, голы, секунды. Это бизнес, интриги, а местами даже политика. В подкасте "Бей. Беги!" разбираем новости, обсуждаем спорные решения, анализируем мотивы и радуемся победам вместе с экспертами Александром Калмыковым, Денисом Косиновым и Василием Коновым.

Спартак и РУСАДА: увольнение Кононова и отстранение Салазара

14:45 03.10.2019
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Бей. Беги!
Спартак и РУСАДА: увольнение Кононова и отстранение Салазара
Вчера, 14:45
Почему "Спартак" никак не может найти такого тренера, который смог бы работать успешно, и при этом долго? Что не так – тренеры или сам клуб? Почему даже во время чемпионата мира по легкой атлетике не прекращаются новости о дисквалификации легкоатлетов, а спортсмены и тренеры, точно зная величину допингового риска, всё же на него идут?
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