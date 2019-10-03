Спартак и РУСАДА: увольнение Кононова и отстранение Салазара

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Бей. Беги! Спартак и РУСАДА: увольнение Кононова и отстранение Салазара

Почему "Спартак" никак не может найти такого тренера, который смог бы работать успешно, и при этом долго? Что не так – тренеры или сам клуб? Почему даже во время чемпионата мира по легкой атлетике не прекращаются новости о дисквалификации легкоатлетов, а спортсмены и тренеры, точно зная величину допингового риска, всё же на него идут?