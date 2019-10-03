Жители Готэм-Сити, Сальма Хайек с голубыми волосами. Лучшее кино недели

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Судьбу Готэма решит антигерой Джокер в фильме режиссера "Мальчишника в Вегасе". Девчачьи секреты расскажет звезда "Настоящего детектива" Александра Даддарио. Лысый Александр Скарсгард попытается обхитрить Сальму Хайек с голубыми волосами в "Операции "Колибри", а рисованный йети подружится с детьми в "Эвересте". О лучшем кино недели — в материале РИА Новости.

Вам выпал Джокер

Триумфатор и обладатель "Золотого льва" недавнего Венецианского кинофестиваля — "Джокер" добрался до российского проката. С самых первых показов фильм Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли вызвал ажиотаж: в Венеции на него выстраивались многочасовые очереди, а в США объявили, что полиция будет патрулировать кинотеатры в день выхода драмы. Персонаж Джокера неоднократно появлялся в картинах о Бэтмене — его играли Сесар Ромеро, Джек Николсон, Хит Леджер, Джаред Лето. Но в этот раз антигерой стал главным действующим лицом: зрителям показывают, как Артур Флек, простой житель Готэм-Сити, подрабатывающий городским клоуном, превращается в Джокера. Филлипс, ранее снявший "Мальчишник в Вегасе", сосредоточился на том, как и почему Флек стал тем Джокером, каким мы его знаем.

Особая линия — отношения будущего Джокера с матерью, которая открывает сыну тайну его рождения. Это вместе с неприятием Флека обществом и его странностями лишь усугубляет непростое психологическое состояние главного героя.

Режиссер показывает нелицеприятную подноготную Готэма с пугающей иногда прозаичностью. Слабонервным лучше быть готовым к этому. А бонусом станет появление Роберта Де Ниро в роли телеведущего Мюррея Франклина.

Все тайное становится явным

Картина "Ты умеешь хранить секреты?" рассказывает про Эмму (Александра Даддарио), страдающую аэрофобией девушку, которая возвращается из командировки самолетом. Перед посадкой она успокаивает нервы алкоголем и "продолжает банкет" на борту. В итоге во время турбулентности от страха Эмма начинает вываливать все свои тайны (от личной жизни до офисных сплетен) сидящему рядом незнакомцу (Тайлер Хэклин).

И — о ужас! На следующий день этот попутчик по имени Джек приходит с ревизией в офис Эммы. Оказывается, что он — гендиректор и основатель компании, в которой работает девушка. Зрители в течение полутора часов наблюдают развитие "этого неловкого момента".

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Тайлер Хэклин и Александра Даддарио в фильме "Ты умеешь хранить секреты?" 1 из 3 Тайлер Хэклин и Александра Даддарио в фильме "Ты умеешь хранить секреты?" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Сцена из фильма "Ты умеешь хранить секреты?" 2 из 3 Сцена из фильма "Ты умеешь хранить секреты?" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" Кадр из фильма "Ты умеешь хранить секреты?" 3 из 3 Кадр из фильма "Ты умеешь хранить секреты?" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" 1 из 3 Тайлер Хэклин и Александра Даддарио в фильме "Ты умеешь хранить секреты?" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" 2 из 3 Сцена из фильма "Ты умеешь хранить секреты?" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга" 3 из 3 Кадр из фильма "Ты умеешь хранить секреты?" © Предоставлено кинокомпанией "Вольга"

Естественно, у героев завязываются отношения, Эмма все так же не сдерживает себя в словах, а вот Джек оказался молчуном. Тем не менее герои приходят к взаимопониманию.

"Девочки умеют хранить секреты. Но только сообща", — эту шутку можно считать девизом фильма по бестселлеру Софи Кинселлы.

Как отмыть миллион

© Предоставлено Capella Film Сальма Хайек в фильме "Операция "Колибри" 1 из 3 Сальма Хайек в фильме "Операция "Колибри" © Предоставлено Capella Film © Предоставлено Capella Film Джесси Айзенберг в фильме "Операция "Колибри" 2 из 3 Джесси Айзенберг в фильме "Операция "Колибри" © Предоставлено Capella Film © Предоставлено Capella Film Кадр из фильма "Операция "Колибри" 3 из 3 Кадр из фильма "Операция "Колибри" © Предоставлено Capella Film 1 из 3 Сальма Хайек в фильме "Операция "Колибри" © Предоставлено Capella Film 2 из 3 Джесси Айзенберг в фильме "Операция "Колибри" © Предоставлено Capella Film 3 из 3 Кадр из фильма "Операция "Колибри" © Предоставлено Capella Film

В авантюрной комедии "Операция "Колибри" двоюродные братья Винсент (Джесси Айзенберг) и Антон (Александр Скарсгард) играют на рынке и мечтают проложить прямую оптоволоконную линию между Канзасом и Нью-Джерси — это поможет им быстрее получать данные с биржи и, соответственно, заработать миллионы.

Но на их пути встает женщина, с которой лучше не связываться: бывший босс героев, властная манипуляторша Ева Торрес (Сальма Хайек).

"Нам пришлось идти через болота, леса, реки, через города и села, по грязи, по воде, по горам, — рассказывает о съемках режиссер Ким Нгуйен, чьи слова приводят прокатчики. — В каком-то смысле нам пришлось совершить такой же безумный подвиг, как и героям фильма. Большая часть того, о чем говорится в сценарии, взята из самой что ни на есть реальной жизни".

На экране много природы и каменных джунглей — как метафоры противостояния вечного и жажды наживы. Кроме того, едкие шутки, остросоциальная сатира и костюмы Хайек (а также стильная стрижка и волосы оттенка морской волны).

Йети и дети

© Предоставлено UPI Россия Кадр из мультфильма "Эверест" 1 из 4 Кадр из мультфильма "Эверест" © Предоставлено UPI Россия © Предоставлено UPI Россия Сцена из мультфильма "Эверест" 2 из 4 Сцена из мультфильма "Эверест" © Предоставлено UPI Россия © Предоставлено UPI Россия Момент из мультфильма "Эверест" 3 из 4 Момент из мультфильма "Эверест" © Предоставлено UPI Россия © Предоставлено UPI Россия Кадр из мультфильма "Эверест" 4 из 4 Кадр из мультфильма "Эверест" © Предоставлено UPI Россия 1 из 4 Кадр из мультфильма "Эверест" © Предоставлено UPI Россия 2 из 4 Сцена из мультфильма "Эверест" © Предоставлено UPI Россия 3 из 4 Момент из мультфильма "Эверест" © Предоставлено UPI Россия 4 из 4 Кадр из мультфильма "Эверест" © Предоставлено UPI Россия

На этой неделе также можно отправиться в Гималаи в компании снежного человека из мультфильма "Эверест" — первого анимационного проекта, выпущенного под руководством полностью женского коллектива фильммейкеров.

Китайская девочка Лу обнаруживает йети по имени Эверест на крыше дома и хочет помочь ему вернуться домой, в горы. Потом выяснится, что его шерсть и ее скрипка связаны на мистическом уровне. Это поможет героям в их путешествии и побеге от злодеев, которые охотятся на Эвереста. Не обойдется без отсылок к фантастически-приключенческой кинодраме "Окча", "Аватару", а еще — к китайским мифам.