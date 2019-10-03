Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T08:08Z
https://ria.ru/20191003/1559369640.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155936/45/1559364594_0:278:3072:2006_1036x0_80_0_0_55823845a2bc5dfa65df28a5e7751734.jpg
РИА Новости
Культура

Жители Готэм-Сити, Сальма Хайек с голубыми волосами. Лучшее кино недели

08:00 03.10.2019 (обновлено: 08:08 03.10.2019)
3649
© Предоставлено Capella FilmКадр из фильма "Операция "Колибри"
Кадр из фильма Операция Колибри
© Предоставлено Capella Film
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Судьбу Готэма решит антигерой Джокер в фильме режиссера "Мальчишника в Вегасе". Девчачьи секреты расскажет звезда "Настоящего детектива" Александра Даддарио. Лысый Александр Скарсгард попытается обхитрить Сальму Хайек с голубыми волосами в "Операции "Колибри", а рисованный йети подружится с детьми в "Эвересте". О лучшем кино недели — в материале РИА Новости.

Вам выпал Джокер

Триумфатор и обладатель "Золотого льва" недавнего Венецианского кинофестиваля — "Джокер" добрался до российского проката. С самых первых показов фильм Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли вызвал ажиотаж: в Венеции на него выстраивались многочасовые очереди, а в США объявили, что полиция будет патрулировать кинотеатры в день выхода драмы. Персонаж Джокера неоднократно появлялся в картинах о Бэтмене — его играли Сесар Ромеро, Джек Николсон, Хит Леджер, Джаред Лето. Но в этот раз антигерой стал главным действующим лицом: зрителям показывают, как Артур Флек, простой житель Готэм-Сити, подрабатывающий городским клоуном, превращается в Джокера. Филлипс, ранее снявший "Мальчишник в Вегасе", сосредоточился на том, как и почему Флек стал тем Джокером, каким мы его знаем.
Особая линия — отношения будущего Джокера с матерью, которая открывает сыну тайну его рождения. Это вместе с неприятием Флека обществом и его странностями лишь усугубляет непростое психологическое состояние главного героя.
Режиссер показывает нелицеприятную подноготную Готэма с пугающей иногда прозаичностью. Слабонервным лучше быть готовым к этому. А бонусом станет появление Роберта Де Ниро в роли телеведущего Мюррея Франклина.

Все тайное становится явным

Картина "Ты умеешь хранить секреты?" рассказывает про Эмму (Александра Даддарио), страдающую аэрофобией девушку, которая возвращается из командировки самолетом. Перед посадкой она успокаивает нервы алкоголем и "продолжает банкет" на борту. В итоге во время турбулентности от страха Эмма начинает вываливать все свои тайны (от личной жизни до офисных сплетен) сидящему рядом незнакомцу (Тайлер Хэклин).
И — о ужас! На следующий день этот попутчик по имени Джек приходит с ревизией в офис Эммы. Оказывается, что он — гендиректор и основатель компании, в которой работает девушка. Зрители в течение полутора часов наблюдают развитие "этого неловкого момента".
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"

Тайлер Хэклин и Александра Даддарио в фильме "Ты умеешь хранить секреты?"

Кадр из фильма Ты умеешь хранить секреты?
1 из 3

Тайлер Хэклин и Александра Даддарио в фильме "Ты умеешь хранить секреты?"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"

Сцена из фильма "Ты умеешь хранить секреты?"

Кадр из фильма Ты умеешь хранить секреты?
2 из 3

Сцена из фильма "Ты умеешь хранить секреты?"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "Ты умеешь хранить секреты?"
Кадр из фильма Ты умеешь хранить секреты?
3 из 3
Кадр из фильма "Ты умеешь хранить секреты?"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
1 из 3

Тайлер Хэклин и Александра Даддарио в фильме "Ты умеешь хранить секреты?"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
2 из 3

Сцена из фильма "Ты умеешь хранить секреты?"

© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
3 из 3
Кадр из фильма "Ты умеешь хранить секреты?"
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
Естественно, у героев завязываются отношения, Эмма все так же не сдерживает себя в словах, а вот Джек оказался молчуном. Тем не менее герои приходят к взаимопониманию.
"Девочки умеют хранить секреты. Но только сообща", — эту шутку можно считать девизом фильма по бестселлеру Софи Кинселлы.

Как отмыть миллион

© Предоставлено Capella Film

Сальма Хайек в фильме "Операция "Колибри"

Кадр из фильма Операция Колибри
1 из 3

Сальма Хайек в фильме "Операция "Колибри"

© Предоставлено Capella Film
© Предоставлено Capella Film

Джесси Айзенберг в фильме "Операция "Колибри"

Кадр из фильма Операция Колибри
2 из 3

Джесси Айзенберг в фильме "Операция "Колибри"

© Предоставлено Capella Film
© Предоставлено Capella FilmКадр из фильма "Операция "Колибри"
Кадр из фильма Операция Колибри
3 из 3
Кадр из фильма "Операция "Колибри"
© Предоставлено Capella Film
1 из 3

Сальма Хайек в фильме "Операция "Колибри"

© Предоставлено Capella Film
2 из 3

Джесси Айзенберг в фильме "Операция "Колибри"

© Предоставлено Capella Film
3 из 3
Кадр из фильма "Операция "Колибри"
© Предоставлено Capella Film
В авантюрной комедии "Операция "Колибри" двоюродные братья Винсент (Джесси Айзенберг) и Антон (Александр Скарсгард) играют на рынке и мечтают проложить прямую оптоволоконную линию между Канзасом и Нью-Джерси — это поможет им быстрее получать данные с биржи и, соответственно, заработать миллионы.
Но на их пути встает женщина, с которой лучше не связываться: бывший босс героев, властная манипуляторша Ева Торрес (Сальма Хайек).

"Нам пришлось идти через болота, леса, реки, через города и села, по грязи, по воде, по горам, — рассказывает о съемках режиссер Ким Нгуйен, чьи слова приводят прокатчики. — В каком-то смысле нам пришлось совершить такой же безумный подвиг, как и героям фильма. Большая часть того, о чем говорится в сценарии, взята из самой что ни на есть реальной жизни".

На экране много природы и каменных джунглей — как метафоры противостояния вечного и жажды наживы. Кроме того, едкие шутки, остросоциальная сатира и костюмы Хайек (а также стильная стрижка и волосы оттенка морской волны).

Йети и дети

© Предоставлено UPI РоссияКадр из мультфильма "Эверест"
Кадр из мультфильма Эверест
1 из 4
Кадр из мультфильма "Эверест"
© Предоставлено UPI Россия
© Предоставлено UPI Россия

Сцена из мультфильма "Эверест"

Кадр из мультфильма Эверест
2 из 4

Сцена из мультфильма "Эверест"

© Предоставлено UPI Россия
© Предоставлено UPI Россия

Момент из мультфильма "Эверест"

Кадр из мультфильма Эверест
3 из 4

Момент из мультфильма "Эверест"

© Предоставлено UPI Россия
© Предоставлено UPI РоссияКадр из мультфильма "Эверест"
Кадр из мультфильма Эверест
4 из 4
Кадр из мультфильма "Эверест"
© Предоставлено UPI Россия
1 из 4
Кадр из мультфильма "Эверест"
© Предоставлено UPI Россия
2 из 4

Сцена из мультфильма "Эверест"

© Предоставлено UPI Россия
3 из 4

Момент из мультфильма "Эверест"

© Предоставлено UPI Россия
4 из 4
Кадр из мультфильма "Эверест"
© Предоставлено UPI Россия
На этой неделе также можно отправиться в Гималаи в компании снежного человека из мультфильма "Эверест" — первого анимационного проекта, выпущенного под руководством полностью женского коллектива фильммейкеров.
Китайская девочка Лу обнаруживает йети по имени Эверест на крыше дома и хочет помочь ему вернуться домой, в горы. Потом выяснится, что его шерсть и ее скрипка связаны на мистическом уровне. Это поможет героям в их путешествии и побеге от злодеев, которые охотятся на Эвереста. Не обойдется без отсылок к фантастически-приключенческой кинодраме "Окча", "Аватару", а еще — к китайским мифам.
И, как это бывает в современных мультфильмах, вроде бы совсем детская сказка оказывается взрослой историей с глубоким смыслом. В случае с "Эверестом" — об обретении любви и о страхе потерь.
Кадр из фильма Герой
25 сентября, 08:00Культура
Машков учит Петрова, Питт улетает от Тайлер. Лучшее кино недели
1410015
КультураСальма ХайекДжесси АйзенбергХоакин ФениксДжаред ЛетоРоберт Де НироМоскваСШАВенеция
Рекомендуем
Участники акции ''Нормандский сговор - предательство!'' у здания Администрации президента в Киеве. Активисты выступали против соблюдения Украиной Минских соглашений и принятия формулы Штайнмайера
"Формула Штайнмайера" как урок для Киева
РИА
Новости
Шахтер в штольне на шахте Заря в городе Снежное Донецкой области
Сюрприз для Греты Тунберг: Россия хочет стать крупнейшим экспортером угля
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время посещения III Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано
Российские ракеты напугали японцев. Они просят помощи США
Кадр из фильма Пиф-паф ой-ой-ой
Умерла звезда "Казино "Рояль" и "Мстителей" Анна Куэйл
Лента
новостей
Прототип британского марсохода Rosalind Franklin ExoMars
Британия из-за Марса смягчила санкции против России
Ручной пулемет РПК-16
Армия-2050: ученые рассказали о бронескафандрах и оружии пехоты будущего
Пустыня в Калмыкии
Как Калмыкия превратилась в пустыню
Самоходная пушка 2С7М Малка
В России завершают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире
Газодобывающее предприятие на Украине
Киеву не понадобится продлевать договор с Москвой, заявили в "Нафтогазе"
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге
Почему Макрон сказал, что Россия — это Европа
Встреча царя Соломона с царицей Савской. Картина из музея Аксума. Эфиопия
Откуда пришла царица Савская: ученые нашли ответ
Шашлык
Названо самое вредное мясо
Президент США Дональд Трамп
Трамп предсказал гражданскую войну в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:57Медведев встретился на Кубе с Раулем Кастро
00:55США и Турция отметили прогресс в обеспечении безопасности на границе с САР
00:52СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
00:51Силуанов и Кудрин представят в Совфеде закон об исполнении бюджета-2018
00:49МИД Украины анонсировал уступки в вопросе освобождения украинца Шаройко
00:44Победитель конкурса "Учитель года России - 2019" будет объявлен 4 октября
00:40Путин пообщался с Вышинским после заседания дискуссионного клуба "Валдай"
00:38Соцработникам могут разрешить отказ от работы с некоторыми больными на дому
00:30Соловьев пожаловался на травлю
00:30СБ ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
00:07ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения
00:04В России развернут свыше десяти станций контроля ближнего космоса
Лента новостейМолния