Почему важна перепись, и что мы теряем, отказываясь переписываться

В совместном проекте МИА “Россия сегодня” и Всероссийской переписи населения 2020 года мы легко, увлекательно и точно расскажем о том, как устроена перепись населения.
В этом эпизоде разбираемся, что такое демографические волны и почему "выбитое" поколение мальчиков 1920-х до сих пор влияет на нас? Почему перепись в России происходит только раз в 10 лет и надо ли проводить её чаще? Зачем на Руси считали дым и почему не считали женщин? Что такое трудоизбыточные страны и как перепись помогает регулировать безработицу?
Эксперт эпизода — начальник Управления социально-демографической статистики в Статкомитете СНГ Ирина Збарская, рассказывает, может ли перепись повлиять на политику и зачем её проводить, если государство и так хранит множество баз данных о нас.
Все что вы хотели знать о переписи, но… не знали у кого спросить!
1:55 Что можно обнаружить, если проводить переписи во всех странах мира примерно в одно время
2:55 Почему перепись в России происходит раз в 10 лет и надо ли менять интервал
3:50 Как и почему считают миграцию
5:55 Зачем на Руси считали дым и почему не считали женщин
7:15 Как перепись населения влияет на политику и почему нас не спрашивают о политических взглядах
8:25 Что можно узнать ТОЛЬКО благодаря переписи и как используют эти данные
10:35 Почему "выбитое" поколение мальчиков 1920-х до сих пор влияет на нас
12:00 Как перепись влияет на материнский капитал
14:15 Как правильно рассказать переписчику о своих доходах, и говорить ли о суммах и источниках
15:25 Влияет ли перепись населения на создание новых вузов и количество бюджетных мест
16:50 Как следят за теми, кто переехал в Москву из других городов России
17:40 Как перепись вскрывает неявные, но важные тенденции "утечки населения"
18:50 Чего вы не получите, если не будете участвовать в переписи
Подкаст “Перепись. Все точно!” выходит по четвергам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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