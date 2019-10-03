Эксперты назвали число россиян, отдохнувших в 2019 году на курортах Антальи

Девушка на пляже одного из отелей Антальи

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. На курортах турецкой провинции Анталья за девять месяцев 2019 года отдохнули 4,8 миллиона россиян, На курортах турецкой провинции Анталья за девять месяцев 2019 года отдохнули 4,8 миллиона россиян, сообщает АТОР.

По данным аэропортов Антальи и Газипаша, число наших соотечественников на средиземноморских курортах Турции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 15%.

Доля российского рынка в общем турпотоке в Анталью составляет 37%. На втором месте по числу прибывших иностранцев — граждане Германии (около двух миллионов путешественников). Третью строчку заняла Украина (726 тысяч туристов), на четвертом и пятом местах — Великобритания (623 тысяч гостей) и Польша (487 тысяч визитеров).

В сентябре в Анталье отдохнуло почти 900 тысяч россиян, что на треть больше, чем в первый осенний месяц прошлого года. Турпоток из России превысил суммарное число гостей из четырех стран, лидирующих по въезду (Германия, Украина, Великобритания и Польша).