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РИА Новости
Туризм

Эксперты назвали число россиян, отдохнувших в 2019 году на курортах Антальи

13:49 03.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДевушка на пляже одного из отелей Антальи
Девушка на пляже одного из отелей Антальи
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. На курортах турецкой провинции Анталья за девять месяцев 2019 года отдохнули 4,8 миллиона россиян, сообщает АТОР.
По данным аэропортов Антальи и Газипаша, число наших соотечественников на средиземноморских курортах Турции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 15%.
Доля российского рынка в общем турпотоке в Анталью составляет 37%. На втором месте по числу прибывших иностранцев — граждане Германии (около двух миллионов путешественников). Третью строчку заняла Украина (726 тысяч туристов), на четвертом и пятом местах — Великобритания (623 тысяч гостей) и Польша (487 тысяч визитеров).
В сентябре в Анталье отдохнуло почти 900 тысяч россиян, что на треть больше, чем в первый осенний месяц прошлого года. Турпоток из России превысил суммарное число гостей из четырех стран, лидирующих по въезду (Германия, Украина, Великобритания и Польша).
По прогнозам властей Антальи, в этом году курорт примет 16 миллионов иностранцев.
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