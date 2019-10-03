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РИА Новости

Новая разработка ученых поможет в борьбе с заболеваниями сосудов

03:00 03.10.2019 (обновлено: 12:49 03.10.2019)
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© Depositphotos / Giovanni_CancemiПораженная артерия с жировыми отложениями
Пораженная артерия с жировыми отложениями
© Depositphotos / Giovanni_Cancemi
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Ученые Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова (РЭУ) совместно с коллегами из Института общей патологии и патофизиологии нашли новый способ изучения генетических мутаций, связанных с атеросклерозом. Разработка поможет эффективнее бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Результаты исследования опубликованы в журнале "Biomolecules".
Атеросклероз — хроническое заболевание, при котором происходит сужение просвета артерий и ухудшение кровотока в них. Нарушается кровоснабжение клеток и тканей организма человека. Эта патология является фактором риска возникновения многих других болезней, например, сердечно-сосудистых заболеваний.
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Авторы исследования считают, что на генетическом уровне одним из основных факторов развития атеросклероза выступают мутации митохондриальной ДНК, кодирующие неверное поведение одного из типов кровяных клеток – моноцитов, что в конечном итоге приводит к возникновению атеросклеротических бляшек в сосудах и утолщению стенок артерий.
Изучение генетических механизмов возникновения и развития заболевания делает возможным целенаправленное противодействие данной патологии. Понять эти механизмы на молекулярном уровне могут помочь, в частности, цитоплазматические гибридные клетки (цибриды), содержащие исследуемую мутацию.
"Цель работы — создание цибридной культуры клеток, полученной из вторичной долгоживущей культуры моноцитов человека. При этом вначале во вторичной культуре была блокирована митохондриальная ДНК, а сами митохондрии устранены из клеток. Затем в безмитохондриальные клетки были внедрены митохондрии донора с установленной митохондриальной мутацией", — объяснила идею исследования старший научный сотрудник НИИ "Нутрициология и здоровое долголетие" РЭУ им. Г.В. Плеханова Маргарита Сазонова.
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В рамках данной работы ученых интересовали мутации двух типов: атерогенные (которые могли привести к возникновению и развитию атеросклероза) и антиатерогенные (имеющие защитный эффект при атеросклерозе).

"Цибридные культуры, содержащие атерогенные мутации, могут служить моделью для изучения патологий и отработки лекарственной и пищевой терапии атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. В свою очередь, цибридные культуры с антиатерогенными мутациями могут применяться для разработки генотерапии атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний", – заявил директор НИИ "Нутрициология и здоровое долголетие" РЭУ им. Г.В. Плеханова Василий Карагодин.

На текущий момент созданы две цибридные культуры, одна из которых содержит атерогенную, а другая – антиатерогенную мутацию. Исследовательский коллектив намерен получить еще несколько подобных цибридов, что создаст базу для полномасштабного изучения генетических факторов развития атеросклероза.
Исследование опирается на метод количественной оценки уровня гетероплазмии митохондриального генома, разработанный на базе технологии пиросеквенирования. Данный метод ранее был создан этой же научной группой.
По заявлению авторов метода, он позволил выявить пороговые значения уровня гетероплазмии митохондриальных мутаций, после достижения или превышения которых возникает атеросклероз (атерогенные мутации), или уменьшаются (или вообще не обнаруживаются) проявления атеросклероза (антиатерогенные мутации). На основе данных параметров можно корректно выбрать донора тромбоцитов для создания цибридных культур.
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