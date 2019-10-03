В Москве вручили телевизионную премию "ТЭФИ-2019"

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В Московском театре мюзикла ведущим, актерам, режиссерам, а также отдельным проектам вручили российскую премию "ТЭФИ - 2019" за достижения в телевизионном искусстве. Победители и гости торжественной церемонии — в фотоленте РИА Новости.