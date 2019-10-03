В Москве вручили телевизионную премию "ТЭФИ-2019"

Телеведущие Регина Тодоренко (слева) и Валерия Дергилева, ставшие лауреатами российской телевизионной премии "ТЭФИ - 2019" в номинации "Дневной эфир" за проект "Утро пятницы".
Телеведущие Регина Тодоренко (слева) и Валерия Дергилева, ставшие лауреатами российской телевизионной премии "ТЭФИ - 2019" в номинации "Дневной эфир" за проект "Утро пятницы".
Лауреаты российской телевизионной премии "ТЭФИ - 2019" в номинации "Дневной телевизионный сериал" (проект "ИП Пирогова") актриса Елена Подкаминская (в центре), режиссер Антон Маслов (справа).
Лауреаты российской телевизионной премии "ТЭФИ - 2019" в номинации "Дневной телевизионный сериал" (проект "ИП Пирогова") актриса Елена Подкаминская (в центре), режиссер Антон Маслов (справа).
Генеральный директор телеканала "Пятница!" Николай Картозия и телеведущая Регина Тодоренко, ставшие лауреатами российской телевизионной премии "ТЭФИ - 2019" в номинации "Дневной эфир".
Генеральный директор телеканала "Пятница!" Николай Картозия и телеведущая Регина Тодоренко, ставшие лауреатами российской телевизионной премии "ТЭФИ - 2019" в номинации "Дневной эфир".
Российский журналист, телеведущий и актер Борис Корчевников (в центре) со съемочной группой, которые победили в номинации "Дневное ток-шоу" за проект "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".
Российский журналист, телеведущий и актер Борис Корчевников (в центре) со съемочной группой, которые победили в номинации "Дневное ток-шоу" за проект "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".
Лауреаты российской телевизионной премии "ТЭФИ - 2019" в номинации "Телевизионный проект о спорте" (проект "Тотальный футбол" на МАТЧ ТВ).
Лауреаты российской телевизионной премии "ТЭФИ - 2019" в номинации "Телевизионный проект о спорте" (проект "Тотальный футбол" на МАТЧ ТВ).
Команда телеканала "Пятница", который в общей сложности забрал 12 статуэток ТЭФИ.
Команда телеканала "Пятница", который в общей сложности забрал 12 статуэток ТЭФИ.
Статуэтка "Орфей".
Актер Александр Олешко.
Телеведущая Ольга Ушакова.
Телеведущий Дмитрий Шепелев.
Актер Денис Бузин.
Телеведущие Анастасия Трегубова (слева) и Светлана Зейналова.
Телеведущие Анастасия Трегубова (слева) и Светлана Зейналова.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который стал победителем в номинации "Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор".
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который стал победителем в номинации "Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор".
Телеведущая Ольга Жук.
Телеведущая Елена Летучая.
Актриса Юлия Зимина.
Ведущая программы "Утро России" Елена Ландер.
Режиссер и продюсер Александр Стриженов и его супруга актриса и телеведущая Екатерина Стриженова.
Режиссер и продюсер Александр Стриженов и его супруга актриса и телеведущая Екатерина Стриженова.
Телеведущая Татьяна Геворкян.
Актриса и телеведущая Алла Михеева.
Телеведущая Марина Кравец.