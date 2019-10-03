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РИА Новости
Культура

В Москве вручили телевизионную премию "ТЭФИ-2019"

14:04 03.10.2019
2974
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В Московском театре мюзикла ведущим, актерам, режиссерам, а также отдельным проектам вручили российскую премию "ТЭФИ - 2019" за достижения в телевизионном искусстве. Победители и гости торжественной церемонии — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Телеведущие Регина Тодоренко (слева) и Валерия Дергилева, ставшие лауреатами российской телевизионной премии "ТЭФИ - 2019" в номинации "Дневной эфир" за проект "Утро пятницы".

Телеведущая Регина Тодоренко и телеведущая Валерия Дергилева, ставшие лауреатами российской телевизионной премии ТЭФИ - 2019 в номинации Дневной эфир, после церемонии вручения премии в Московском театре мюзикла
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Телеведущие Регина Тодоренко (слева) и Валерия Дергилева, ставшие лауреатами российской телевизионной премии "ТЭФИ - 2019" в номинации "Дневной эфир" за проект "Утро пятницы".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Лауреаты российской телевизионной премии "ТЭФИ - 2019" в номинации "Дневной телевизионный сериал" (проект "ИП Пирогова") актриса Елена Подкаминская (в центре), режиссер Антон Маслов (справа).

Лауреаты российской телевизионной премии ТЭФИ - 2019 в номинации Дневной телевизионный сериал (проект ИП Пирогова) после церемонии награждения
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Лауреаты российской телевизионной премии "ТЭФИ - 2019" в номинации "Дневной телевизионный сериал" (проект "ИП Пирогова") актриса Елена Подкаминская (в центре), режиссер Антон Маслов (справа).

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Генеральный директор телеканала "Пятница!" Николай Картозия и телеведущая Регина Тодоренко, ставшие лауреатами российской телевизионной премии "ТЭФИ - 2019" в номинации "Дневной эфир".

Генеральный директор телеканала Пятница! Николай Картозия и телеведущая Регина Тодоренко, ставшие лауреатами российской телевизионной премии ТЭФИ - 2019 в номинации Дневной эфир, после церемонии вручения премии в Московском театре мюзикла
3 из 22

Генеральный директор телеканала "Пятница!" Николай Картозия и телеведущая Регина Тодоренко, ставшие лауреатами российской телевизионной премии "ТЭФИ - 2019" в номинации "Дневной эфир".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Российский журналист, телеведущий и актер Борис Корчевников (в центре) со съемочной группой, которые победили в номинации "Дневное ток-шоу" за проект "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".

Российский журналист, телеведущий и актёр Борис Корчевников со съемочной группой, ставшие лауреатами российской телевизионной премии ТЭФИ - 2019 в номинации Дневное ток-шоу (проект Судьба человека с Борисом Корчевниковым) после церемонии награждения в Московском театре мюзикла
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Российский журналист, телеведущий и актер Борис Корчевников (в центре) со съемочной группой, которые победили в номинации "Дневное ток-шоу" за проект "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Лауреаты российской телевизионной премии "ТЭФИ - 2019" в номинации "Телевизионный проект о спорте" (проект "Тотальный футбол" на МАТЧ ТВ).

Лауреаты российской телевизионной премии ТЭФИ - 2019 в номинации Телевизионный проект о спорте (проект Тотальный футбол) после церемонии награждения в Московском театре мюзикла
5 из 22

Лауреаты российской телевизионной премии "ТЭФИ - 2019" в номинации "Телевизионный проект о спорте" (проект "Тотальный футбол" на МАТЧ ТВ).

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Команда телеканала "Пятница", который в общей сложности забрал 12 статуэток ТЭФИ.

Лауреаты российской телевизионной премии ТЭФИ - 2019 в номинации Утренняя программа (проект Утро пятницы) после церемонии награждения в Московском театре мюзикла
6 из 22

Команда телеканала "Пятница", который в общей сложности забрал 12 статуэток ТЭФИ.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Статуэтка "Орфей".

Статуэтка Орфей на торжественной церемонии вручения премии ТЭФИ-2019 в Московском театре мюзикла
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Статуэтка "Орфей".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Актер Александр Олешко.

Актер Александр Олешко перед началом торжественной церемонии вручения премии ТЭФИ-2019 в Московском театре мюзикла
8 из 22

Актер Александр Олешко.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Телеведущая Ольга Ушакова.

Телеведущая Ольга Ушакова перед началом торжественной церемонии вручения премии ТЭФИ-2019 в Московском театре мюзикла
9 из 22

Телеведущая Ольга Ушакова.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Телеведущий Дмитрий Шепелев.

Телеведущий Дмитрий Шепелев перед началом торжественной церемонии вручения премии ТЭФИ-2019 в Московском театре мюзикла
10 из 22

Телеведущий Дмитрий Шепелев.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Актер Денис Бузин.

Актер Денис Бузин перед началом торжественной церемонии вручения премии ТЭФИ-2019 в Московском театре мюзикла
11 из 22

Актер Денис Бузин.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Телеведущие Анастасия Трегубова (слева) и Светлана Зейналова.

Телеведущие Анастасия Трегубова и Светлана Зейналова перед началом торжественной церемонии вручения премии ТЭФИ-2019 в Московском театре мюзикла
12 из 22

Телеведущие Анастасия Трегубова (слева) и Светлана Зейналова.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который стал победителем в номинации "Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор".

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев перед началом торжественной церемонии вручения премии ТЭФИ-2019 в Московском театре мюзикла
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который стал победителем в номинации "Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМисс Россия 2019 Алина Санько перед началом церемонии вручения премии "ТЭФИ - 2019" в номинации "Вечерний прайм" в Московском театре мюзикла.
Мисс Россия 2019 Алина Санько перед началом церемонии вручения премии ТЭФИ - 2019 в номинации Вечерний прайм в Московском театре мюзикл
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Мисс Россия 2019 Алина Санько перед началом церемонии вручения премии "ТЭФИ - 2019" в номинации "Вечерний прайм" в Московском театре мюзикла.
© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Телеведущая Ольга Жук.

Телеведущая Ольга Жук перед началом церемонии вручения премии ТЭФИ - 2019 в номинации Вечерний прайм в Московском театре мюзикла.
15 из 22

Телеведущая Ольга Жук.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Телеведущая Елена Летучая.

Телеведущая Елена Летучая перед началом церемонии вручения премии ТЭФИ - 2019 в номинации Вечерний прайм в Московском театре мюзикла
16 из 22

Телеведущая Елена Летучая.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Актриса Юлия Зимина.

Актриса Юлия Зимина перед началом церемонии вручения премии ТЭФИ - 2019 в номинации Вечерний прайм в Московском театре мюзикла
17 из 22

Актриса Юлия Зимина.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Ведущая программы "Утро России" Елена Ландер.

Ведущая Утро России на телеканале Россия 1 Елена Ландер перед началом церемонии вручения премии ТЭФИ - 2019 в номинации Вечерний прайм в Московском театре мюзикла
18 из 22

Ведущая программы "Утро России" Елена Ландер.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Режиссер и продюсер Александр Стриженов и его супруга актриса и телеведущая Екатерина Стриженова.

Режиссер и продюсер Александр Стриженов и его супруга актриса и телеведущая Екатерина Стриженова перед началом церемонии вручения премии ТЭФИ - 2019 в номинации Вечерний прайм в Московском театре мюзикла
19 из 22

Режиссер и продюсер Александр Стриженов и его супруга актриса и телеведущая Екатерина Стриженова.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Телеведущая Татьяна Геворкян.

Телеведущая Татьяна Геворкян перед началом церемонии вручения премии ТЭФИ - 2019 в номинации Вечерний прайм в Московском театре мюзикла
20 из 22

Телеведущая Татьяна Геворкян.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Актриса и телеведущая Алла Михеева.

Актриса и телеведущая Алла Михеева перед началом церемонии вручения премии ТЭФИ - 2019 в номинации Вечерний прайм в Московском театре мюзикла
21 из 22

Актриса и телеведущая Алла Михеева.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Телеведущая Марина Кравец.

Телеведущая Марина Кравец перед началом церемонии вручения премии ТЭФИ - 2019 в номинации Вечерний прайм в Московском театре мюзикла
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Телеведущая Марина Кравец.

© РИА Новости / Владимир Песня
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