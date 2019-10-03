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РИА Новости
Культура

Актриса из "Властелина колец" предложила женщину на роль Гэндальфа

01:05 03.10.2019
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© New Line Cinema (2001)Кадр из фильма "Властелин колец"
Кадр из фильма Властелин колец
© New Line Cinema (2001)
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Одна из звезд оригинального фильма "Властелин колец: Две крепости" Робин Малкольм, сыгравшая жительницу Рохана по имени Морвен, предложила, чтобы роль Гэндальфа в новом сериале от Amazon исполнила женщина, сообщает Digital Spy.
По мнению актрисы, "в основе древних легенд и мифических историй очень часто лежит патриархальный мир". Малкольм в интервью изданию Suff посоветовала создателям шоу нарушить эту традицию.
Она предложила на роль Гэндальфа Джуди Денч, Айлин Эткинс или Мэгги Смит.
Тем, кому эта идея может не понравиться, актриса заранее возразила, что "Властелин колец" — фантастическое произведение, и добавила: "В конце концов, у нас уже были Гамлеты — женщины".
Кадр из фильма Властелин колец
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