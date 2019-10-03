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РИА Новости
Культура

Леди Гага озадачила поклонников странным заявлением

04:32 03.10.2019
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CC BY 2.0 / Marc E/SMP Entertainment / Британская певица Адель Лори Блу Эдкинс и американская певица Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта (Леди Гага)
 Британская певица Адель Лори Блу Эдкинс и американская певица Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта (Леди Гага)
CC BY 2.0 / Marc E/SMP Entertainment /
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Американская певица и актриса Леди Гага написала в Твиттере, что планирует назвать свой новый альбом ADELE в честь другой известной исполнительницы, чем удивила своих поклонников.

"Я назову свой следующий альбом ADELE", — написала она.

Подписчики удивились такой новости, а многие задались вопросом: шутка это или нет?

"Ты серьезно?" — прокомментировали пользователи в Твиттере.

После публикации Гаги подписчики стали активно размещать шуточные мемы на эту тему.
Кто-то предположил, что певица имела в виду вовсе не обладательницу премий "Грэмми", а другого человека с таким же именем.

"Вот еще несколько известных личностей по имени Адель. Возможно, она имела в виду кого-то из них", — написала подписчица.

Леди Гага пока никак не отреагировала на комментарии.
Раньше она никогда не работала с Адель. Максимум, что певицы делали вместе —фотографировались на звездных вечеринках.
О шестом альбоме исполнительницы стало известно весной этого года. Недавно и она сама подтвердила, что записывает студийник.
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