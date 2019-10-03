Леди Гага озадачила поклонников странным заявлением

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Американская певица и актриса Леди Гага написала в Твиттере, что планирует назвать свой новый альбом ADELE в честь другой известной исполнительницы, чем удивила своих поклонников.

I’m calling my next album ADELE. — Lady Gaga (@ladygaga) 1 октября 2019 г.

"Я назову свой следующий альбом ADELE", — написала она.

Подписчики удивились такой новости, а многие задались вопросом: шутка это или нет?

"Ты серьезно?" — прокомментировали пользователи в Твиттере.

После публикации Гаги подписчики стали активно размещать шуточные мемы на эту тему.

Me right now pic.twitter.com/GrAGavKUId — Paula • Lil M 💙 (@goooddess_gaga) 1 октября 2019 г.

Кто-то предположил, что певица имела в виду вовсе не обладательницу премий "Грэмми", а другого человека с таким же именем.

Not me searching for some famous mythologic or princesses named Adele so that it could have a meaning behind it pic.twitter.com/amBdtlVsJy — Candy Warhol (@CandyWarhol9) 1 октября 2019 г.

"Вот еще несколько известных личностей по имени Адель. Возможно, она имела в виду кого-то из них", — написала подписчица.

Леди Гага пока никак не отреагировала на комментарии.

Раньше она никогда не работала с Адель. Максимум, что певицы делали вместе —фотографировались на звездных вечеринках.