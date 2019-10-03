В Сети опубликовали открывающую сцену из сиквела "Полицейский с Рублевки"

"Близится Новый год, и сотрудники отдела полиции Барвихи планируют праздновать его за городом в теплой компании старых друзей и коллег. Но непредвиденные обстоятельства в лице преступников, ограбивших крупное ювелирное предприятие, ставят праздник под угрозу. Смогут ли рублевские полицейские вернуть украденные драгоценные камни стоимостью миллионы долларов и спасти свое застолье до того, как часы пробьют полночь?" — подписали создатели картины выложенный ролик.