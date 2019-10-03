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РИА Новости
Культура

В Сети опубликовали открывающую сцену из сиквела "Полицейский с Рублевки"

06:31 03.10.2019
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© ТНТ (2019)Кадр из фильма "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2"
Кадр из фильма Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
© ТНТ (2019)
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. На YouTube опубликовали видео открывающей сцены комедии "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2" с Сергеем Буруновым в главной роли.
Подполковник Владимир Яковлев (Сергей Бурунов) просыпается из-за кошмарного сна об инопланетном вторжении. Его пытается успокоить жена, и ей почти это удается, пока он случайно не брызгает из газового балончика себе в глаза.

"Близится Новый год, и сотрудники отдела полиции Барвихи планируют праздновать его за городом в теплой компании старых друзей и коллег. Но непредвиденные обстоятельства в лице преступников, ограбивших крупное ювелирное предприятие, ставят праздник под угрозу. Смогут ли рублевские полицейские вернуть украденные драгоценные камни стоимостью миллионы долларов и спасти свое застолье до того, как часы пробьют полночь?" — подписали создатели картины выложенный ролик.

Остальные подробности пока держатся в секрете.
Сиквел самой кассовой комедии в российской прокате выйдет 12 декабря.
Кадр из сериала Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
3 июля, 14:01Культура
Вышел трейлер фильма "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2"
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КультураСергей БуруновКино и сериалыНовости культурыБарвихаYouTubeВладимир Яковлев (журналист)
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