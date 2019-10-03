В Сети опубликовали открывающую сцену из сиквела "Полицейский с Рублевки"

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. На YouTube опубликовали видео открывающей сцены комедии "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2" с Сергеем Буруновым в главной роли.
Подполковник Владимир Яковлев (Сергей Бурунов) просыпается из-за кошмарного сна об инопланетном вторжении. Его пытается успокоить жена, и ей почти это удается, пока он случайно не брызгает из газового балончика себе в глаза.
"Близится Новый год, и сотрудники отдела полиции Барвихи планируют праздновать его за городом в теплой компании старых друзей и коллег. Но непредвиденные обстоятельства в лице преступников, ограбивших крупное ювелирное предприятие, ставят праздник под угрозу. Смогут ли рублевские полицейские вернуть украденные драгоценные камни стоимостью миллионы долларов и спасти свое застолье до того, как часы пробьют полночь?" — подписали создатели картины выложенный ролик.
Остальные подробности пока держатся в секрете.
Сиквел самой кассовой комедии в российской прокате выйдет 12 декабря.