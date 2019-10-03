На свободу в лучшем качестве: "Калина красная" снова в прокате

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Егор Беликов. Спустя 45 лет в прокат возвращается "Калина красная" Василия Шукшина. "Мосфильм" отреставрировал картину. Почему стоит смотреть и пересматривать один из самых популярных советских фильмов — в материале РИА Новости.

"Калина красная" — лучшая лента режиссера, актера, писателя Василия Шукшина о возможности исправить ошибки прошлого, которую нам дает жизнь, и невозможности избежать возмездия судьбы. Последняя его режиссерская работа — он вслед за своим героем Егором Прокудиным умер всего через несколько месяцев после выхода "Калины красной" в возрасте 45 лет.

Это фильм, который вышел в советский прокат без особой цензуры только потому, что худсовет, смущенный тем, что режиссер ради правок сбегал из больницы с обострением язвы желудка, отпустил картину в мир "недорезанной". Наконец, это один из самых популярных релизов (хотя и слова тогда такого не было) в истории советского проката: больше 60 миллионов зрителей. Сегодня таких результатов невозможно добиться ни с каким фильмом, даже с Тарантино или последними "Мстителями".

"Калина красная" по смыслу совершенно не устарела. Даже наоборот, советский строй пал, а реалии послетюремной адаптации, описанные Шукшиным, никак не изменились. Чаще всего у отсидевших нет другого пути, кроме как вернуться к прежней жизни.

© предоставлено "Искусством кино" Кадр из фильма "Калина красная" © предоставлено "Искусством кино" Кадр из фильма "Калина красная"

Егор Прокудин, смешно одетый (в красной рубашке, кожаной кепке и замшевых туфлях — китчевый шик) немолодой человек с холодными глазами, в то же время харизматичный и остроумный, жаждет от жизни качественного "бордельеро". Никакой духовности — неисправимый зэк, для которого весь мир — тюрьма, а тюрьма — весь мир. И последний его шанс — деревенская жизнь с Любой Байкаловой (в исполнении Лидии — тогда еще просто Федосеевой), девушкой со светлой душой и ясным разумом.

Но никакого счастливого будущего не заготовил безжалостно честный к своему герою режиссер. Хотя, казалось бы, если он его придумал и сыграл, должен бы проявить к непутевому Прокудину сочувствие — но нет, сокрушительный финал все равно потребовался, чтобы показать в фильме неумолимую правду жизни. Автор ни разу не пытается выгородить Прокудина — неоднократно сидевшего преступника.

© предоставлено "Искусством кино" Кадр из фильма "Калина красная" © предоставлено "Искусством кино" Кадр из фильма "Калина красная"

Несчастливые финалы, антихеппи-энды, вообще-то, нетипичны для советского кино, за превозмогания и воспитуемость сценаристы чаще всего вознаграждали персонажей сбычей мечт. Фильм начинается как простодушная комедия: например, Прокудин пытается устроить пьянку с женщинами, а получается у него только посиделка со случайными алкоголиками. Или трагикомедийная открывающая сцена, где хор арестантов запевает "Вечерний звон", а Егор со своим зверским лицом стоит и повторяет "Бом. Бом. Бом". Но к финалу "Калина красная" превращается в античную почти что драму.

За что же тогда так полюбили этот фильм, если там столь симпатичный герой (Егору Прокудину, выдуманному ведь персонажу, даже поставили памятник где-то на Алтае) так плохо заканчивает? Как минимум — за лубочную, но искреннюю любовь (персонажа, режиссера, автора) ко всем этим березкам-печкам-лавочкам, за то, что показывает нашу посконную, не меняющуюся веками русскую деревню во всей архаичной красоте.

© предоставлено "Искусством кино" Кадр из фильма "Калина красная" © предоставлено "Искусством кино" Кадр из фильма "Калина красная"

Манера постоянного шукшинского оператора Анатолия Заболоцкого напоминает фильмы новой французской волны: резкая смена планов, словно плывущая в пространстве камера. И сделаны эти красивости не просто так: у Шукшина сюжетные сцены незаметно и постоянно перемежаются видовыми, бессловесными, создающими необходимый лирический настрой.

Несмотря на то что в каждом кадре, каждой фразе выражен во всей полноте исконно русский поэтизм, фильм оказался успешным и на Западе: на Берлинале его увидел великий немецкий режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Он включил "Калину красную" в список своих любимых картин, и так она осталась в истории в том числе мирового кино.

© предоставлено "Искусством кино" Кадр из фильма "Калина красная" © предоставлено "Искусством кино" Кадр из фильма "Калина красная"

Трагично, что на таком прорыве закончилась карьера одного из самых ярких советских режиссеров того поколения. Василий Макарович умер в 1974-м от последствий собственного алкоголизма, которым страдал с молодости. Все мы совершаем ошибки, и не факт, что их удастся когда-либо исправить,— вот о чем говорит фильм "Калина красная", символическая эпитафия Шукшина.