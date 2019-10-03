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РИА Новости

Армия-2050: ученые рассказали о бронескафандрах и оружии пехоты будущего

08:00 03.10.2019 (обновлено: 11:12 03.10.2019)
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© КАЛАШНИКОВ МЕДИАРучной пулемет РПК-16
Ручной пулемет РПК-16
© КАЛАШНИКОВ МЕДИА
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Бронированные экзоскелеты, огромные танки и пехотинцы, бьющие длинными очередями из тяжелых пулеметов от бедра, — сотрудник Исследовательской лаборатории Сухопутных войск США Александр Котт отследил эволюцию вооружений за семь веков и предсказал, чем армии развитых стран будут воевать к середине XXI столетия. О прогнозах, предпосылках и точках зрения военных экспертов — в материале РИА Новости.

Тяжелая пехота

Американский ученый применил закон Мура, сформулированный более 50 лет назад для прогнозирования развития компьютерной техники. За исходные данные он взял время создания оружия, показатели скорости и массы снаряда, мобильности и скорострельности. Начал ученый с изучения характеристик средневековых арбалетов, а закончил современным стрелковым оружием и бронетехникой.
По мнению Котта, солдат-пехотинец образца 2050-го обязательно будет экипирован в обшитый броней боевой костюм на основе экзоскелета. Причем упакованную в такие доспехи пехоту вооружат крупнокалиберными пулеметами — вроде китайского QJZ-89 или российского "Корда". Автор исследования уверен, что мощи сервомоторов и аккумуляторов будущего хватит, чтобы компенсировать внушительную отдачу.
© РИА Новости / Илья ПиталевДемонстрация военного экзоскелета в АО "ГБ Инжиниринг"
Демонстрация военного экзоскелета на АО ГБ Инжиниринг
© РИА Новости / Илья Питалев
Демонстрация военного экзоскелета в АО "ГБ Инжиниринг"
Сейчас экзоскелеты такими возможностями похвастать не могут, хотя стремительно развиваются. Пока это стальной каркас, который за счет хитрой системы электроприводов повторяет биомеханику мышц и позволяет оператору поднимать вдвое больший вес, чем способен осилить обычный солдат.
В сентябре 2010-го американская корпорация Raytheon представила систему XOS-2, построенную на гидравлике высокого давления: оператор поднимает тяжелые предметы без ущерба для костей и связок. Разработчики готовят прототип весом около 100 килограммов, состоящий из контроллеров, датчиков, высокопрочного алюминия и стали. Единственный вопрос, который конструкторам пока не удалось решить, — источник питания. Сейчас XOS-2 работает от розетки.
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В России за боевые экзоскелеты отвечает столичная компания "ГБ Инжиниринг". Рычажно-шарнирное механическое устройство ЭО-01.02 защищает суставы и позвоночник, разгружает опорно-двигательный аппарат при переноске тяжелых грузов и бережет силы военнослужащего. Экипированный таким образом солдат может переносить до 70 килограммов груза — рейдовый рюкзак, автоматический станковый гранатомет (АГС) или даже 82-миллиметровый миномет с плитой-упором.
"В ближайшем будущем экзоскелеты станут экзотикой, — рассказывает РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. — Не думаю, что это будет мейнстрим. Сейчас прослеживается тенденция к максимальному снижению заметности бойца во всех диапазонах спектра. В тактическом звене используют все больше электронных устройств. Прорывов следует ждать именно в этой области. Модернизируются системы связи, приема информации. А экзоскелет нужен лишь для переноски или подъема тяжестей. Возможно, его будут использовать как платформу боевой поддержки, способную переносить за бойцами боекомплект. Но в появлении полноценных бронированных скафандров я сомневаюсь".

Монстры на гусеницах

Как отмечает в своем исследовании Александр Котт, танки будущего будут весить не менее 70 тонн и оснащаться тяжелыми по нынешним меркам орудиями. В частности, основные боевые танки получат пушки калибра от 152 до 155 миллиметров. В то же время ученый прогнозирует появление на поле боя компактных двухместных танков со скоростью передвижения до 45 километров в час и скорострельностью до десяти выстрелов в минуту.
Примечательно, что новейший российский танк Т-14 на платформе "Армата" изначально разрабатывался под мощную пушку 2А83. Выпущенный из нее 152-миллиметровый подкалиберный снаряд прошивает лист катаной гомогенной брони толщиной более метра. Современные танки такой защитой не располагают, поэтому эксперты сочли мощность орудия избыточной.
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Для сравнения: Abrams самой популярной модификации М1А1 имеет эквивалент бронирования от оперенных подкалиберных снарядов около 680 миллиметров.
"В мире действительно есть тенденция увеличения калибра танковых орудий, — рассказывает РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — У нас сегодня 125 миллиметров, на Западе — 120 миллиметров. Это уже стало стандартом. Известно, что в ФРГ пробовали разрабатывать 140-миллиметровую пушку, которую так и не довели до стадии испытаний. Сейчас, говорят, этот проект возрождается для германо-французского "танка будущего". Но пока все на бумаге, в отличие от нашей пушки 2А83 — пробные стрельбы уже прошли".
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Что касается легких танков, то этой темой в мире уже мало кто занимается. В частности, свой прототип в середине сентября представила американская General Dynamics. Боевая машина Griffin-2 массой 38 тонн оснащена улучшенной броней и 120-миллиметровой пушкой, аналогичной орудию M1A2 Abrams. Новая платформа рассчитана в первую очередь на использование экспедиционными и воздушно-десантными войсками, в том числе в качестве авиадесантируемой платформы.
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Т-14Виктор МураховскийАрматаRaytheonИгорь КоротченкоАлександр КоттM1 Abrams
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