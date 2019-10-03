Сюрприз для Греты Тунберг: Россия хочет стать крупнейшим экспортером угля

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. В Минэнерго планируют утвердить новую стратегию развития угольной отрасли на ближайшие 15 лет. Добыча угля может вырасти на 50 процентов, с 440 миллионов до 660 миллионов тонн в год, что сделает Россию крупнейшим экспортером этого вида ископаемого топлива на мировом рынке. Почему Москва делает ставку на уголь и кто опасается усиления зависимости от российского импорта — в материале РИА Новости.

Добываем все больше

В 2018-м добыча угля в стране увеличилась до 439,3 миллиона тонн. По данным Минэнерго, среди лидеров отрасли — СУЭК (110,7 миллиона тонн за прошлый год), "Кузбассразрезуголь" (входит в УГМК, 45 миллионов тонн), "СДС-Уголь" (24,1 миллиона) и "Кузбасская топливная компания" (15,7 миллиона).

В 2019-м результаты будут еще выше. По прогнозам Минэнерго и Минэкономразвития, общая добыча превысит 450 миллионов тонн. Вполне реально, если учесть высокие темпы роста — более 20 миллионов тонн в год.

В планах на ближайшие 15 лет — обширная угольная экспансия. В Минэнерго уже согласовали проект новой стратегии развития отрасли до 2035 года, предусматривающий увеличение добычи с нынешних 440 миллионов тонн до 550 или даже 670 миллионов. Причем большая часть сырья пойдет на экспорт.

Россия пока на третьем месте в мире по добыче угля после Австралии и Индонезии. На внутреннем рынке потребляется меньше, чем экспортируется (180 миллионов тонн против 210 миллионов). Программа экспансии, которую скоро одобрит правительство, позволит Москве стать крупнейшим экспортером угля.

Европа отвернулась?

В недрах России — треть мировых запасов угля. Но оправданна ли ставка на бурный рост добычи? В Европе сейчас отказываются от ископаемого топлива в пользу других источников энергии. По июньскому прогнозу Института энергетики РАН и Центра энергетики бизнес-школы "Сколково" по развитию мировой и российской энергетики до 2040 года, к тому времени доля угля в мировой электрогенерации снизится с 35 процентов (в 2015 году) до 22 процентов. Больше, чем у любого другого топлива.

Как отмечает Bloomberg, давление на уголь оказывают возобновляемые источники энергии — солнечная и ветрогенерация. А также проблемы изменения климата. Европейцы активно поддерживают энергетический бизнес, способствующий снижению выбросов CO 2 в атмосферу. Газ в этом смысле куда более привлекательная альтернатива. Что, впрочем, тоже на руку России.

"На собственных теплоэлектростанциях россияне используют уголь, так что они смогут направить на экспорт больше газа, который за границей продается в несколько раз дороже, чем на внутреннем рынке. Одновременно Москва воспользуется ростом спроса на уголь, который наблюдается в первую очередь в Азии", — отмечает польская Gazeta Wyborcza.

В Польше намерены полностью отказаться от угля в энергетике к 2050 году. Сейчас около 80 процентов польских энергогенерирующих мощностей работают на угле, за что Варшаву постоянно критикуют европейские структуры и экологические организации. Пока же Польша — один из главных покупателей российского угля: в прошлом году поставки достигли 13,5 миллиона тонн.

Ставка на Азию

Наращивая угольный экспорт, Россия рассчитывает на главных потребителей этого сырья — азиатские рынки. В пятерке крупнейших импортеров — Китай, Индия, Япония, Корея и Тайвань. В Индии более половины всей электроэнергии вырабатывается на теплоэлектростанциях. В среднесрочной перспективе именно Дели станет ключевым импортером угля, предсказывает Международное энергетическое агентство (МЭА).

Эксперты прогнозируют, что спрос на уголь в азиатских странах продолжит увеличиваться по мере развития их экономик. Даже если через 15 лет доля угля в энергетической структуре этих государств снизится, абсолютные показатели повысятся, поскольку вырастет общая электрогенерация.

"В одних странах главной целью климатической политики считают отказ от выработки энергии с помощью угля. В других этот вид топлива остается предпочтительным в силу эффективности и доступности", — отмечает МЭА.