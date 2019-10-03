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РИА Новости

День отрядов мобильных особого назначения (ОМОН)

03:49 03.10.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники ОМОНа Главного управления Росгвардии
Сотрудники ОМОНа Главного управления Росгвардии
© РИА Новости / Николай Хижняк
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День отрядов мобильных особого назначения (ОМОН) отмечается ежегодно 3 октября согласно приказу министерства внутренних дел (МВД) РФ от 1 марта 2002 года. В этот день в 1988 году в системе Министерства внутренних дел СССР впервые были созданы отряды милиции особого назначения. В связи с реформированием системы МВД России наименование указанных подразделений неоднократно изменялось. Первоначально праздник именовался Днем отрядов милиции особого назначения. В 2015 году его название было изменено на День отрядов мобильных особого назначения.
К созданию подразделений ОМОНа привели растущая криминализация общества. Однако еще до их появления в СССР существовали спецподразделения, занимавшиеся выполнением особых функций. Сразу после окончания Великой Отечественной войны (1941-1945) была создана рота для охраны мировых лидеров на Ялтинской конференции 1946 года. Потом на ее основе сформировали резервный полк, состоявший из бывших фронтовиков. Подразделение, преобразованное в 1954 году в Оперативный полк милиции, занималось охраной массовых мероприятий, проходивших в рамках Международных фестивалей молодежи и студентов (1957 и 1985), XXII Олимпийских игр 1980 года.
В 1981 году Оперполк милиции был переименован во 2-й полк патрульно-постовой службы милиции. 23 октября 1987 года приказом МВД СССР на его базе был создан Отряд милиции специального назначения Главного управления внутренних дел (ГУВД) города Москвы, который и был переименован в ОМОН в октябре 1988 года.
В Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) также существовал Оперативный полк милиции, созданный в 1948 году. Его сотрудники, в частности, принимали участие в задержании вооруженных преступников, захвативших 8 марта 1988 года самолет Ту-154 (так называемое "Дело Овечкиных"). На базе оперативного полка милиции 25 ноября 1988 года был образован Отряд милиции особого назначения при ГУВД Ленинграда и Ленинградской области.
Первые ОМОНы также появились и в других регионах с растущей криминальной активностью: Московской области, Ленинградской области, Куйбышеве (ныне Самара), Свердловске (ныне Екатеринбург), Хабаровске, Владивостоке и др. К концу 1990-х годов подразделения ОМОНа имелись в каждом городе с населением свыше 500 тысяч человек.
Некоторые подразделения ОМОН получили свои собственные названия: в Чите – "Коршун", в Бурятии – "Кречет", в Московской области – "Зубр", в Кургане – "Скиф".
В задачи ОМОНа входили: охрана общественного порядка при проведении общественно-политических, спортивных, культурно-зрелищных и других мероприятий, а также во время стихийных бедствий, эпидемий, крупных производственных аварий, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств; предупреждение причин групповых нарушений общественного порядка, массовых беспорядков; участие в мероприятиях по задержанию вооруженных преступников.
В ряды ОМОН проводился особый отбор кандидатов. Приоритетом пользовались бывшие военнослужащие и спортсмены. Важны были навыки владения оружием и комплексом специальных средств, состоящих на вооружении в подразделениях специального назначения, владения рукопашным боем.
За время существования спецподразделений их сотрудники прошли через десятки командировок в "горячие точки", выполняя антитеррористические мероприятия.
В 2011 году, в связи с реформой МВД, ОМОН был переименован сначала в ООН (отряд особого назначения), но позже отряду была возвращена привычная аббревиатура с другой расшифровкой (отряд мобильный особого назначения).
С апреля 2016 года отряды мобильные особого назначения вошли в состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Но задачи, возложенные на ОМОНы, остались прежними. Отряды мобильные особого назначения делают все возможное для того, чтобы обеспечить общественную безопасность граждан, оказывают силовую поддержку правоохранительным органам при задержании опасных преступников, которые часто бывают вооружены.
Материал подготовлен на основе информации из открытых источников
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