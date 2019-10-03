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РИА Новости

Биография Казбека Кокова

14:00 03.10.2019 (обновлено: 15:28 03.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкКазбек Коков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 26 сентября 2018
Казбек Коков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 26 сентября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Казбек Валерьевич Коков родился 20 июля 1973 года в городе Нальчик.
Его отец – Валерий Коков – возглавлял Кабардино-Балкарию с 1992 по 2005 год.
В 1994 году Казбек Коков окончил Кабардино-Балкарский агромелиоративный институт. Кандидат экономических наук.
С 1995 по 2002 год – заместитель директора по коммерческим вопросам АООТ "Халвичный завод "Нальчикский".
С 2002 по 2010 год – генеральный директор ОАО "Каббалкресурсы".
В 2003-2007 годах был депутатом Нальчикского городского Совета местного самоуправления.
С 2007 года – депутат парламента Кабардино-Балкарской Республики (КБР).
С 2010 по 2013 год – заместитель министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.
С 2013 по 2018 год – советник управления президента Российской Федерации по внутренней политике.
26 сентября 2018 года президент РФ назначил Казбека Кокова временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики.
3 октября 2019 года депутаты парламента Кабардино-Балкарии избрали Казбека Кокова главой региона.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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