Биография Казбека Кокова

Казбек Коков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 26 сентября 2018

В 1994 году Казбек Коков окончил Кабардино-Балкарский агромелиоративный институт. Кандидат экономических наук.

С 1995 по 2002 год – заместитель директора по коммерческим вопросам АООТ "Халвичный завод "Нальчикский".

С 2002 по 2010 год – генеральный директор ОАО "Каббалкресурсы".

С 2010 по 2013 год – заместитель министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

С 2013 по 2018 год – советник управления президента Российской Федерации по внутренней политике.

26 сентября 2018 года президент РФ назначил Казбека Кокова временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики.

3 октября 2019 года депутаты парламента Кабардино-Балкарии избрали Казбека Кокова главой региона.