Край не для ленивых: осень в Красноярском крае или поиски "Хозяина тайги"

Красноярск основан в 1628 году. Это самый крупный город Восточной Сибири. Расположен в центре России, по обе стороны Енисея у подножия Восточных Саян, больше похожих здесь на пологие холмы, заросшие скальными останцами.

Город разделен на две части: левый берег — в Западной Сибири, правый — в Восточной.