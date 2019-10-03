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РИА Новости
Туризм

Край не для ленивых: осень в Красноярском крае или поиски "Хозяина тайги"

08:00 03.10.2019 (обновлено: 11:52 03.10.2019)
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Забраться на Китайскую стенку, покорить пик Дракона, искупаться в озере Тушканчик, пройти через Царские ворота, увидеть седьмую по протяженности реку мира и место падения Тунгусского метеорита — туристы называют Красноярский край местом не для ленивых. Второй по величине регион России (после Якутии) в десять раз больше Великобритании, и тут поместилось бы четыре Франции. Самые живописные точки и вершины действительно доступны здесь только активным путешественникам.
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Красноярский край занимает почти 14 процентов территории России. Протяженность с севера на юг — около 3000 километров. Северные границы омываются водами двух морей Северного Ледовитого океана — Карского и моря Лаптевых.

Край знаменит заповедниками и национальными парками — "Столбы", "Шушенский", "Тунгусский", "Ергаки".

Автомобили на федеральной трассе Р257 Енисей в Красноярском крае
1 из 14

Красноярский край занимает почти 14 процентов территории России. Протяженность с севера на юг — около 3000 километров. Северные границы омываются водами двух морей Северного Ледовитого океана — Карского и моря Лаптевых.

Край знаменит заповедниками и национальными парками — "Столбы", "Шушенский", "Тунгусский", "Ергаки".

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© Fotolia / s1rus

Красноярск основан в 1628 году. Это самый крупный город Восточной Сибири. Расположен в центре России, по обе стороны Енисея у подножия Восточных Саян, больше похожих здесь на пологие холмы, заросшие скальными останцами.

Город разделен на две части: левый берег — в Западной Сибири, правый — в Восточной.

Вид на заповедник Столбы в Красноярске
2 из 14

Красноярск основан в 1628 году. Это самый крупный город Восточной Сибири. Расположен в центре России, по обе стороны Енисея у подножия Восточных Саян, больше похожих здесь на пологие холмы, заросшие скальными останцами.

Город разделен на две части: левый берег — в Западной Сибири, правый — в Восточной.

© Fotolia / s1rus
© Depositphotos / MaykovNikita

Часовня Параскевы Пятницы на Караульной горе — один из символов Красноярска. Ее возвели в середине XIX века.

Памятник архитектуры изображен на лицевой стороне десятирублевой банкноты.

Часовня Параскевы Пятницы в Красноярске
3 из 14

Часовня Параскевы Пятницы на Караульной горе — один из символов Красноярска. Ее возвели в середине XIX века.

Памятник архитектуры изображен на лицевой стороне десятирублевой банкноты.

© Depositphotos / MaykovNikita
© Depositphotos / evgeny75

Визитная карточка края — природный заповедник "Столбы", начинающийся сразу за чертой города. Это одна из первых охраняемых территорий в России (статус получен в 1925 году). Название парк получил благодаря скалам необычной формы, похожим то на исполинских великанов, то на животных или сказочных существ.

Государственный природный заповедник Столбы в Красноярском крае
4 из 14

Визитная карточка края — природный заповедник "Столбы", начинающийся сразу за чертой города. Это одна из первых охраняемых территорий в России (статус получен в 1925 году). Название парк получил благодаря скалам необычной формы, похожим то на исполинских великанов, то на животных или сказочных существ.

© Depositphotos / evgeny75
© РИА Новости / Александр Паниотов

В заповеднике много скал разной высоты и очертаний, вызывающих необычные ассоциации. Отсюда названия: Чертов палец, Перья, Гриф, Беркут, Дед, Бабка, Внучка, Монах, Дикарь, Черепаха, Ермак, Львиные ворота, Китайская стенка.

Государственный природный заповедник Столбы
5 из 14

В заповеднике много скал разной высоты и очертаний, вызывающих необычные ассоциации. Отсюда названия: Чертов палец, Перья, Гриф, Беркут, Дед, Бабка, Внучка, Монах, Дикарь, Черепаха, Ермак, Львиные ворота, Китайская стенка.

© РИА Новости / Александр Паниотов
© РИА Новости / Александр Паниотов

В этих местах зародился особый вид горного туризма — "столбизм". В основе — любительская техника скалолазания, когда альпинисты покоряют высоту преимущественно без страховки. Первые "столбисты" появились в Красноярске более 150 лет назад.

Сотни людей, увлеченных рискованным скалолазанием, селились в лесу в специально построенных избах. До сих пор у "столбистов" существуют свои правила, законы и традиции, уходящие корнями в прошлый век.

Государственный природный заповедник Столбы
6 из 14

В этих местах зародился особый вид горного туризма — "столбизм". В основе — любительская техника скалолазания, когда альпинисты покоряют высоту преимущественно без страховки. Первые "столбисты" появились в Красноярске более 150 лет назад.

Сотни людей, увлеченных рискованным скалолазанием, селились в лесу в специально построенных избах. До сих пор у "столбистов" существуют свои правила, законы и традиции, уходящие корнями в прошлый век.

© РИА Новости / Александр Паниотов
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Многие туристические маршруты в Красноярском крае привязаны к Енисею. Название реки переводе с эвенкийского — "большая вода". Длина — почти 3,5 тысячи километров.

По протяженности Енисей — на седьмом месте в мире. Длиннее только Амазонка, Конго, Нил, Миссисипи, Парана и Обь.

Таёжный берег реки Енисей
7 из 14

Многие туристические маршруты в Красноярском крае привязаны к Енисею. Название реки переводе с эвенкийского — "большая вода". Длина — почти 3,5 тысячи километров.

По протяженности Енисей — на седьмом месте в мире. Длиннее только Амазонка, Конго, Нил, Миссисипи, Парана и Обь.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

В двадцати километрах от Красноярска был маленький поселок Скит, ставший в середине ХХ века после строительства Красноярской ГЭС городом Дивногорском.

Об этих местах писал в своих книгах русский писатель и драматург Виктор Астафьев, родившийся и живший неподалеку, в селе Овсянка.

Сибирский лес на скалистом берегу Енисея в районе Дивногорска
8 из 14

В двадцати километрах от Красноярска был маленький поселок Скит, ставший в середине ХХ века после строительства Красноярской ГЭС городом Дивногорском.

Об этих местах писал в своих книгах русский писатель и драматург Виктор Астафьев, родившийся и живший неподалеку, в селе Овсянка.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Главная транспортная артерия Красноярского края — трасса "Енисей". Эта магистраль сама по себе — туристический объект, она проходит вдоль одноименной реки и петляет серпантином в сибирской тайге и горных районах края.

Автомобили на федеральной трассе Р257 Енисей в осенней сибирской тайге к юго-западу от Красноярска
9 из 14

Главная транспортная артерия Красноярского края — трасса "Енисей". Эта магистраль сама по себе — туристический объект, она проходит вдоль одноименной реки и петляет серпантином в сибирской тайге и горных районах края.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

В Красноярском крае снималось много художественных фильмов. Самые известные — "Хозяин тайги" и "Сибирский цирюльник".

Также город упоминается в фильме "9 рота", российских сериалах "Папины дочки", "Улицы разбитых фонарей" и американском "Секретные материалы".

Красноярск — родина известного живописца Василия Сурикова, пианиста Владимира Крайнева, певца Дмитрия Хворостовского.

Осенняя сибирская тайга на берегу Бирюсинского залива Красноярского водохранилища
10 из 14

В Красноярском крае снималось много художественных фильмов. Самые известные — "Хозяин тайги" и "Сибирский цирюльник".

Также город упоминается в фильме "9 рота", российских сериалах "Папины дочки", "Улицы разбитых фонарей" и американском "Секретные материалы".

Красноярск — родина известного живописца Василия Сурикова, пианиста Владимира Крайнева, певца Дмитрия Хворостовского.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Виталий Безруких / Перейти в фотобанк

На территории Эвенкийского района Красноярского края расположен Тунгусский заповедник, две трети территории которого покрыты лесами.

В 1908 году в результате падения метеорита почти две тысячи квадратных километров тайги было сожжено.

Сто лет назад Тунгусский метеорит упал в районе реки Подкаменная Тунгуска
11 из 14

На территории Эвенкийского района Красноярского края расположен Тунгусский заповедник, две трети территории которого покрыты лесами.

В 1908 году в результате падения метеорита почти две тысячи квадратных километров тайги было сожжено.

© РИА Новости / Виталий Безруких
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / В. Грязнов

Горные пики в природном парке "Ергаки", расположенном на юге Красноярского края, имеют причудливые формы и необычные названия: пик Дракона, Птица, Зеркальный, Звездный. А еще там есть озера Горных Духов и Тушканчик.

Волонтеры помогут обустроить эко-тропу в парке Ергаки
12 из 14

Горные пики в природном парке "Ергаки", расположенном на юге Красноярского края, имеют причудливые формы и необычные названия: пик Дракона, Птица, Зеркальный, Звездный. А еще там есть озера Горных Духов и Тушканчик.

© РИА Новости / В. Грязнов
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Для осенних путешествий по Красноярскому краю туристы выбирают Бирюсинский залив Красноярского водохранилища. Эти места подходят для яхтинга, с воды открывается самый живописный вид на скалистые берега, заросшие лесом.

Парусная яхта в Бирюсинском заливе Красноярского водохранилища
13 из 14

Для осенних путешествий по Красноярскому краю туристы выбирают Бирюсинский залив Красноярского водохранилища. Эти места подходят для яхтинга, с воды открывается самый живописный вид на скалистые берега, заросшие лесом.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

В заливе много скал и пещер. Самая большая — длиной шесть километров.

Скала Царские Ворота в Бирюсинском заливе — природный памятник и место паломничества туристов. Это огромный известняковый выступ в форме арки, находящийся прямо у кромки воды.

Парусная яхта у скалы Царские ворота в Бирюсинском заливе Красноярского водохранилища в осенней сибирской тайге
14 из 14

В заливе много скал и пещер. Самая большая — длиной шесть километров.

Скала Царские Ворота в Бирюсинском заливе — природный памятник и место паломничества туристов. Это огромный известняковый выступ в форме арки, находящийся прямо у кромки воды.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
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