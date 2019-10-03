Край не для ленивых: осень в Красноярском крае или поиски "Хозяина тайги"

Красноярский край занимает почти 14 процентов территории России. Протяженность с севера на юг — около 3000 километров. Северные границы омываются водами двух морей Северного Ледовитого океана — Карского и моря Лаптевых.
Край знаменит заповедниками и национальными парками — "Столбы", "Шушенский", "Тунгусский", "Ергаки".
Красноярский край занимает почти 14 процентов территории России. Протяженность с севера на юг — около 3000 километров. Северные границы омываются водами двух морей Северного Ледовитого океана — Карского и моря Лаптевых.
Край знаменит заповедниками и национальными парками — "Столбы", "Шушенский", "Тунгусский", "Ергаки".
Красноярск основан в 1628 году. Это самый крупный город Восточной Сибири. Расположен в центре России, по обе стороны Енисея у подножия Восточных Саян, больше похожих здесь на пологие холмы, заросшие скальными останцами.
Город разделен на две части: левый берег — в Западной Сибири, правый — в Восточной.
Красноярск основан в 1628 году. Это самый крупный город Восточной Сибири. Расположен в центре России, по обе стороны Енисея у подножия Восточных Саян, больше похожих здесь на пологие холмы, заросшие скальными останцами.
Город разделен на две части: левый берег — в Западной Сибири, правый — в Восточной.
Часовня Параскевы Пятницы на Караульной горе — один из символов Красноярска. Ее возвели в середине XIX века.
Памятник архитектуры изображен на лицевой стороне десятирублевой банкноты.
Часовня Параскевы Пятницы на Караульной горе — один из символов Красноярска. Ее возвели в середине XIX века.
Памятник архитектуры изображен на лицевой стороне десятирублевой банкноты.
Визитная карточка края — природный заповедник "Столбы", начинающийся сразу за чертой города. Это одна из первых охраняемых территорий в России (статус получен в 1925 году). Название парк получил благодаря скалам необычной формы, похожим то на исполинских великанов, то на животных или сказочных существ.
Визитная карточка края — природный заповедник "Столбы", начинающийся сразу за чертой города. Это одна из первых охраняемых территорий в России (статус получен в 1925 году). Название парк получил благодаря скалам необычной формы, похожим то на исполинских великанов, то на животных или сказочных существ.
В заповеднике много скал разной высоты и очертаний, вызывающих необычные ассоциации. Отсюда названия: Чертов палец, Перья, Гриф, Беркут, Дед, Бабка, Внучка, Монах, Дикарь, Черепаха, Ермак, Львиные ворота, Китайская стенка.
В заповеднике много скал разной высоты и очертаний, вызывающих необычные ассоциации. Отсюда названия: Чертов палец, Перья, Гриф, Беркут, Дед, Бабка, Внучка, Монах, Дикарь, Черепаха, Ермак, Львиные ворота, Китайская стенка.
В этих местах зародился особый вид горного туризма — "столбизм". В основе — любительская техника скалолазания, когда альпинисты покоряют высоту преимущественно без страховки. Первые "столбисты" появились в Красноярске более 150 лет назад.
Сотни людей, увлеченных рискованным скалолазанием, селились в лесу в специально построенных избах. До сих пор у "столбистов" существуют свои правила, законы и традиции, уходящие корнями в прошлый век.
В этих местах зародился особый вид горного туризма — "столбизм". В основе — любительская техника скалолазания, когда альпинисты покоряют высоту преимущественно без страховки. Первые "столбисты" появились в Красноярске более 150 лет назад.
Сотни людей, увлеченных рискованным скалолазанием, селились в лесу в специально построенных избах. До сих пор у "столбистов" существуют свои правила, законы и традиции, уходящие корнями в прошлый век.
Многие туристические маршруты в Красноярском крае привязаны к Енисею. Название реки переводе с эвенкийского — "большая вода". Длина — почти 3,5 тысячи километров.
По протяженности Енисей — на седьмом месте в мире. Длиннее только Амазонка, Конго, Нил, Миссисипи, Парана и Обь.
Многие туристические маршруты в Красноярском крае привязаны к Енисею. Название реки переводе с эвенкийского — "большая вода". Длина — почти 3,5 тысячи километров.
По протяженности Енисей — на седьмом месте в мире. Длиннее только Амазонка, Конго, Нил, Миссисипи, Парана и Обь.
В двадцати километрах от Красноярска был маленький поселок Скит, ставший в середине ХХ века после строительства Красноярской ГЭС городом Дивногорском.
Об этих местах писал в своих книгах русский писатель и драматург Виктор Астафьев, родившийся и живший неподалеку, в селе Овсянка.
В двадцати километрах от Красноярска был маленький поселок Скит, ставший в середине ХХ века после строительства Красноярской ГЭС городом Дивногорском.
Об этих местах писал в своих книгах русский писатель и драматург Виктор Астафьев, родившийся и живший неподалеку, в селе Овсянка.
Главная транспортная артерия Красноярского края — трасса "Енисей". Эта магистраль сама по себе — туристический объект, она проходит вдоль одноименной реки и петляет серпантином в сибирской тайге и горных районах края.
Главная транспортная артерия Красноярского края — трасса "Енисей". Эта магистраль сама по себе — туристический объект, она проходит вдоль одноименной реки и петляет серпантином в сибирской тайге и горных районах края.
В Красноярском крае снималось много художественных фильмов. Самые известные — "Хозяин тайги" и "Сибирский цирюльник".
Также город упоминается в фильме "9 рота", российских сериалах "Папины дочки", "Улицы разбитых фонарей" и американском "Секретные материалы".
Красноярск — родина известного живописца Василия Сурикова, пианиста Владимира Крайнева, певца Дмитрия Хворостовского.
В Красноярском крае снималось много художественных фильмов. Самые известные — "Хозяин тайги" и "Сибирский цирюльник".
Также город упоминается в фильме "9 рота", российских сериалах "Папины дочки", "Улицы разбитых фонарей" и американском "Секретные материалы".
Красноярск — родина известного живописца Василия Сурикова, пианиста Владимира Крайнева, певца Дмитрия Хворостовского.
На территории Эвенкийского района Красноярского края расположен Тунгусский заповедник, две трети территории которого покрыты лесами.
В 1908 году в результате падения метеорита почти две тысячи квадратных километров тайги было сожжено.
На территории Эвенкийского района Красноярского края расположен Тунгусский заповедник, две трети территории которого покрыты лесами.
В 1908 году в результате падения метеорита почти две тысячи квадратных километров тайги было сожжено.
Горные пики в природном парке "Ергаки", расположенном на юге Красноярского края, имеют причудливые формы и необычные названия: пик Дракона, Птица, Зеркальный, Звездный. А еще там есть озера Горных Духов и Тушканчик.
Горные пики в природном парке "Ергаки", расположенном на юге Красноярского края, имеют причудливые формы и необычные названия: пик Дракона, Птица, Зеркальный, Звездный. А еще там есть озера Горных Духов и Тушканчик.
Для осенних путешествий по Красноярскому краю туристы выбирают Бирюсинский залив Красноярского водохранилища. Эти места подходят для яхтинга, с воды открывается самый живописный вид на скалистые берега, заросшие лесом.
Для осенних путешествий по Красноярскому краю туристы выбирают Бирюсинский залив Красноярского водохранилища. Эти места подходят для яхтинга, с воды открывается самый живописный вид на скалистые берега, заросшие лесом.
В заливе много скал и пещер. Самая большая — длиной шесть километров.
Скала Царские Ворота в Бирюсинском заливе — природный памятник и место паломничества туристов. Это огромный известняковый выступ в форме арки, находящийся прямо у кромки воды.
В заливе много скал и пещер. Самая большая — длиной шесть километров.
Скала Царские Ворота в Бирюсинском заливе — природный памятник и место паломничества туристов. Это огромный известняковый выступ в форме арки, находящийся прямо у кромки воды.