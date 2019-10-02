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РИА Новости
Культура

Свадебное платье жены Джастина Бибера было сделано в уличном стиле

23:27 02.10.2019 (обновлено: 00:09 20.10.2019)
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Модель Хейли Болдуин — жена американского певца Джастина Бибера хотела, чтобы ее второе свадебное платье было в уличном стиле, о чем стало известно из видео, опубликованного на YouTube-канале журнала Vogue.

"Я с самого начала сказала, чтобы Вирджил Абло сделал для меня платье. Я не хотела, чтобы кто-то еще был дизайнером этого наряда, — рассказала Хейли Болдуин, — Уличный стиль — часть меня".

По словам одного из дизайнеров лейбла, которым руководит Абло, Сабрины Манделли, на создание платья ушло больше года, поскольку первоначально для Хейли Болдуин придумали три разных варианта.
Манделли рассказала, что над одной только вуалью работали десять человек и столько же над платьем.

"Верхнюю часть украсила цветочная вышивка, а также узнаваемые символы бренда в виде стрелок и надписей", — прокомментировала дизайнер.

Вирджил Абло — давний друг Джастина Бибера и Хейли Болдуин. Поэтому он решил создать наряд, несмотря на то, что раньше не занимался свадебной модой.
Известный модельер хотел сделать для Хейли что-то веселое, в уличном стиле — как она и хотела, но при этом традиционное, чтобы подчеркнуть ее женственность, сообщает Daily Mail.
Хейли и Джастин поженились 30 сентября в Южной Каролине.
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