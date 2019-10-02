В Багдаде правоохранители применили газ для разгона протестующих

БАГДАД, 2 окт - РИА Новости. Протестующие в столице Ирака пытаются прорваться в международный аэропорт города, иракские силы безопасности используют слезоточивый газ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Силы безопасности используют слезоточивый газ для того, чтобы не дать протестующим ворваться в багдадский аэропорт", - сообщил собеседник агентства.

Протесты начались во вторник в Багдаде, в результате разгона акций погибли два человека, ранения получили более 200. В среду протестные акции охватили не только Багдад, но и несколько других провинций. Демонстранты требуют улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией. В Багдаде ранения получили не менее 15 человек.

По данным телеканала al-Sumaria, в провинции Зи-Кар в ходе разгона протестующих погибли пять человек, из них один сотрудник служб безопасности, ранены 50.

В Багдаде службы безопасности перекрыли три моста, ведущих к Зеленой зоне, где расположен комплекс правительственных зданий и дипмиссии, передает телеканал al-Mayadeen. Протестующие перекрыли также дорогу в международный аэропорт столицы. По заявлениям властей, навигация в воздушной гавани продолжается в обычном режиме.

Комендантский час объявлен в провинциях Васит и Зи-Кар.

В провинции Наджаф демонстранты подожгли здание местной администрации. Губернатор провинции распорядился отпустить на свободу всех задержанных ранее участников демонстраций, передает телеканал al-Sumaria

В свою очередь иракский премьер Адель Абд аль-Махди созвал экстренное заседание совета безопасности страны в связи с протестами, длящимися второй день и охватившими помимо столицы другие провинции.

По данным СМИ, частично прекратили работу приложения Facebook, WhatsApp и другие соцсети. Ранее в соцсетях распространялись призывы к протестам и видео с мест демонстраций.