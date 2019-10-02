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РИА Новости

В Багдаде правоохранители применили газ для разгона протестующих

23:48 02.10.2019
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© REUTERS / Wissm al-OkiliАкция протеста в Багдаде, Ирак. 2 октября 2019 года
Акция протеста в Багдаде, Ирак. 2 октября 2019 года
© REUTERS / Wissm al-Okili
Акция протеста в Багдаде, Ирак. 2 октября 2019 года
БАГДАД, 2 окт - РИА Новости. Протестующие в столице Ирака пытаются прорваться в международный аэропорт города, иракские силы безопасности используют слезоточивый газ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Силы безопасности используют слезоточивый газ для того, чтобы не дать протестующим ворваться в багдадский аэропорт", - сообщил собеседник агентства.
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Две ракеты упали в "зеленой зоне" Багдада, где расположены дипмиссии
Протесты начались во вторник в Багдаде, в результате разгона акций погибли два человека, ранения получили более 200. В среду протестные акции охватили не только Багдад, но и несколько других провинций. Демонстранты требуют улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией. В Багдаде ранения получили не менее 15 человек.
По данным телеканала al-Sumaria, в провинции Зи-Кар в ходе разгона протестующих погибли пять человек, из них один сотрудник служб безопасности, ранены 50.
В Багдаде службы безопасности перекрыли три моста, ведущих к Зеленой зоне, где расположен комплекс правительственных зданий и дипмиссии, передает телеканал al-Mayadeen. Протестующие перекрыли также дорогу в международный аэропорт столицы. По заявлениям властей, навигация в воздушной гавани продолжается в обычном режиме.
Комендантский час объявлен в провинциях Васит и Зи-Кар.
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В провинции Наджаф демонстранты подожгли здание местной администрации. Губернатор провинции распорядился отпустить на свободу всех задержанных ранее участников демонстраций, передает телеканал al-Sumaria.
В свою очередь иракский премьер Адель Абд аль-Махди созвал экстренное заседание совета безопасности страны в связи с протестами, длящимися второй день и охватившими помимо столицы другие провинции.
По данным СМИ, частично прекратили работу приложения Facebook, WhatsApp и другие соцсети. Ранее в соцсетях распространялись призывы к протестам и видео с мест демонстраций.
Массовые демонстрации и беспорядки возобновились в Ираке спустя год после масштабных народных волнений на юге страны. Тогда акции протеста проходили в основном в портовом городе Басра. Демонстранты протестовали против безработицы и ухудшения состояния коммунальной отрасли.
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