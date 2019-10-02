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РИА Новости

ЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге

23:37 02.10.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
© Sputnik
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Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Евросоюз выразил обеспокоенность в связи с применением насилия во время протестов в Гонконге и призвал власти и протестующих к диалогу, говорится в распространенном заявлении европейской внешнеполитической службы.
В среду жители специального административного района вновь вышли на улицы, чтобы показать свое недовольство действиями полиции. В городе Цуен Ван в новых территориях Гонконга демонстранты направились к управлению полиции. По пути они ломали банкоматы и устраивали поджоги. Добравшись, некоторые стали кидать в здание управления "коктейли Молотова". На это полиция ответила слезоточивым газом.
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"Эскалация насилия и продолжающиеся беспорядки в Гонконге, включая использование боевых патронов, приведшее к тому, что по меньшей мере один пострадал, вызывают глубокую обеспокоенность. Европейский союз придерживается своей позиции, что сдержанность, деэскалация и диалог являются единственным путем продвижения вперед. Действительно, они явно необходимы сейчас как никогда и предлагают единственную основу для долгосрочного урегулирования", - говорится в заявлении.
ЕС также подчеркнул в заявлении необходимость восстановления доверия между властями Гонконга и населением.
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в начале сентября заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.
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Протестующие в свою очередь остались недовольны и по-прежнему требуют выполнить "все пять требований - ни одним меньше". Они требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание.
Лэм заявила, что правительство не пойдет на уступки по амнистии, так как это идет вразрез с верховенством закона, при этом расследованием действий полиции во время протестов займется Независимый совет по рассмотрению жалоб на действия полиции, а не независимая комиссия, как этого требуют демонстранты.
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