ЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Евросоюз выразил обеспокоенность в связи с применением насилия во время протестов в Гонконге и призвал власти и протестующих к диалогу, говорится в распространенном заявлении европейской внешнеполитической службы.

В среду жители специального административного района вновь вышли на улицы, чтобы показать свое недовольство действиями полиции. В городе Цуен Ван в новых территориях Гонконга демонстранты направились к управлению полиции. По пути они ломали банкоматы и устраивали поджоги. Добравшись, некоторые стали кидать в здание управления "коктейли Молотова". На это полиция ответила слезоточивым газом.

"Эскалация насилия и продолжающиеся беспорядки в Гонконге, включая использование боевых патронов, приведшее к тому, что по меньшей мере один пострадал, вызывают глубокую обеспокоенность. Европейский союз придерживается своей позиции, что сдержанность, деэскалация и диалог являются единственным путем продвижения вперед. Действительно, они явно необходимы сейчас как никогда и предлагают единственную основу для долгосрочного урегулирования", - говорится в заявлении.

ЕС также подчеркнул в заявлении необходимость восстановления доверия между властями Гонконга и населением.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в начале сентября заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.

Протестующие в свою очередь остались недовольны и по-прежнему требуют выполнить "все пять требований - ни одним меньше". Они требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание.