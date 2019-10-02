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РИА Новости

Путин сообщил о готовности России продлить газовый контракт с Украиной

23:30 02.10.2019
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© РИА Новости / СтрингерРабочий на газовой станции на Украине
Рабочий на газовой станции на Украине
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Россия готова продлить контракт на прокачку газа с Украиной в случае, если Москва и Киев не подпишут новый договор, заявил Владимир Путин.
Глава государства допустил, что Украина в ближайшее время не успеет прийти к соглашению с Россией из-за своих внутренних законодательных и политических процедур.
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Быть или не быть транзиту российского газа через Украину? Мнение экспертаРоссия в ближайшее время обсудит с партнерами дату переговоров по газу в формате РФ-Украина-ЕС. Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в эфире радио Sputnik рассказал, каким, по его мнению, будет результат диалога.
"Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы. И если она сможет это сделать до окончания года... мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор, транзит с Украиной в соответствии с европейским законодательством" - заявил он на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций в рамках форума "Российская энергетическая неделя".
В обратном случае Москва согласна на определенное время, например – на год, продлить действующий договор на прокачку, отметил Путин.

Контракт по транзиту

Текущий контракт на поставку и транзит газа через территорию Украины истекает в 2019 года. Условия нового соглашения обсуждаются на трехсторонних переговорах.
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Перед состоявшейся в сентябре встречей в Брюсселе глава украинского минэнерго Алексей Оржель заявил, что Киев поддержит позицию Еврокомиссии: "Газпром" бронирует транзит на десятилетний срок со среднегодовым объемом 60 миллиардов кубометров газа. Еще 30 миллиардов кубов в год остаются доступными для других компаний или краткосрочных контрактов "Газпрома".
После переговоров российская сторона предложила временно продлить действующий контракт. Москва готова бронировать мощности по транзиту с 2020 года, если Киев имплементирует европейские нормы в свои законы.
В Москве подчеркивают, что договор должен быть экономически привлекательным для России. Помимо этого, Украина должна представить план модернизации своей газотранспортной системы. Еще одним условием является урегулирование имеющихся споров "Газпрома" и "Нафтогаза" в международных арбитражах.
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