Путин сообщил о готовности России продлить газовый контракт с Украиной

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Россия готова продлить контракт на прокачку газа с Украиной в случае, если Москва и Киев не подпишут новый договор, заявил Владимир Путин.

Глава государства допустил, что Украина в ближайшее время не успеет прийти к соглашению с Россией из-за своих внутренних законодательных и политических процедур.

"Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы. И если она сможет это сделать до окончания года... мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор, транзит с Украиной в соответствии с европейским законодательством" - заявил он на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций в рамках форума "Российская энергетическая неделя".

В обратном случае Москва согласна на определенное время, например – на год, продлить действующий договор на прокачку, отметил Путин.

Контракт по транзиту

Текущий контракт на поставку и транзит газа через территорию Украины истекает в 2019 года. Условия нового соглашения обсуждаются на трехсторонних переговорах.

Перед состоявшейся в сентябре встречей в Брюсселе глава украинского минэнерго Алексей Оржель заявил, что Киев поддержит позицию Еврокомиссии: "Газпром" бронирует транзит на десятилетний срок со среднегодовым объемом 60 миллиардов кубометров газа. Еще 30 миллиардов кубов в год остаются доступными для других компаний или краткосрочных контрактов "Газпрома".

После переговоров российская сторона предложила временно продлить действующий контракт. Москва готова бронировать мощности по транзиту с 2020 года, если Киев имплементирует европейские нормы в свои законы.