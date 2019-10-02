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РИА Новости
Война в Сирии

Пентагон ответил на обвинения в срыве вывода беженцев из лагеря "Рукбан"

23:20 02.10.2019
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© AP PhotoСирийские беженцы в лагере Рукбан
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
© AP Photo
Сирийские беженцы в лагере Рукбан. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Жители лагеря беженцев "Рукбан" в Сирии не хотят эвакуироваться, считает помощник замминистра обороны США по Ближнему Востоку Майкл Малрой.
"Они не хотят, чтобы их эвакуировали. Проблема в этом. Возможно, они не хотят, чтобы их эвакуировали к режиму (президента Сирии Башара Асада), где их призовут на военную службу и заставят воевать в Идлибе. Возможно, ответ в этом", - сказал он во вторник журналистам.
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
1 октября, 14:54Сказано в эфире
Американист рассказал, почему военные США не отпускают сирийских беженцевСоединенные Штаты сорвали план по выводу сирийских граждан из лагеря беженцев "Рукбан" на границе с Иорданией, заявили российские и сирийские военные. Американист Владимир Васильев в эфире радио Sputnik привел свою версию произошедшего.
Ранее руководители межведомственных координационных штабов РФ и Сирии сообщили, что США сорвали план по выводу сирийских граждан с территории лагеря беженцев "Рукбан". Согласно поддержанному Дамаском плану ООН, на протяжении пяти дней из лагеря беженцев должны были выходить от 2 до 2,5 тысячи человек. Однако 29 сентября на пункте пропуска "Джлеб" вместо более 2 тысяч сирийских граждан находились лишь 336 человек.
Представитель антиигиловской коалиции полковник Майлс Каггинсв этой связи заявил ранее РИА Новости, что она готова оказать поддержку любым инициативам ООН, направленным на облегчение страданий и улучшение качества жизни людей, живущих в лагере "Рукбан", включая поддержку любого безопасного и добровольного возвращения людей домой.
Операция по окончательному расформированию лагеря беженцев "Рукбан" в Сирии стартовала в пятницу. Начальник российского центра по примирению враждующих сторон Алексей Бакин ранее заявил, что оперативный план ООН и сирийского Красного полумесяца предусматривает вывод оставшихся жителей лагеря группами по 3-3,5 тысячи человек в течение 30 дней с момента начала операции.
Иорданский военнослужащий возле лагеря беженцев Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе
27 сентября, 07:10РИА Новости
Лагерь сирийских беженцев "Рукбан"
"Рукбан" находится в 55-километровой зоне вокруг американской военной базы в районе Эт-Танфа (на границе Сирии с Иорданией), которую контролируют американские военные. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.
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