США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС в рамках дела Airbus

"Мы в скором времени начнем работать над тем, каким будет наш ответ. И это, конечно, тот случай, когда некоторые из товаров, которые вы там описали, могут быть в тарифном списке. Это возможно", - заявил Помпео в интервью телеканалу Sky TG24, отвечая на вопрос о возможных пошлинах на сыр и вино из ЕС.