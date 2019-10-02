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РИА Новости

США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС в рамках дела Airbus

23:10 02.10.2019
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© Depositphotos / happyalexШвейцария
Швейцария
© Depositphotos / happyalex
Швейцария. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС после решения Всемирной торговой организации (ВТО) по делу о субсидировании европейскими странами концерна Airbus, заявил госсекретарь Майк Помпео.
В среду арбитр ВТО из-за субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus разрешил США ввести ответные торговые меры по отношению к ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год.
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"Мы в скором времени начнем работать над тем, каким будет наш ответ. И это, конечно, тот случай, когда некоторые из товаров, которые вы там описали, могут быть в тарифном списке. Это возможно", - заявил Помпео в интервью телеканалу Sky TG24, отвечая на вопрос о возможных пошлинах на сыр и вино из ЕС.
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Майк ПомпеоВсемирная торговая организацияЕвросоюзСШАЭкономика
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