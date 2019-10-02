Лавров назвал "формулу Штайнмайера" уступкой

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. "Формула Штайнмайера" является уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Первому каналу. "Изначальный текст предполагал: сначала закон об особом статусе и фиксации его в конституции, а потом проведение выборов", - отметил дипломат в интервью

По его словам, при обсуждении этой последовательности бывший президент Украины Петр Порошенко отказался предоставлять особый статус Донбассу. Лавров подчеркнул, что экс-глава государства заявил, что "откуда он знает, кого они выберут".

"Это уже абсолютно конфронтационный, контрпродуктивный, а главное антиправовой подход. Будучи тогда министром иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил эту компромиссную формулу. Это уже компромисс и уступка", - сказал Лавров.

Поэтому никакого "плана Б" по Минским договоренностям быть не может, констатировал дипломат.

"Никаких отходов от базовых принципов Минских соглашений, включая амнистии, особый статус, закрепленный в конституции, разведение сил и средств, возобновление полностью экономических связей, снятие блокады, которая полностью противоречила Минским соглашениям. Это все остается неизменным, и без этого ничего не получится", - добавил Лавров.

В заключение глава МИД заявил, что решение о дате проведения саммита "нормандской четверки" остается за президентами.

"Формула Штайнмайера"

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера". Она подразумевает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях по законам Украины, после этого должен вступить в силу закон об особом статусе Донбасса, если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что выборы прошли по стандартам организации, заявил глава государства. Документ разработает Верховная рада, он пройдет общественное обсуждение.

Как отметил Зеленский, он надеется, что в ближайшее время будет согласована дата встречи в нормандском формате.

В российском МИД поприветствовали такой шаг Киева. Соглашение поможет создать атмосферу для дальнейшей реализации минских договоренностей, подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова.