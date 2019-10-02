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РИА Новости

Лавров назвал "формулу Штайнмайера" уступкой

23:10 02.10.2019 (обновлено: 23:45 02.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. "Формула Штайнмайера" является уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Изначальный текст предполагал: сначала закон об особом статусе и фиксации его в конституции, а потом проведение выборов", - отметил дипломат в интервью Первому каналу.
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"Формула Штайнмайера" подписана участниками. Теперь и Украиной
По его словам, при обсуждении этой последовательности бывший президент Украины Петр Порошенко отказался предоставлять особый статус Донбассу. Лавров подчеркнул, что экс-глава государства заявил, что "откуда он знает, кого они выберут".
"Это уже абсолютно конфронтационный, контрпродуктивный, а главное антиправовой подход. Будучи тогда министром иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил эту компромиссную формулу. Это уже компромисс и уступка", - сказал Лавров.
Поэтому никакого "плана Б" по Минским договоренностям быть не может, констатировал дипломат.
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Закон что дышло. Почему "формула Штайнмайера" – бомба замедленного действияПолитологи рассказали, какие опасности скрывает за собой подписание Киевом "формулы Штайнмайера", которая прописывает порядок работы закона об особом статусе Донбасса после проведения там признанных ОБСЕ выборов.
"Никаких отходов от базовых принципов Минских соглашений, включая амнистии, особый статус, закрепленный в конституции, разведение сил и средств, возобновление полностью экономических связей, снятие блокады, которая полностью противоречила Минским соглашениям. Это все остается неизменным, и без этого ничего не получится", - добавил Лавров.
В заключение глава МИД заявил, что решение о дате проведения саммита "нормандской четверки" остается за президентами.

"Формула Штайнмайера"

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера". Она подразумевает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях по законам Украины, после этого должен вступить в силу закон об особом статусе Донбасса, если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что выборы прошли по стандартам организации, заявил глава государства. Документ разработает Верховная рада, он пройдет общественное обсуждение.
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1 октября, 20:33Сказано в эфире
Эксперт: Украина может вновь "замотать" подписанную "формулу Штанмайера"Украина подписала "формулу Штайнмайера", подтвердил украинский президент Владимир Зеленский. Как отметил в эфире радио Sputnik директор Центра изучения Донбасса и Украины Александр Казаков, эту подпись не стоит переоценивать.
Как отметил Зеленский, он надеется, что в ближайшее время будет согласована дата встречи в нормандском формате.
В российском МИД поприветствовали такой шаг Киева. Соглашение поможет создать атмосферу для дальнейшей реализации минских договоренностей, подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, в свою очередь, назвали подписание "формулы Штайнмайера" свидетельством того, что Киев наконец признал право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаФранк-Вальтер ШтайнмайерСергей ЛавровУкраинаВ мире
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