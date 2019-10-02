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РИА Новости

Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США

23:02 02.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя - 2019"
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики Российская энергетическая неделя - 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Владимир Путин в шутку пообещал, что Россия вмешается в выборы президента США в 2020 году.
Ранее на Международном форуме "Российская энергетическая неделя" корреспондент NBC News Кира Симмонса поинтересовался у президента, намерена ли Москва повлиять на ход президентской гонки в Соединенных Штатах.
Международный форум Российская энергетическая неделя - 2019
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"По секрету вам скажу: да, обязательно будем это делать. Чтобы окончательно развеселить вас там как следует", - отметил российский лидер.
"Только вы никому не говорите. Ладно?", — попросил он.
Говоря серьезно, президент заявил, что у России достаточно внутренних проблем, и власти прежде всего нацелены на их решение.
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Путин также высказался на тему того, что бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер допустил возможное вмешательство России в будущие выборы.
"Highly likely — мы это уже слышали", - отметил глава государства.
При этом он заявил, что внутренние конфликты в США мешают отношениям двух стран.
"Это смешно, или было бы смешно, если бы не было так грустно", — сказал Путин.
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