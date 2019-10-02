Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США

Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя - 2019"

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Владимир Путин в шутку пообещал, что Россия вмешается в выборы президента США в 2020 году.

Ранее на Международном форуме "Российская энергетическая неделя" корреспондент NBC News Кира Симмонса поинтересовался у президента, намерена ли Москва повлиять на ход президентской гонки в Соединенных Штатах.

"По секрету вам скажу: да, обязательно будем это делать. Чтобы окончательно развеселить вас там как следует", - отметил российский лидер.

"Только вы никому не говорите. Ладно?", — попросил он.

Говоря серьезно, президент заявил, что у России достаточно внутренних проблем, и власти прежде всего нацелены на их решение.

Путин также высказался на тему того, что бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер допустил возможное вмешательство России в будущие выборы.

"Highly likely — мы это уже слышали", - отметил глава государства.

При этом он заявил, что внутренние конфликты в США мешают отношениям двух стран.