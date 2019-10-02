Трамп назвал конгрессмена Шиффа мошенником

ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал скандалом сообщения о том, что конгрессмен Адам Шифф знал заранее о жалобе информатора до ее официальной подачи соответствующим чиновникам.

Ранее газета New York Times сообщила со ссылкой на источники, что глава комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф узнал о беспокойстве сотрудника ЦРУ по поводу того, что президент США Дональд Трамп мог злоупотребить властью, раньше, чем жалоба информатора была официально подана.

"Это показывает, что Шифф - мошенник. Это скандал, что он знал заранее. Лично я думаю, что он помог ему (информатору - ред.) написать ее (жалобу - ред.)", - сказал Трамп журналистам на пресс-конференции. Он вновь повторил, что Шифф должен уйти в отставку.

Телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству. Ранее была обнародована расшифровка телефонного разговора, а в четверг и сама жалоба. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, и дела самого Хантера Байдена.