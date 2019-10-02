Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T22:35Z
https://ria.ru/20191002/1559376053.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155912/74/1559127436_0:113:3073:1842_1036x0_80_0_0_34e00ccae3d3a883fc0ba4897f05541c.jpg
РИА Новости

Трамп назвал конгрессмена Шиффа мошенником

22:35 02.10.2019
484
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал скандалом сообщения о том, что конгрессмен Адам Шифф знал заранее о жалобе информатора до ее официальной подачи соответствующим чиновникам.
Ранее газета New York Times сообщила со ссылкой на источники, что глава комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф узнал о беспокойстве сотрудника ЦРУ по поводу того, что президент США Дональд Трамп мог злоупотребить властью, раньше, чем жалоба информатора была официально подана.
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Вчера, 19:39РИА Новости
Трамп обвинил демократов в попытке выиграть выборы с помощью импичмента
"Это показывает, что Шифф - мошенник. Это скандал, что он знал заранее. Лично я думаю, что он помог ему (информатору - ред.) написать ее (жалобу - ред.)", - сказал Трамп журналистам на пресс-конференции. Он вновь повторил, что Шифф должен уйти в отставку.
Телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству. Ранее была обнародована расшифровка телефонного разговора, а в четверг и сама жалоба. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Президент США Дональд Трамп на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
25 сентября, 11:47РИА Новости
"Харассмент президента". Главное об импичменте Трампу
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.
1780001
Обсудить 1
Дональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о намерении продать Финляндии "большое число" самолетов
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал "поладить" с Россией
Митинг против согласования формулы Штайнмайера. 2 октября 2019
В Киеве проходит митинг против согласования "формулы Штайнмайера"
Посол США в России Джон Хантсман
Хантсман прокомментировал ситуацию с невыдачей виз российским делегатам
Лента
новостей
Карета скорой помощи, США
СМИ сообщили о двух погибших в результате крушения самолета B-17 в США
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал публикацию расшифровки своего разговора
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
В ООН прокомментировали предложение о переносе структур организации из США
Посол США в России Джон Хантсман
Посол США в России отверг предложение Москвы о моратории на РСМД
Министерство финансов США в Вашингтоне
СМИ сообщили об отставке составительницы санкционных списков в минфине США
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента
Широкофюзеляжный пассажирский самолёт фирмы Airbus A330
Минфин Франции оценил возможное введение санкций США в рамках дела Airbus
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание военно-промышленной комиссии в Ижевске
Путин поручил "не допустить фокусов" с доплатами врачам
Посол США в РФ Джон Хантсман с супругой Мэри Кэй в Москве
Хантсман рассказал о возможностях для решения украинского вопроса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:15Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
00:12Apple выступила в верховном суде против депортации "мечтателей"-иммигрантов
00:12На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
00:00США и Финляндия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики
23:55Рада приняла проект о внесении изменений в закон о Нацсовете по ТВ и радио
23:48В Багдаде правоохранители применили газ для разгона протестующих
23:48Доминго ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса после секс-скандала
23:37ЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге
23:35США объявили о новых пошлинах на европейские товары
23:20Пентагон ответил на обвинения в срыве вывода беженцев из лагеря "Рукбан"
23:14Гонконгская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
23:10США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС в рамках дела Airbus
23:10Лавров назвал "формулу Штайнмайера" уступкой
23:00Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка
22:55Трамп рассказал, как принимал решение о выделении помощи Украине
22:47Ален Делон появится на большом экране после десятилетнего перерыва
22:35Трамп назвал конгрессмена Шиффа мошенником
22:24В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика
22:18Захарова указала на двойные стандарты Запада в борьбе с фейками
22:17Помпео пригрозил прекратить обмен разведданными с Италией
Лента новостейМолния