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РИА Новости

Захарова указала на двойные стандарты Запада в борьбе с фейками

22:18 02.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова упрекнула страны Запада в двойных стандартах в борьбе с дезинформацией.
Дипломат привела в пример ситуацию с арестом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Великобритании. Захарова отметила, что считает невозможным одновременно проводить форум о защите журналистики там же, где ранее задержали человека, предоставлявшего аудитории настоящую правду о многих событиях.
Автомобиль полиции у здания посольства Эквадора в Лондоне, Великобритания. 11 апреля 2019
11 апреля, 13:13РИА Новости
Симоньян об аресте Ассанжа: всемирное лицемерие победило
"Есть такое русское выражение "это не жениться". Нельзя требовать честности, правды, открытости, проводить мировой форум, делать это под эгидой Форин Офис Британии — и при этом накануне арестовывать и бросать за решетку журналиста, который и так много лет находится в заложниках британского правительства", — заявила она на сессии медиаконференции RT Media talk.
Ассанж стал известен благодаря публикациям, разоблачающим действия США в Афганистане и Ираке, в частности, убийство мирных граждан. Кроме того, он обнародовал материалы об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
22 сентября, 00:00РИА Новости
Главред Wikileaks рассказал о жестких условиях содержания Ассанжа в тюрьме
В 2010 году в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ассанж неоднократно заявлял, что подавшие заявления женщины действовали из мести и под влиянием правоохранительных органов. С 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.
В апреле его задержали по ордеру, выданному в 2012 году за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США, а месяц спустя его приговорили к 11,5 месяца тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Позже стало известно, что власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже. Теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы. Слушания по делу об экстрадиции назначены на февраль 2020 года.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
29 сентября, 23:07РИА Новости
Отец Ассанжа обвинил британскую тюрьму в истязаниях сына
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телеканал RTМедиавойныМария ЗахароваWikiLeaksДжулиан АссанжЭквадорЛондонРоссияСШАВ мире
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