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РИА Новости

Помпео пригрозил прекратить обмен разведданными с Италией

22:17 02.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. США могут прекратить передавать Италии разведывательные данные, в случае если страна будет сотрудничать с китайскими компаниями в области связи пятого поколения (5G), заявил госсекретарь Майк Помпео.
Помпео в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24 отметил, что если спецслужбы и минобороны США сделают вывод о том, что коммуникационные сети, которые созданы Италией при помощи китайских компаний, ненадежны и где "есть риск для нашей информации", то тогда США придется принять "некоторые очень трудные решения".
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"Мы хотим быть партнером Италии во всех этих вещах, но это не тот случай, когда мы пожертвуем национальной безопасностью Америки, чтобы передать нашу информацию туда, где есть риск, что противники или компартия Китая могут иметь доступ к ней", - сказал госсекретарь, отвечая на вопрос о возможных мерах США в случае сотрудничества Италии с китайской телекоммуникационной компанией Huawei.
Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованные, политически мотивированные и нарушающие принципы рыночной конкуренции.
Минторг США в мае внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий, поэтому компания Google заявила о прекращении с Huawei делового сотрудничества, закрыв для китайской фирмы доступ к технологиям и программному обеспечению Google. Впоследствии США предоставляли Huawei отсрочки, разрешив приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов (в последний раз - 19 августа на 90 дней).
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5GМайк ПомпеоКитайСШАВ мире
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