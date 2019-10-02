Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T22:29Z
https://ria.ru/20191002/1559375688.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155886/47/1558864790_0:0:2992:1684_1036x0_80_0_0_32dd1430a8a48ef2fb79a96fd4c1f17d.jpg
РИА Новости

Путин поручил "не допустить фокусов" с доплатами врачам

22:15 02.10.2019 (обновлено: 22:29 02.10.2019)
12542
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание военно-промышленной комиссии в Ижевске
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание военно-промышленной комиссии в Ижевске
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проследить, чтобы увеличение оклада медработников не сказалось на размере компенсационных выплат.
Об этом глава государства заявил на совещании в Кремле, посвященном модернизации первичного звена здравоохранения.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 13 сентября 2019
30 сентября, 14:11РИА Новости
Скворцова рассказала о проблемах частных клиник
"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты. Чтобы этого фокуса не произошло", - сказал президент.
Как отметил президент, от эффективности и качества работы врачей зависит очень многое: продолжительность жизни людней, демография и здоровье нации.
Путин также пообещал также провести в октябре заседание Госсовета по вопросам здравоохранения.
Хирурги
1 октября, 11:00РИА Новости
Томские врачи впервые в России применили новый метод лучевой терапии рака
Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова предложила закрепить актом правительства долю гарантированных выплат по окладам в структуре зарплаты медработников на уровне не менее 55% с учетом обеспечения средней заработной платы не ниже закрепленного в майском указе стандарта.
По ее словам, переход на новую систему оплаты труда медработников займет не менее двух лет.
67100215643
Обсудить 12
Здоровье - ОбществоВероника СкворцоваВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Уже даже не смешно
2 октября, 22:53
Виктор Сергеевич
89301403
Путин поручил, Путин призвал, Путин пообещал...Одни общие фразы. Скворцова заявляет , что переход на новую систему оплаты труда медработников займет не менее двух лет. Они что, будут колесо изобретать? Чтобы сделать начисление зарплаты максимально прозрачной, достаточно недели. А какой умник делал прежнюю? Кто утвеждал? Никто ни за что не отвечает. Начиная с президента и кончая министром. Каждому - по труду. Простая формула.
2 октября, 23:05
MMaestro201261
5810902
Рекомендуем
Молоток и наручники на столе у судьи
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
РИА
Новости
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
В ООН прокомментировали предложение о переносе структур организации из США
Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра Георгий Менткевич
Врачи онкоцентра Блохина составили график увольнения
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ100 предъявили обвинение
Лента
новостей
Девушка у стоматолога
Прощай, вставная челюсть. Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Армении Никол Пашинян в Ереване. 1 октября 2019
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Учебно-практические курсы Бастион в Севастополе
Сотрясение мозга + оскорбления = стиль Союза журналистов Москвы
Житель ДНР с флагом
Украина подписала "формулу Штайнмайера"
Банкоматы
Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября
Трансформаторная площадка электростанции
Украина возобновила импорт российской электроэнергии
В Нью-Йорке посетительница зоопарка залезла в вольер, чтобы подразнить льва
В Нью-Йорке посетительница зоопарка залезла в вольер, чтобы подразнить льва
Полиция
Борец джиу-джитсу травмировал полицейских при задержании в Москве
Ночной пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 Триумф
СМИ сообщили об испытаниях С-500 в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:15Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
00:12Apple выступила в верховном суде против депортации "мечтателей"-иммигрантов
00:12На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
00:00США и Финляндия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики
23:55Рада приняла проект о внесении изменений в закон о Нацсовете по ТВ и радио
23:48В Багдаде правоохранители применили газ для разгона протестующих
23:48Доминго ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса после секс-скандала
23:37ЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге
23:35США объявили о новых пошлинах на европейские товары
23:20Пентагон ответил на обвинения в срыве вывода беженцев из лагеря "Рукбан"
23:14Гонконгская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
23:10США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС в рамках дела Airbus
23:10Лавров назвал "формулу Штайнмайера" уступкой
23:00Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка
22:55Трамп рассказал, как принимал решение о выделении помощи Украине
22:47Ален Делон появится на большом экране после десятилетнего перерыва
22:35Трамп назвал конгрессмена Шиффа мошенником
22:24В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика
22:18Захарова указала на двойные стандарты Запада в борьбе с фейками
22:17Помпео пригрозил прекратить обмен разведданными с Италией
Лента новостейМолния