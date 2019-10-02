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РИА Новости

В Ираке из-за протестов усилили готовность армии и ввели комендантский час

22:00 02.10.2019
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© REUTERS / Wissm al-OkiliАкция протеста в Багдаде, Ирак. 2 октября 2019 года
Акция протеста в Багдаде, Ирак. 2 октября 2019 года
© REUTERS / Wissm al-Okili
Акция протеста в Багдаде, Ирак. 2 октября 2019 года
ДАМАСК, 2 окт – РИА Новости. Министр обороны Ирака на фоне множащихся в стране протестных акций приказал привести в повышенную готовность все военные части, в ряде провинций введен комендантский час.
Протесты начались во вторник в Багдаде, в результате разгона акций погибли два человека, ранения получили более 200. В среду протестные акции охватили не только Багдад, но и несколько других провинций. Демонстранты требуют улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией. В Багдаде ранения получили не менее 15 человек.
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"Министр обороны отдал указ привести в повышенную боевую готовность все части, (с тем чтобы) сохранить суверенитет государства, правительственные объекты, жизненно важные цели и все посольства и дипмиссии, и призвал к сдержанности", - говорится в заявлении пресс-службы ведомства в Facebook.
По данным телеканала al-Sumaria, в провинции Зи-Кар в ходе разгона протестов погибли пять человек, из них один сотрудник служб безопасности, ранены 50.
В Багдаде службы безопасности перекрыли три моста, ведущих к Зеленой зоне, где расположен комплекс правительственных зданий и дипмиссии, передает телеканал al-Mayadeen. Протестующие перекрыли также дорогу в международный аэропорт столицы. По заявлениям властей, навигация в воздушной гавани продолжается в обычном режиме.
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Комендантский час объявлен в провинциях Васит и Зи-Кар.
В провинции Наджаф демонстранты подожгли здание местной администрации. Губернатор провинции распорядился отпустить на свободу всех задержанных ранее участников демонстраций, передает телеканал al-Sumaria.
В свою очередь иракский премьер Адель Абд аль-Махди созвал экстренное заседание совета безопасности страны в связи с протестами, длящимися второй день и охватившими помимо столицы другие провинции.
Ранее иракское телевидение сообщало, что сотрудники служб безопасности применили слезоточивый газ и водометы с горячей водой против манифестантов, забрасывавших их камнями. Еще четверо полицейских пострадали в результате столкновений в провинции Мутанна на юге страны.
По данным СМИ, частично прекратили работу приложения Facebook, WhatsApp и другие соцсети. Ранее в соцсетях распространялись призывы к протестам и видео с мест демонстраций.
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