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РИА Новости

Суд арестовал трех фигурантов по делу о хищениях в "Аэрофлоте"

21:58 02.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Басманного суда города Москвы
Здание Басманного суда города Москвы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Здание Басманного суда города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду арестовал, помимо замгендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова, еще трех фигурантов дела - председателя подмосковной коллегии адвокатов "Консорс" Александра Сливко, адвоката Дину Кибец и бывшего руководителя юридического департамента авиакомпании Татьяну Давыдову по делу о хищении 250 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Александров привлек Александра Сливко и Дину Кибец в качестве сторонних адвокатов для оказания юридических услуг компании "Аэрофлот", при этом всю работу делали штатные юристы. Ставка для привлеченных адвокатов по договору составляла 350 евро в час.
Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО Аэрофлот Владимир Александров
Вчера, 19:05РИА Новости
СК раскрыл подробности дела в отношении замглавы "Аэрофлота"
"Все троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 ноября", - сказала собеседница агентства.
Из материалов дела известно, что Владимир Александров курирует в компании правовые и имущественные вопросы. На сайте компании сказано, что он занимает должность заместителя гендиректора с июля 2016 года, а до этого работал в прокуратуре и Следственном комитете. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени".
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