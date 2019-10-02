Суд арестовал трех фигурантов по делу о хищениях в "Аэрофлоте"

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду арестовал, помимо замгендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова, еще трех фигурантов дела - председателя подмосковной коллегии адвокатов "Консорс" Александра Сливко, адвоката Дину Кибец и бывшего руководителя юридического департамента авиакомпании Татьяну Давыдову по делу о хищении 250 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Александров привлек Александра Сливко и Дину Кибец в качестве сторонних адвокатов для оказания юридических услуг компании "Аэрофлот", при этом всю работу делали штатные юристы. Ставка для привлеченных адвокатов по договору составляла 350 евро в час.

"Все троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 ноября", - сказала собеседница агентства.