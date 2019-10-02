В Челябинской области завели дело на мужчину, избившего до смерти жену

ЧЕЛЯБИНСК, 2 окт – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя города Златоуст Челябинской области, который подозревается избиении супруги до смерти, сообщило СУСК по региону.

Как отмечает местный информпортал 74.ru , 26-летнюю мать троих детей Светлану Сергееву, которая, как утверждают её близкие, стала жертвой мужа-тирана, похоронили в Златоусте 1 октября. Издание поясняет, что, по словам родных, мужчина и раньше издевался над женой и однажды во время конфликта даже сломал ей руку, а на этот раз избил супругу на глазах у детей, после чего она умерла.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Златоуста, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, утром 29 сентября в квартире дома в Златоусте подозреваемый в ходе бытового конфликта нанес несколько ударов своей жене, позже женщина скончалась.