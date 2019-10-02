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РИА Новости

Саратовские волонтеры подключили цифровое ТВ почти четырем тысячам жителей

21:47 02.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЦифровое телевещание
Цифровое телевещание
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Цифровое телевещание. Архивное фото
САРАТОВ, 2 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Волонтеры помогли почти четырем тысячам жителей Саратовской области подключить и настроить приставки для приема цифрового эфирного телесигнала на аналоговых телевизорах, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь минпромэнерго региона Владимир Комаров.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря прошлого года, 64 региона уже перешли на "цифру". Саратовская область входит в 21 регион, которые перейдут на "цифру" 14 октября на четвертой волне отключения "аналога".
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"Более двух тысяч волонтеров оказывают помощь гражданам в настройке оборудования для приема цифрового телевидения. Они уже помогли бесплатно почти четырем тысячам граждан", - сказал собеседник агентства.
По его словам, жители региона с апреля купили более 37 тысяч приставок для приема цифрового наземного эфирного телерадиовещания, из них почти 8,5 тысячи - в отделениях "Почты России". Также Комаров отметил, что в магазинах области жители купили почти 8,7 тысячи современных телевизоров с функцией приема цифрового эфирного телесигнала стандарта DVB-T2.
Представитель минпромэнерго напомнил, что компенсаций за покупку оборудования для приема цифрового телесигнала в области не предусмотрено, но власти оказывают материальную помощь малоимущим в размере две тысячи рублей в год, которые можно потратить в том числе на эти цели.
Ранее Комаров рассказал, что в зоне покрытия наземным цифровым эфирным телевидением проживают более 98% жителей области, но из-за технических особенностей охвата "цифрой" есть так называемые "белые" зоны, где прием цифрового сигнала возможен с помощью спутникового оборудования. В этих районах провайдеры "НТВ-плюс", МТС, "Триколор ТВ" и "Телекарта" готовы предоставить оборудование по льготной цене, а затем предоставлять 20 каналов в цифровом качестве без абонентской платы.
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СаратовРоссияОбщество
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