Саратовские волонтеры подключили цифровое ТВ почти четырем тысячам жителей

САРАТОВ, 2 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Волонтеры помогли почти четырем тысячам жителей Саратовской области подключить и настроить приставки для приема цифрового эфирного телесигнала на аналоговых телевизорах, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь минпромэнерго региона Владимир Комаров.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря прошлого года, 64 региона уже перешли на "цифру". Саратовская область входит в 21 регион, которые перейдут на "цифру" 14 октября на четвертой волне отключения "аналога".

"Более двух тысяч волонтеров оказывают помощь гражданам в настройке оборудования для приема цифрового телевидения. Они уже помогли бесплатно почти четырем тысячам граждан", - сказал собеседник агентства.

По его словам, жители региона с апреля купили более 37 тысяч приставок для приема цифрового наземного эфирного телерадиовещания, из них почти 8,5 тысячи - в отделениях "Почты России". Также Комаров отметил, что в магазинах области жители купили почти 8,7 тысячи современных телевизоров с функцией приема цифрового эфирного телесигнала стандарта DVB-T2.

Представитель минпромэнерго напомнил, что компенсаций за покупку оборудования для приема цифрового телесигнала в области не предусмотрено, но власти оказывают материальную помощь малоимущим в размере две тысячи рублей в год, которые можно потратить в том числе на эти цели.