Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T21:31Z
https://ria.ru/20191002/1559375050.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155255/00/1552550003_0:277:2657:1772_1036x0_80_0_0_84d0c0f65b130da14b94db59b4cf1860.jpg
РИА Новости
Культура

Программа "60 минут" получила премию ТЭФИ

21:31 02.10.2019
2648
© Фото : пресс-служба Телеканала "Россия"Ольга Скабеева и Евгений Попов в программе "60 минут"
Ольга Скабеева и Евгений Попов в программе 60 минут
© Фото : пресс-служба Телеканала "Россия"
Ольга Скабеева и Евгений Попов в программе "60 минут". Архивное фото
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Программа "60 минут" телеканала "Россия 1" получила премию ТЭФИ в номинации "Общественно-политическое ток-шоу прайм-тайма", лучшим ведущим признали Дмитрия Куликова, передает корреспондент РИА Новости.
К участию в этой номинации принимаются ток-шоу общественно-политической направленности, выходящие в эфир после 18:00. В этом году на нее также претендовали "ПРАВ!ДА?" (ОТР) и "Следы Империи" ("Спас").
Первое место в номинации "Ведущий общественно-политического ток-шоу прайм-тайма" занял ведущий программы "Право знать" телеканала ТВ Центр Дмитрий Куликов. За награду также боролись Дмитрий Лысков ("ПРАВ!ДА?", ОТР) и Андрей Норкин ("Место встречи", НТВ).
ТЭФИ — это индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Она была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. С 2014 года организатором ТЭФИ является комитет индустриальных телевизионных премий.
Федор Бондарчук
Вчера, 20:42Культура
Федор Бондарчук получил премию ТЭФИ в номинации "Интервьюер"
33310127
Обсудить 3
КультураДмитрий КуликовАкадемия российского телевиденияАндрей НоркинТЭФИРоссияМедиа - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Мда...
2 октября, 21:36
Виктор Сергеевич
1000203
Рекомендуем
Папа Римский Франциск
В Уфе обманутые дольщики пожаловались Папе Римскому на отсутствие отопления
РИА
Новости
Молоток и наручники на столе у судьи
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание военно-промышленной комиссии в Ижевске
Путин поручил "не допустить фокусов" с доплатами врачам
Заместитель генерального директора ПАО Аэрофлот Владимир Александров
Замглавы "Аэрофлота" обвинили в хищении 250 миллионов рублей
Лента
новостей
Учебно-практические курсы Бастион в Севастополе
Сотрясение мозга + оскорбления = стиль Союза журналистов Москвы
Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме Амоконф
Шоу блогера Анастасии Ивлеевой получило премию ТЭФИ
Девушка у стоматолога
Прощай, вставная челюсть. Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук получил премию ТЭФИ в номинации "Интервьюер"
Телеведущий Иван Ургант
Иван Ургант получил ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательного шоу"
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ100 предъявили обвинение
Посол США в России Джон Хантсман
Хантсман прокомментировал ситуацию с невыдачей виз российским делегатам
Полиция
Борец джиу-джитсу травмировал полицейских при задержании в Москве
Житель ДНР с флагом
Украина подписала "формулу Штайнмайера"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:15Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
00:12Apple выступила в верховном суде против депортации "мечтателей"-иммигрантов
00:12На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
00:00США и Финляндия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики
23:55Рада приняла проект о внесении изменений в закон о Нацсовете по ТВ и радио
23:48В Багдаде правоохранители применили газ для разгона протестующих
23:48Доминго ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса после секс-скандала
23:37ЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге
23:35США объявили о новых пошлинах на европейские товары
23:20Пентагон ответил на обвинения в срыве вывода беженцев из лагеря "Рукбан"
23:14Гонконгская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
23:10США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС в рамках дела Airbus
23:10Лавров назвал "формулу Штайнмайера" уступкой
23:00Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка
22:55Трамп рассказал, как принимал решение о выделении помощи Украине
22:47Ален Делон появится на большом экране после десятилетнего перерыва
22:35Трамп назвал конгрессмена Шиффа мошенником
22:24В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика
22:18Захарова указала на двойные стандарты Запада в борьбе с фейками
22:17Помпео пригрозил прекратить обмен разведданными с Италией
Лента новостейМолния