Программа "60 минут" получила премию ТЭФИ

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Программа "60 минут" телеканала "Россия 1" получила премию ТЭФИ в номинации "Общественно-политическое ток-шоу прайм-тайма", лучшим ведущим признали Дмитрия Куликова, передает корреспондент РИА Новости.

К участию в этой номинации принимаются ток-шоу общественно-политической направленности, выходящие в эфир после 18:00. В этом году на нее также претендовали "ПРАВ!ДА?" (ОТР) и "Следы Империи" ("Спас").

Первое место в номинации "Ведущий общественно-политического ток-шоу прайм-тайма" занял ведущий программы "Право знать" телеканала ТВ Центр Дмитрий Куликов. За награду также боролись Дмитрий Лысков ("ПРАВ!ДА?", ОТР) и Андрей Норкин ("Место встречи", НТВ).