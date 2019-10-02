"На ножах" получила ТЭФИ как лучшая развлекательная программа

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Передача "На ножах" с Константином Ивлевым на телеканале "Пятница" получила премию ТЭФИ в номинации "Развлекательная программа", передает корреспондент РИА Новости.

На номинацию, в которой принимают участие шоу, в том числе с соревновательными элементами, выходящие в эфир после 18:00, в этом году также претендовали "Импровизация" (ТНТ) и "Лучше всех" (Первый канал).

Первое место в номинации "Юмористическая программа/шоу" заняла передача "Вечерний Ургант". Конкуренцию ей составили Comedy Club (ТНТ) и Stand Up (ТНТ).

Сериал "Полицейский с Рублевки" телеканала ТНТ получил ТЭФИ в номинации "Телевизионная многосерийная комедия/Ситком". Награда, по правилам премии, вручается комедии или сериалу с постоянными основными персонажами и местом действия, который представляется одной серией. Претендентами на победу также были ТНТ "Ольга" (ТНТ) и "Мылодрама" (Пятница).