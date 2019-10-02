Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T21:19Z
https://ria.ru/20191002/1559374799.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151877/25/1518772577_0:0:3221:1813_1036x0_80_0_0_9f0e53d522cd26b30da257ae1d0d47f4.jpg
РИА Новости
Культура

"На ножах" получила ТЭФИ как лучшая развлекательная программа

21:19 02.10.2019
406
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРоссийский шеф-повар, автор книги "Кухня настоящих мужчин", шоумен Константин Ивлев готовит уху в Москве
Российский шеф-повар, автор книги Кухня настоящих мужчин, шоумен Константин Ивлев готовит уху в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Передача "На ножах" с Константином Ивлевым на телеканале "Пятница" получила премию ТЭФИ в номинации "Развлекательная программа", передает корреспондент РИА Новости.
На номинацию, в которой принимают участие шоу, в том числе с соревновательными элементами, выходящие в эфир после 18:00, в этом году также претендовали "Импровизация" (ТНТ) и "Лучше всех" (Первый канал).
Первое место в номинации "Юмористическая программа/шоу" заняла передача "Вечерний Ургант". Конкуренцию ей составили Comedy Club (ТНТ) и Stand Up (ТНТ).
Сериал "Полицейский с Рублевки" телеканала ТНТ получил ТЭФИ в номинации "Телевизионная многосерийная комедия/Ситком". Награда, по правилам премии, вручается комедии или сериалу с постоянными основными персонажами и местом действия, который представляется одной серией. Претендентами на победу также были ТНТ "Ольга" (ТНТ) и "Мылодрама" (Пятница).
ТЭФИ — это индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Она была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. С 2014 года организатором ТЭФИ является комитет индустриальных телевизионных премий.
Телеведущий Иван Ургант
Вчера, 21:15Культура
Иван Ургант получил ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательного шоу"
400109
КультураАкадемия российского телевиденияТЭФИ
Рекомендуем
Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме Амоконф
Шоу блогера Анастасии Ивлеевой получило премию ТЭФИ
РИА
Новости
Ольга Скабеева и Евгений Попов в программе 60 минут
Программа "60 минут" получила премию ТЭФИ
Кадр из сериала Обычная женщина
Сериал "Обычная женщина" получил ТЭФИ в номинации "Лучший телесериал"
Французский актер Ален Делон на фотосессии в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля. 19 мая 2019
Ален Делон появится на большом экране после десятилетнего перерыва
Лента
новостей
Телеведущий Иван Ургант
Иван Ургант получил ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательного шоу"
Международный форум «Открытые инновации - 2018. День второй
Спецпредставитель Путина рассказал о росте числа deepfake-видео и фото
Карета скорой помощи, США
СМИ сообщили о двух погибших в результате крушения самолета B-17 в США
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук получил премию ТЭФИ в номинации "Интервьюер"
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Памфилова рассказала, когда изменится избирательная система
Посол США в России Джон Хантсман
Посол США в России отверг предложение Москвы о моратории на РСМД
Посол США в РФ Джон Хантсман с супругой Мэри Кэй в Москве
Хантсман рассказал о возможностях для решения украинского вопроса
Сотрудник полиции в Баварии
В Баварии двое неизвестных открыли стрельбу возле рынка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51Медведев поручил удвоить финансирование госпрограммы по развитию села
00:50Более 250 работ Ильи Репина представят на выставке в Русском музее
00:48Россия готова помочь Кубе при создании собственной атомной энергетики
00:46Инвестиции в капремонт энергоблоков на Кубе составят 600-700 миллионов евро
00:44Российские компании поставили на Кубу 841 грузовой вагон и 53 локомотива
00:42Россия обогнала страны Европы по использованию "цифровых кошельков"
00:41Исследование показало, как меняется представление родителей об учебе детей
00:30В правительстве России оценили рост товарооборота с Кубой
00:27Медведев на Кубе проведет переговоры с лидером страны Диас-Канелем
00:21Пережившие аварию ракеты Овчинин, Хейг и аль-Мансури вернутся на Землю
00:18В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
00:15Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
00:12Apple выступила в верховном суде против депортации "мечтателей"-иммигрантов
00:12На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
00:00США и Финляндия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики
23:55Рада приняла проект о внесении изменений в закон о Нацсовете по ТВ и радио
23:48В Багдаде правоохранители применили газ для разгона протестующих
23:48Доминго ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса после секс-скандала
23:37ЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге
23:35США объявили о новых пошлинах на европейские товары
Лента новостейМолния